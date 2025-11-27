Orsi defiende el "rumbo" de su gobierno “filo progresista” y reivindica su liderazgo, pero admite “gusto a poco” con lo hecho hasta ahora

A dos meses de comenzar su gobierno, Yamandú Orsi sufrió el “golpazo” de la muerte de José Mujica, el histórico líder de su sector, el Movimiento de Participación Popular. Su ausencia no solo lo impactó en lo personal, sino en lo político, por el peso que tenía “la chacra” como consejera: “era un puntal en el que te recostabas”, dijo el actual mandatario en entrevista con Búsqueda , y aseguró que la “prédica” del expresidente sigue guiándolo.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Orsi se acerca al final del primer año de su gobierno con el Presupuesto Nacional encaminado en el Parlamento, pero con encuestas que empiezan a mostrar señales de descontento, sectores de la izquierda que le reclaman más profundidad en los cambios y una oposición que lo cuestiona por falta de liderazgo y le pide más eficacia en el combate al crimen.

Durante su participación en el ciclo Desayunos Búsqueda este miércoles 26, el presidente concedió que llega al final del 2024 con “gusto a poco” y que su gobierno debió “haber hecho más”, pero reivindicó el “rumbo” de su administración. Los análisis que describen a su gobierno como uno de “continuidad” lo hacen “sentir incómodo” porque está “convencido de que no es así”, aunque defiende su impronta de “reconocer” lo que se “hizo bien” y mantener “líneas de trabajo y políticas que se venían trazando desde antes”.

Evaluó que el país viene de “10 años de una economía estancada”, con índices de pobreza infantil “inaceptables” y “niveles de criminalidad en algunos barrios parecidos a los de Centroamérica”. Y dijo que, en respuesta a esa realidad, “un gobierno de filo progresista tiene que ser capaz de generar propuestas de cambio”, aunque “siempre (con el) reconocimiento a esa acumulación positiva que es una muestra de continuidad”.

Sobre las recientes encuestas que muestran una caída de unos siete puntos en su aprobación y un crecimiento similar de la desaprobación, dijo que les presta atención y que muestran indicios de que hay cosas para “corregir” y “repensar estrategias de gestión o de comunicación”.

Reclamos “por izquierda”

El gobierno de Orsi enfrenta críticas desde la oposición, pero también desde sus propias filas, como las bases frenteamplistas, el sindicalismo, los movimientos feministas y algunos sectores como el Partido Socialista y el Partido Comunista. Desde estos espacios han cuestionado a la actual administración por una condena demasiado “moderada” a la ofensiva de Israel en Gaza y han reclamado más redistribución. El PIT-CNT, por ejemplo, propuso esta semana aplicar una sobretasa al Impuesto al Patrimonio del 1% más rico del país, una idea que ya había sido defendida por algunos senadores oficialistas. Mientras, dirigentes y activistas piden más presupuesto para políticas de género y prevención de la violencia, y cuestionan que no se jerarquice el Instituto Nacional de las Mujeres.

Gobernar es “administrar las tensiones o los requerimientos de distintos sectores de la sociedad”, dijo Orsi. “Y, por supuesto, hay sectores sociales que requieren y exigen” y “no está bueno que bajen esas banderas” porque ahora el Frente Amplio es gobierno. “El rol de la fuerza política, estoy diciendo una obviedad, no es el mismo del gobierno”, insistió. “El gobierno que administra esas tensiones llega hasta donde llega, hace las propuestas que hace al Parlamento y lauda en su Ley de Presupuesto”, señaló.

Sobre la propuesta de grabar al 1% más rico, dijo que está dispuesto a “seguir analizándolo”, pero afirmó que él tiene “la obligación de dar señales claras”, y que el gobierno en el Presupuesto “marcó una línea”. Añadió que “la gran discusión tributaria se dio en 2007”, y Uruguay “más o menos laudó” el tema. Orsi consideró que los cambios impositivos incluidos en el Presupuesto “apuntan a ese 1%” y dijo estar “bastante convencido” de que van a permitir “una recaudación un poquito más alta para resolver algunos problemas más acuciantes”.

También planteó que tener “políticas feministas no es solo un tema de presupuesto”. “¿Cuánta plata cuesta el feminismo?”, replicó, aunque concedió que en ese tema, como en “muchísimas áreas”, su gobierno se quedó corto en el Presupuesto. “Mi compromiso con el feminismo no solo es la cuestión de números”, reiteró, y destacó que confió “áreas fundamentales de la gestión” a mujeres, como el Ministerio de Transporte. Además, dijo, “lo que define una gestión en cuanto a esta área es el público objetivo” y “cuando hablamos, por ejemplo, de infancia y de adolescencia reconocemos que detrás hay una madre jefa de hogar”.

“Me encanta que piensen que yo no mando”

El presidente abordó el vínculo con los partidos de la oposición, que en este primer año de gobierno plantearon cinco interpelaciones a sus ministros. Dijo que, por momentos, se ven “señales de crispación” y advirtió que “los políticos son generadores de clima”. “Lo que me parece que está pasando, no solo en Uruguay, es que estamos siendo muy duros con las personas” en lugar de cuestionar la “gestión”, agregó. Cuando “el centro de la cuestión es un fulano o una fulana empiezan las adjetivaciones y empezás a levantar el tono y termina siendo una adjetivación que no nos lleva a nada, porque desandar ese camino cuando te metiste en los temas personales está difícil (...) Quienes fuimos elegidos por la ciudadanía para cumplir ciertas tareas, deberíamos tener un cuidado distinto a la hora del manejo de esa comunicación”, opinó.

Más allá de este clima, su gobierno logró conseguir el respaldo de parte de la oposición para aprobar el Presupuesto, que ya tiene media sanción en Diputados y fue votada en general en el Senado. Consultado sobre la incidencia de la Torre Ejecutiva en las negociaciones con la oposición, dijo que las conversaciones se lideraron en el Parlamento, aunque concedió que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz, mantienen un “vínculo aceitado” con los referentes del gobierno en el Parlamento. “No es buena cosa una distancia larga entre la torre y el palacio (pero) tampoco está bueno que la torre acampe en el palacio”, dijo.

También respondió a las acusaciones de la oposición sobre una supuesta falta de liderazgo: “Me encanta que piensen que yo no mando”, dijo con media sonrisa. Paso “bajo el radar, mejor así”. El presidente defendió su impronta: “Si pongo un equipo en la cancha es para que trabaje”, afirmó. A su juicio, “la excesiva centralidad de la figura del presidente en absolutamente todos los temas denota una fortaleza pero también una debilidad”. Orsi dijo que está conforme con cómo se ha desempeñado su gabinete y aseguró que, por el momento, no tiene previsto hacer cambios.

El “ejemplo” de Bukele

“¿Por qué Uruguay sería distinto a todo el resto de América del Sur?”, planteó Orsi cuando fue preguntado sobre el avance del narcotráfico. “Creo que sí ha venido avanzando y la tarea es no hacer lo que hiciste siempre igual ante una realidad que está cambiando”, planteó. “Eso implica tecnología, mucha inteligencia y el trabajo con aquellos que pueden ser actores o protagonistas potenciales en ese submundo. Y ahí tenés las políticas sociales, que hay que darles la importancia que tienen”.

Sobre lo hecho hasta ahora, Orsi reconoció que “nunca es suficiente” y que el propio ministro del Interior le plantea que faltan recursos, aunque afirmó que hasta ahora ha visto “muy buenos resultados”.

Defendió la necesidad de destinar tiempo a diseñar un nuevo plan de seguridad nacional, una demora que ha sido reprochada por la oposición, y reiteró la intención de su gobierno de instalar un ministerio de justicia para abordar, entre otras cosas, el problema carcelario. Dijo que hay que “seguir conversando” sobre el nuevo ministerio porque el sistema político “no entendió del todo” la propuesta. “En tema de seguridad acá no puedo venir a inventar la pólvora. Hagamos y mantengamos las cosas que funcionan bien. Démosle una vuelta, inventemos otras nuevas”, planteó.

Orsi señaló que la izquierda ya no esquiva el debate sobre seguridad, que durante años evitó —“hablaba de convivencia”— por miedo a quedar vinculada a enfoques “reaccionarios”. “La seguridad es un derecho humano y sobre eso hay que trabajar. Hoy la izquierda ya no tiene esa dificultad. Lo hablé mucho con (el presidente de Chile) Gabriel Boric: la seguridad es un tema del que hay que hablar”, sostuvo.

Y entonces hizo mención al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una referencia que horas después de la entrevista tendría enormes repercusiones mediáticas y políticas.

“De la seguridad hay que hablar, y creo que el ejemplo es (Nayib) Bukele, es El Salvador. Es el ejemplo de un proceso para analizar”, señaló Orsi. Consultado sobre si lo observaba como un ejemplo positivo o negativo, se limitó a responder que era “un ejemplo para analizar”. Bukele logró una dramática reducción de los homicidios en su país mediante una régimen de excepción que habilitó una dura respuesta represiva denunciada por vulnerar los derechos humanos y encarcelar a miles de personas presuntamente vinculadas a las maras sin un debido proceso.

Orsi contó que durante la asunción del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, conversó con uno de los principales colaboradores del presidente salvadoreño, quien le dijo que “su referente histórico número uno era Raúl Sendic, el Bebe”. “Son procesos raros los que viven esos países, que han sufrido guerras”, reflexionó Orsi, y vinculó el fenómeno del narcotráfico con factores externos y locales. “No es solo que al europeo le gusta consumir cocaína”, sino que también incide “el caldo de cultivo que se genera en la sociedad, que hace que sea mucho más rentable y atractivo trabajar en una boca que retomar en el liceo o ser cajero del supermercado. Ahí hemos fallado todos, gobiernos de derecha y de izquierda”, señaló.

El “escándalo” de Cardama y las negociaciones en marcha

El presidente calificó como “un escándalo” la garantía irregular que presentó el astillero español Cardama para cerrar el contrato con el Estado uruguayo por la construcción de dos patrullas oceánicas durante la pasada administración. Consultado sobre por qué decidió anunciar en conferencia de prensa que su gobierno buscaría rescindir el contrato y no intentar primero una negociación con la empresa española, Orsi dijo que ese día, el 22 de octubre, se vencía la garantía y “la novedad” que recibió el gobierno fue “de nivel de escándalo, un fraude, le mintieron al Estado uruguayo, hubo una mentira gigantesca”.

En paralelo a iniciar los procesos para rescindir el contrato, el gobierno presentó una denuncia penal en la Justicia por posible fraude. “Una de las cosas que dijeron es que la garantía no era tan importante. ¿Cómo no va a ser importante? Es lo que determina que el contrato funcione o no funcione. Estamos hablando de mucha plata. Sin transparencia, en cosas como esta, me niego”, afirmó. Sobre los cruces políticos que se ocasionaron después de la conferencia, con la salida incluso del expresidente Luis Lacalle Pou, Orsi dijo que el tema no debía tornarse un asunto de “política partidaria”. “No fue nuestra intención. No parto de imaginar mala fe de quienes defienden los intereses del Estado uruguayo”, afirmó. “Capaz no supimos parar a tiempo eso”.

El mandatario dijo que, de todos modos, hay “negociaciones” en marcha porque el país necesita nuevos buques patrulleros para controlar su territorio marítimo, especialmente en momentos en que hay empresas petroleras interesadas en la exploración. “Hay negociaciones en curso para ver cómo salimos de la mejor forma posible y tener lo que necesitamos. Hay que buscar opciones. Capaz que esta misma termina… No sé. Me cuesta imaginarme que esto va a ser rápido y que el resultado sea tal cual estaba establecido en el contrato. No la estoy viendo clara”, concluyó.

Del multilateralismo al “mano a mano”

En el plano de las relaciones internacionales, el presidente dijo que sigue “atento” el acercamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el argentino Javier Milei. “La forma de ejercer las relaciones internacionales que tiene el presidente de los Estados Unidos es totalmente novedosa. Porque él va al mano a mano. Lo bilateral es lo clave. Nosotros somos defensores del multilateralismo, pero la realidad es la realidad. El presidente de los Estados Unidos ha generado todo un terremoto mundial a partir de su forma de establecer los vínculos”, reflexionó, y recordó el encuentro entre el estadounidense y el brasileño Lula da Silva que acercó a ambos mandatarios: “Fue maravilloso”.

“Tenemos que estar atentos a esa forma de vincularse del nuevo gobierno de Estados Unidos”, porque “implica que tenemos que fortalecer también ese tipo de vínculo de esa forma” y “aprovechar las oportunidades que genera”, opinó.

Sobre la eventualidad de que Argentina y Estados Unidos firmen un acuerdo comercial y si Uruguay podría sumarse a ello, Orsi respondió que hay que negociar “con el que se descuide”. “Nosotros tenemos un nivel de vínculo comercial y financiero con los Estados Unidos que hay que fortalecer (...) Estamos todos esperando a ver qué es lo que termina de redondearse en Argentina. El gobierno norteamericano elige ese tipo de alianzas. Hasta dónde se llega, si son tratados de libre comercio… No sé si llega a tanto. Yo creo que es bastante más pragmático Donald Trump de lo que nos imaginamos”.