Las mujeres pisaron fuerte en los MTV Video Music Awards 2025

Los principales premios terminaron en manos femeninas; Ariana Grande se llevó el principal, el de Mejor video musical, que en las últimas 20 ediciones obtuvieron 15 mujeres

Lady Gaga recibió el premio a Artista del año y a la Mejor colaboración por Die With a Smile con Bruno Mars.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El domingo 7 se entregaron los MTV Video Music Awards, una de las premiaciones más esperadas de la música pop. Esta nueva edición se celebró en el UBS Arena de Elmont, en el condado de Nassau, en Nueva York.

El premio más importante de la noche, al Video del año, se lo llevó Ariana Grande por Brighter Days Ahead. Lady Gaga se llevó otro de los grandes reconocimientos, el de Artista del año, y el de Canción del año quedó en manos de Rosé & Bruno Mars por Apt. Alex Warren obtuvo el MTV Video Music Award a Mejor artista nuevo, Grande el de Mejor artista pop y Mariah Carey obtuvo uno de esos premios a la trayectoria, llamado Vanguardia musical.

Leé además

Ícono del rock argentino, Nito Mestre es irónico, exagerado y sabe reírse de sí mismo
Un tipo raro

Nito Mestre: “A veces me dicen que los acompañé en momentos duros y yo me alegro porque sé del poder paliativo de la música”

Por Milene Breito Pistón
julieta zylberberg: ?no fui una nina musica, pero si hubiera estudiado musica, me dedicaria de lleno a eso?
Actriz, madre y repostera

Julieta Zylberberg: “No fui una niña música, pero si hubiera estudiado música, me dedicaría de lleno a eso”

Por Federica Chiarino Vanrell
Sabrina Carpenter 2025MtvVideoMusicAwardsArri
La cantante, compositora y actriz estadounidense Sabrina Carpenter llegó a los Premios MTV vestida por Valentino y se fue con el premio a Mejor artista pop y a Mejor álbum por Short N’ Sweet.

El show, con actuaciones de Sabrina Carpenter (que interpretó por primera vez su tema Tears, de su reciente y polémico disco, Man’s Best Friend) y Doja Cat, entre otras artistas, no sintió la ausencia de Taylor Swift, que aunque estaba nominada no asistió.

Ariana Grande MtvVideoMusicAwardsVmasShow
Ariana Grande recibió el premio al Video del año por Brighter Days Ahead.

Ricky Martin MtvVideoMusicAwardsVmas
Ricky Martin fue el primer artista en recibir el Latin Icon Award por su trayectoria en los MTV Video Music Awards.

“Ser artista es un intento de conectar las almas de personas de todo el mundo. Ser artista es una disciplina, un arte que busca llegar al corazón de alguien, donde hunde sus raíces, y recordarle que debe soñar”, dijo Lady Gaga —que se llevó también el premio a la Mejor colaboración por Die With a Smile con Bruno Mars—, al recibir el galardón a Artista del año, en su discurso de agradecimiento. La cantante le dedicó el triunfo a su prometido, Michael Polansky: “Este año, crear contigo ha sido un sueño maravilloso. Te dedico esto a ti también”. Después, partió rápidamente rumbo al Madison Square Garden, donde esa misma noche ofreció un concierto en el marco de su gira Mayhem.

Mr Beast 2025MtvVideoMusicAwards
Thea Booysen y el célebre youtuber MrBeast (Jimmy Donaldson) llegaron como invitados a los MTV Video Music Awards 2025, celebrados en el UBS Arena en Elmont, condado de Nassau, Nueva York.

Este año, los MTV Video Music Awards introdujeron una novedad, el Latin Icon Award, que tuvo como primer destinatario a Ricky Martin. El reconocimiento llega a los 53 años del artista portorriqueño y un mes después del lanzamiento de su último disco, Renacer, con el que volvió después de un tiempo alejado del estudio de grabación. “Esto es muy sencillo. Es para todos ustedes… Soy adicto a sus aplausos”, dijo. “Han pasado 40 años. Empecé de pequeño y seguimos aquí. Solo queremos unir países, solo queremos romper fronteras. Solo queremos mantener viva la música”.

