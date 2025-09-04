Uruguay y Paraguay harán investigación conjunta para determinar qué grupos narcos operan en la hidrovía

Las autoridades de Uruguay y Paraguay resolvieron realizar un análisis conjunto de la Hidrovía Paraná-Paraguay para establecer cuáles son los grupos que participan en el tráfico de cocaína en ese canal de transporte, que se convirtió en una de las principales rutas de Sudamérica para el negocio internacional de drogas.

El 24 de junio, representantes de los gobiernos de ambos países firmaron un documento que establece, para este 2025, iniciar un estudio sobre los “múltiples eventos de tráfico marítimo relacionados con la Hidrovía”. El documento, al que accedió Búsqueda , se formuló durante una reunión de trabajo sobre narcocriminalidad en el ámbito del Mercosur , que se desarolló en Buenos Aires y contó también con la presencia de Argentina y Brasil. Por Uruguay asistió la Fiscalía General de la Nación.

“La actividad sería coordinada con la colaboración del proyecto Crimjust de la Unodc ( Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ), a fin de analizar la actividad de las organizaciones que estarían operando entre los distintos países y diseñar estrategias conjuntas”, establece la resolución, que prevé además la participación de otras agencias internacionales competentes en la materia.

El programa Crimjust, de la Unodc, impulsa investigaciones transnacionales en materia de justicia penal y fomenta la cooperación internacional en asuntos relacionados con redes de crimen organizado globales que operan en América Latina y el Caribe, África y Europa.

El trabajo entre Uruguay y Paraguay sobre la hidrovía fue denominado oficialmente case forum, que refiere a una instancia de intercambio de información y análisis de casos concretos entre distintas autoridades de seguridad de diferentes gobiernos, como fiscales, policías, aduanas y jueces. El objetivo es compartir información, inteligencia y evidencias sobre grupos criminales, coordinar líneas de investigación y posibles acciones conjuntas, y diseñar estrategias comunes de persecución y control.

La Unodc ya ha realizado actividades de este tipo en la región. En 2022 llevó adelante un case forum en Lima, Perú, para abordar el creciente uso de la aviación general en el tráfico de drogas desde las zonas de producción de coca en Perú hacia los países del Cono Sur. Este foro se organizó también en el marco del programa Crimjust y reunió a fiscales de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. Fue organizado tras una serie de incautaciones de cocaína que mostraron el uso de aeronaves ligeras por parte de grupos de narcotráfico para trasladar la cocaína hacia distintos puntos de Sudamérica.

De Paraguay al mundo

La Hidrovía Paraguay-Paraná es un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kilómetros de largo que permite la navegación continua entre puertos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El tramo comprende a Puerto Cáceres en Bolivia, en su extremo norte, y a Nueva Palmira en Uruguay, en su extremo sur. La hidrovía supone aproximadamente el 90% de las cargas en contenedores de Paraguay con destino a ultramar.

Paraguay es un sitio de acopio constante para cocaína producida en Bolivia y Perú. En los puertos paraguayos de la hidrovía operan organizaciones que participan de la logística de narcotráfico marítimo: envían esa droga en barcazas a puertos de Argentina, Brasil y Uruguay con el destino final de consumo en Europa. Uno de los grupos delictivos que trabaja en la zona, principalmente en el envío de cocaína desde Paraguay, es el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil. La intención es saber qué otros criminales tienen presencia activa a lo largo del canal marítimo.

Uruguay otorga beneficios portuarios y logísticos a las mercaderías provenientes de Paraguay a través de la hidrovía. Barcazas y remolcadores transportan los productos desde Paraguay a Nueva Palmira y desde allí a Montevideo, donde los buques contenedores parten a Europa. En Nueva Palmira existe, además, una zona franca que se encuentra a escasos metros del puerto. Soja, maíz, celulosa, cítricos, fertilizantes y azúcar son algunas de las mercaderías que llegan al lugar para su reembarque en buques de mayor calado.

Este comercio fluido facilita el narcotráfico, lo cual ha provocado tensiones y diferencias entre las agencias de seguridad de Paraguay y Uruguay. Pese a acuerdos firmados en el pasado, los contactos y la confianza entre las policías y aduanas de ambos países no es plena en temas como el uso y el intercambio de imágenes de los escáneres de cargas que arriban a Montevideo. El 30 de agosto, El País informó que las aduanas de Uruguay y Paraguay acordaron un nuevo plan de fiscalización de contenedores para agilizar los movimientos en el puerto de Montevideo.

Información-Escollera Sarandí-Ricardo Antúnez-adhocFOTOS El Puerto de Montevideo es utilizado como escala para los cargamentos de droga que parten desde Paraguay con destino a Europa. Ricardo Antúnez/adhocFOTOS

En abril, el Ministerio de Seguridad de Argentina informó de un procedimiento en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, uno de los puntos más transitados de la hidrovía. Se trató de la operación policial más importante en la historia de ese puerto, que culminó con el allanamiento en el interior de un buque de 15 bultos con panes de cocaína, con un peso total de 467 kilogramos de droga de máxima pureza. Se trataba de un barco cerealero de Emiratos Árabes Unidos, que se encontraba cargando soja en la terminal de San Lorenzo con destino final Ámsterdam, previa escala en el Puerto de Montevideo. Durante la inspección, se encontraron además flotadores, boyas y rastreadores satelitales.

La Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, a cargo de la Unidad de Información Financiera de Argentina, calificó a la Hidrovía Paraguay-Paraná como “uno de los escenarios facilitadores de mayor riesgo” para fines ilícitos. “La Hidrovía es la mayor arteria de comunicación fluvial y de transporte para los países que la comparten, reviste un carácter estratégico y constituye una ruta fluvial atractiva por su salida al Atlántico, como facilitadora para el tráfico ilegal de mercancías con destino a mercados regionales e internacionales”, indicó parte del informe presentado en 2022.

Sin mecanismos de control eficaces sobre los grupos criminales que operan en la Hidrovía Paraná-Paraguay, los gobiernos de la región miran con expectativa la concreción del Corredor Bioceánico, un proyecto de infraestructura que puede influir de manera indirecta al aliviar la presión sobre la hidrovía, hoy la principal arteria para la salida de cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia Europa. Se trata de una obra de integración regional que busca unir los océanos Atlántico y Pacífico a través de una red vial que conecte Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. La ruta partirá desde el puerto brasileño de Santos, atravesará el Pantanal y el Chaco paraguayo, seguirá por el norte argentino y culminará en los puertos chilenos de Antofagasta, Iquique y Mejillones. Su promesa es acortar tiempos y costos logísticos, ofreciendo a los países productores del centro de Sudamérica una salida directa al mar.