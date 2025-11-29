¡Hola !

El 97% no distingue la música humana de la generada por IA

Más de 50.000 canciones generadas por IA se suben diariamente a plataformas como Deezer. Un estudio realizado en ocho países demostró que la frontera sonora entre lo humano y lo artificial ha desaparecido, pero que la audiencia pide honestidad, no solo entretenimiento

Ocho de cada diez personas quieren que las canciones generadas por IA estén claramente etiquetadas.

Ocho de cada diez personas quieren que las canciones generadas por IA estén claramente etiquetadas.

FOTO

Freepik con IA
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La prueba fue sencilla y contundente: a los participantes se les presentó una escucha a ciegas con tres canciones —dos generadas totalmente por inteligencia artificial (IA) y una creada por humanos— y debían identificar cuáles provenían de algoritmos. El 97% no lo logró, demostrando que la frontera sonora entre lo humano y lo artificial prácticamente ha desaparecido.

El estudio fue realizado por la empresa Ipsos —dedicada a la investigación de mercados y consultoría, con sede en París— en ocho países (Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania y Japón) y es uno de los trabajos comparativos más amplios sobre percepción musical en la era de la IA.

Incomodidad y desconfianza

Más allá del rendimiento en la prueba, los encuestados manifestaron inquietud: el 52% dijo sentirse incómodo al no saber si una canción fue creada por humanos o por IA. La falta de transparencia aparece como un nuevo problema para el público, que quiere disfrutar de la música sin sentirse engañado.

Al mismo tiempo, la encuesta reveló un consenso casi total: ocho de cada 10 personas quieren que las canciones generadas por IA estén claramente etiquetadas. La audiencia pide honestidad, no solo entretenimiento.

Hombre escuchando musica

¿El momento de regular?

Mientras algunos celebran la democratización creativa que ofrecen estas herramientas, otros alertan sobre la saturación cultural, la pérdida de identidad artística y el impacto en las industrias que dependen de distinguir el trabajo humano del sintético.

Un caso paradigmático es el de Bad Bunny. En 2023 se viralizó en TikTok una canción llamada NostalgIA, creada por el chileno Mauricio FlowGPT Bustos con voces creadas con IA que imitaban a Bad Bunny, Daddy Yankee y Justin Bieber. El propio artista condenó la pieza en un mensaje a sus seguidores: “Si a ustedes les gusta esa mierda, (…) sálganse de este grupo. No los quiero en la gira tampoco”.

Embed

Este episodio muestra los dilemas que emergen: identidad artística clonada, derechos de autor difusos y una audiencia que puede sentirse engañada.

Por eso, no sorprende que la plataforma de streaming Deezer esté desarrollando sistemas para detectar música generada por IA, y que diferentes organizaciones demanden marcos regulatorios claros. El estudio de Ipsos es elocuente: el público no rechaza la tecnología, pero reclama transparencia, ética y normas definidas en un ecosistema musical que evoluciona a velocidad récord.

Y no es algo marginal. Según Deezer, se suben diariamente más de 50.000 canciones elaboradas por IA, lo que representa el 34% del contenido nuevo. Además, el número total de pistas “sintéticas” a escala global se estima que asciende a al menos 170 millones, según distintos desarrolladores.

