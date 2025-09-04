El Frente Amplio cuestionó despliegue de Estados Unidos en el Caribe y se solidarizó con “el pueblo venezolano”

El Frente Amplio aprobó en su Mesa Política el pasado lunes 1 de setiembre adherirse a una declaración redactada por el Comité Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo, que condenó la “movilización de más de 4.500 militares estadounidenses en el Caribe, acompañados por el crucero lanzamisiles USS Lake Erie, el submarino nuclear de ataque rápido USS Newport News y otras potentes armas destructoras que surcan aguas cercanas a Venezuela”.
“Estos movimientos militares por parte del gobierno Trump están alejados de las disposiciones del derecho internacional y constituyen una seria amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad regional. Ninguna acción del gobierno Trump puede poner en riesgo el carácter de América Latina como zona de paz”, dice la declaración aprobada por el Frente Amplio el lunes. Además, llama a solidarizarse “con todos los pueblos de la región, en especial con el pueblo venezolano, frente a esta acción amenazante”, e insta a Estados Unidos a “respetar los compromisos internacionales asumidos”.
A la vez, la declaración saluda la convocatoria de reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que realizó Colombia, en la titularidad de la presidencia pro tempore del organismo, para analizar la “coyuntura regional” tras esta situación.