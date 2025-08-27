¡Hola !

Las principales portadas de la 'septemer issue': la edición más esperada del año de las revistas de moda

Las caras que ilustran las portadas no son una decisión azarosa; Rosalía y Emma Stone fueron alguas de las elegidas

mockup revistas
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La edición de setiembre es la más importante del año para las revistas de moda y estilo de vida del hemisferio norte, porque marca el comienzo de la temporada otoño-invierno boreal, un momento clave para las compras de prendas nuevas y de mayor inversión, como abrigos y tejidos. Se la conoce como september issue —aunque tiene la particularidad de salir en agosto—, y suele ser el número más grueso y visualmente impactante del año, puesto que incluye un adelanto de las tendencias venideras y sugerencias de productos cosméticos para la temporada.

Elle espania Rosalia

Las caras que ilustran las portadas no son una elección azarosa. Este año, Rosalía fue la elegida para ser tapa de Elle España. La cantante de 32 años se hizo un tiempo mientras graba su último disco y filma la tercera temporada de la serie Euphoria­ para posar para la revista, en una sesión fotográfica inspirada en las obras de Goya­ La maja vestida y La duquesa de Alba de blanco.

La edición canadiense de Elle, en cambio, estuvo protagonizada por Alanis Morissette­, la cantante de esa nacionalidad que vive otro pico de fama 30 años después del disco que la llevó al estrellato, Jagged Little Pill.

Alanis Morissette ELLE Canada

Emma Stone, a punto de estrenar su cuarta película con el cineasta griego Yorgos Lanthimos, Bugonia, se prestó para ser tapa de Vogue Estados Unidos y de paso dar una entrevista en la que habló sobre creatividad, maternidad y cómo fue afeitarse la cabeza para actuar en esa película. La actriz británica Michael Coel, protagonista de la serie de HBO I May Destroy You, en tanto, fue la elegida para la portada de la edición de Vogue Reino Unido.

Emma Stone Vogue US
Jessica Chastain Lofficiel

La actriz estadounidense Jessica Chastain, con su tan característica melena pelirroja, posó para la tapa de la revista L’Officiel, en donde habló de su afición por los roles femeninos en las películas de terror, mientras filma una nueva película del género.

