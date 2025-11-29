Paddy Pimblett: el peleador que desafía los límites del peso en la UFC

La sorprendente capacidad de Paddy Pimblett para subir y bajar varios kilos entre peleas lo convirtió en un fenómeno único dentro de la UFC y abrió un debate sobre los riesgos del weight cutting extremo

Las dos fotos ya son un clásico de internet: Paddy Pimblett en modo pelea, con cuerpo magro, ágil, listo para el octágono… y Paddy Pimblett fuera de temporada, irreconocible, con más de 10 kilos encima y una sonrisa de quien disfruta cada comida. Cuesta creer que se trate de la misma persona, pero ese contraste es justamente lo que convirtió al peleador inglés en una de las figuras más virales de la UFC.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Paddy Pimblett corte de peso Fue en el circuito británico de MMA donde Pimblett empezó a construir su identidad. Cage Warriors lo vio explotar como un showman natural, con un estilo agresivo dentro de la jaula y un carisma desbordante fuera de ella. Su acento scouser (propio de los habitantes de Liverpool) y su facilidad para conectar con la gente lo hicieron destacar desde temprano. Cuando la UFC lo fichó, no solo sumó a un peleador con proyección: incorporó a un personaje magnético y una figura que les hace ganar millones de dólares en cada pelea debido a su perfil mediático.

Pero la popularidad de Paddy no se explica solo por su personalidad o por su beef (enfrentamientos y provocaciones) con el hispano-georgiano Ilia Topuria. Otra cualidad que lo volvió un fenómeno global en el mundo del combate es su relación con la comida. Él mismo lo reconoce sin vueltas: ama comer. En épocas sin pelea, fuera de temporada, se relaja por completo y puede subir más de 10 kilos en cuestión de semanas. Se da gustos, muestra sus platos en redes, se burla de quienes lo critican y, de alguna manera, convirtió esa oscilación en parte de su identidad pública.

El peso del deporte Esa transformación tiene otra cara, mucho más exigente: el descenso acelerado de todo ese peso cuando llega una pelea. El llamado “weight cutting” o “corte de peso” es una práctica habitual en los deportes de contacto, pero en el caso de Paddy es particularmente extremo. Apenas recibe la confirmación de un combate, cambia automáticamente de modo. Vuelve a una rutina estricta que combina alimentación controlada, entrenamientos dobles, sesiones de cardio prolongadas y un recorte de agua agresivo en los días previos al pesaje. El resultado es un cuerpo que parece de otra persona en cuestión de semanas.

Paddy Pimblett Este fenómeno abrió un debate dentro del deporte. Para algunos, lo de Paddy es simplemente una exageración de algo que la mayoría de los peleadores hace: permitirse cierta libertad fuera de campamento y ajustarse cuando llega la competencia. Para otros, especialmente nutricionistas y especialistas en rendimiento, su caso es un ejemplo de los riesgos del weight cycling. Los cambios bruscos de peso pueden impactar la salud cardiovascular, alterar hormonas, disminuir la capacidad cognitiva y generar estrés físico significativo. Y aunque Pimblett suele tomarse el tema con humor, muchos advierten que, a largo plazo, esta estrategia podría afectar su rendimiento o incluso poner en riesgo su carrera.