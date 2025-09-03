Julieta Zylberberg: “No fui una niña música, pero si hubiera estudiado música, me dedicaría de lleno a eso”

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

Me siento cómoda alternando uno y otro, la verdad. Siempre digo que son casi como trabajos paralelos, que nada tienen que ver. Son procesos bien diferentes en todo momento, y algo de poder ir vagando entre uno y otro es lo que más me gusta.

Un montón. Empecé a estudiar teatro cuando vi el programa que hacía Juana Molina. Ahí dije “¡qué bien que se la pasa esta mujer! Yo tengo que hacer esto para ser una adulta feliz”.

A Julianne Moore, la amo muchísimo.

Si algún día se hiciera una película sobre su vida, ¿de qué género cree que sería?

Una comedia dramática.

¿Qué prenda no puede faltar en su ropero?

Un jogging.

El viernes 12 de setiembre presenta en Uruguay su unipersonal Prima facie, sobre los abusos sexuales. ¿Hay alguna escena de la obra que la remueva al interpretarla?

Toda la obra es absolutamente movilizante. La verdad, no hay manera de hacer la obra sin estar conectada con lo que sucede allí. Hay cosas que una hace más conectada con la diversión, o que te la sabés y punto, ya está. Esta obra jamás la hago de taquito, ninguna de todas las muchísimas funciones que hice la hice así nomás, medio cansada. Requiere un montón de mí.

¿Qué repercusiones ha tenido?

Es medio unánime, nunca me pasó esto con la gente. Lo que pasa con el público es muy especial, se arma un lazo como si nos conociéramos, un lazo afectivo. Es raro. Me escriben un montón de personas después de la obra para contarme sus situaciones o agradecerme o compartirme impresiones que les causó la obra. Es hermoso lo que pasa, es muy único.

En Prima facie, usted interpreta a una abogada que defiende a acusados de delitos sexuales, y en alguna entrevista contó que van muchos abogados a ver la obra.

¡Ah, muchísimos!

¿Siente que la obra puede tener algún tipo de repercusión en cómo se tratan los casos de abuso sexual en la Justicia?

Un amigo mío que vino el otro día y que es abogado me dijo: “Amiga, en tribunales sos muy famosa”. Gracioso. Sí, creo que el sistema es muy gigante, pero por supuesto que no hay que subestimar jamás el poder que puede tener el arte. Ya que vengan abogados y que salgan conmovidos me parece un paso para la humanidad. Una vez se me acercó una jueza medio llorando y me dijo: “Yo dejé libres a un montón de violadores, sabiendo que lo eran pero sin tener pruebas concluyentes. No lo voy a hacer más”. Eso ya es importante. No sé si será así o no, pero por lo menos que se lo replantee ya es un montón.

En 2021 incursionó en la música. ¿Cómo surgió su veta de cantante?

Es que yo amo la música más que nada. Solo que no fui una niña música, pero calculo que si hubiera estudiado música, me dedicaría de lleno a eso. Pero bueno, no sé tocar instrumentos, y eso es muy difícil, así que me dedico a cantar siempre que puedo, siempre que me invitan a hacerlo. Me gusta muchísimo. Ahora vamos a sacar otra canción con mi amigo Manu (Hattom). Y filmamos un videoclip que lo dirigió mi novio (Agustín Toscano). La música no ocupa un rol protagónico en mi vida porque no tengo tiempo, no me alcanza la vida. Pero sí siempre es muy importante y necesaria.

¿Hay alguna canción que siempre cante a los gritos en la ducha o en el auto?

Muchas, pero tengo épocas, sobre todo de autores. Charly García siempre. Pero en mis karaokes, que es una práctica que realizo casi profesionalmente, nunca falta Luis Miguel, por ejemplo. Voy teniendo etapas de fanatismos.

¿Tiene algún talento oculto?

Soy muy buena cocinando dulces.

¿Alguna especialidad?

Hago unas tortas muy buenas.

¿Hace las tortas para los cumpleaños de sus hijos?

Sí. Florián tuvo un solo cumpleaños, pero hacía las de mi hijo Luis (12 años) cuando era chiquito. Cada año era el nuevo desafío. Yo le preguntaba de qué la quería y él podía elegir. Te juro que hice obras de arte. Una vez me pidió una de temática playa y la hice con tiburones, gente en la arena, el agua. Hice todo, fue muy buena. Otro año me pidió una pista de skate, que también la hice con unos andadores. Me divierte, y por suerte tengo otro hijo, porque ya Luis no quiere más tortas temáticas. Soy muy de la manualidad, podría haber sido directora de Utilísima en su momento.

¿Qué rituales de belleza o cuidado personal hace para sentirse bien? Trato de hacer un poco de ejercicio para estar más o menos bien. Creo que cuando una se siente bien de salud, eso también la hace sentir bien, entera. Las caras de los actores son muy maquilladas todo el tiempo, así que lo mínimo, sacarme el maquillaje y ponerme una crema hidratante, no mucho más.

¿En qué proyectos está trabajando?

Estoy por estrenar una serie de Yiya Murano, muy divertida, una ficción que se estrena en noviembre. El año que viene voy a seguir con Prima facie, que todavía tiene su vida, pero sumaré otra obra, seguro. Quizás con dirección de Mariana Chaud, que es una gran amiga mía y que ya trabajamos juntas. Estuve en la última película que filmó Daniel Hendler, que está buenísima, así que esperando que se estrene este año.