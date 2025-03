Las cosas que heredamos de la pandemia

Pasaron solo cinco años y parece como que sucedió en otro tiempo, en otra vida; como un relato salido de un libro de historia o de una película distópica en la que un planeta entero es atacado por un virus llamado Covid-19 (hasta nombre de película tiene), cuyo impacto en el ser humano puede ser mortal, pero no se sabe de antemano quién puede morir y quién no. Escalofriante.

El recuerdo es el de un momento tan raro tan raro que lo hace muy lejano. Cuando pudimos, salimos de aquella realidad espantosa y volvimos rápidamente a la normalidad, a recuperar nuestros viejos hábitos, modos y maneras, y nos quedamos con la débil ilusión de que no sucedió, nada cambió, somos los mismos.

Más allá de los avances médicos sobre el conocimiento del virus, la enfermedad, sus diferentes formas y sus secuelas, especialistas en psicología, sociología, antropología social aún no tienen estudios que presentar sobre cuáles han sido los efectos de la pandemia cinco años después. La pregunta es: ¿la sociedad sería la misma hoy si no hubiéramos vivido la pandemia del Covid-19? Tal vez no es suficiente el tiempo que ha pasado como para poder verlo con cierta perspectiva y sacar conclusiones.