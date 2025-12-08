Globos de Oro 2026: la lista completa de nominados

La políticamente cargada Una batalla tras otra lidera con nueve nominaciones la contienda. Le siguen el drama noruego Valor sentimental, con ocho, y la cinta de terror de época Pecadores, con siete.
A continuación una lista de los nominados a las principales categorías de los Globos de Oro anunciadas este lunes en Beverly Hills
Los premios serán entregados el 11 de enero en el hotel The Beverly Hilton, en California.
Hamnet
Un simple accidente
El agente secreto
Pecadores
Valor sentimental
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice
Nouvelle Vague
Una batalla tras otra
Blue Moon
Joel Edgerton (Sueños de trenes)
Oscar Isaac (Frankenstein)
Dwayne Johnson (La máquina: The Smashing Machine)
Michael B. Jordan (Pecadores)
Wagner Moura (El agente secreto)
Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me from Nowhere)
Jessie Buckley (Hamnet)
Renate Reinsve (Valor sentimental)
Julia Roberts (Cacería de brujas)
Tessa Thompson (Hedda)
Eva Victor (Lo siento, cariño)
Jennifer Lawrence (Mátate, amor)
Timothée Chalamet (Marty Supremo)
Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Lee Byung-Hun (No Other Choice)
Jesse Plemons (Bugonia)
George Clooney (Jay Kelly)
Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
Cynthia Erivo (Wicked: For Good)
Kate Hudson (Song Sung Blue)
Chase Infiniti (Una batalla tras otra)
Amanda Seyfried (El testimonio de Ann Lee)
Emma Stone (Bugonia)
Benicio Del Toro (Una batalla tras otra)
Paul Mescal (Hamnet)
Sean Penn (Una batalla tras otra)
Adam Sandler (Jay Kelly)
Stellan Skarsgård (Valor sentimental)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Elle Fanning (Valor sentimental)
Ariana Grande (Wicked: For Good)
Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental"
Amy Madigan (La hora de la desaparición)
Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
Emily Blunt (La máquina: The Smashing Machine)
Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
Ryan Coogler (Pecadores)
Guillermo Del Toro (Frankenstein)
Jafar Panahi (Un simple accidente)
Joachim Trier (Valor sentimental)
Chloé Zhao (Hamnet)
Un simple accidente - Francia
El agente secreto - Brasil
Valor Sentimental - Noruega
Sirat. Trance en el desierto - España
La voz de Hind Rajab - Túnez
No Other Choice - Corea del Sur
Avatar: Fire and Ash
F1
Las guerreras k-pop
Misión imposible: Sentencia final
La hora de la desaparición
Wicked: For Good
Zootopia 2
Pecadores
Arco
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle
Elio
Las guerreras k-pop
Little Amélie Or The Character Of Rain
Zootopia 2
La diplomática (Netflix)
The Pitt (HBO Max)
Severance (Apple Tv)
Caballos lentos (Apple Tv)
The White Lotus (HBO Max)
Pluribus (Apple Tv)
Sterling K. Brown (Paradise)
Diego Luna (Andor)
Gary Oldman (Caballos lentos)
Mark Ruffalo (Task)
Adam Scott (Severance)
Noah Wyle (The Pitt)
Kathy Bates (Matlock)
Britt Lower (Severance)
Bella Ramsey (The Last Of Us)
Keri Russell (La diplomática)
Rhea Seehorn (Pluribus)
Helen Mirren (Mobland)
Primaria Abbott (Abc)
El oso (Fx On Hulu)
Hacks (HBO Max)
Nobody Wants This (Netflix)
Only Murders In The Building (Hulu)
The Studio (Apple Tv)
Steve Martin (Only Murders In The Building)
Glen Powell (Chad Powers)
Seth Rogen (The Studio)
Martin Short (Only Murders In The Building)
Jeremy Allen White (El oso)
Adam Brody (Nobody Wants This)
Kristen Bell (Nobody Wants This)
Ayo Edebiri (El oso)
Selena Gomez (Only Murders In The Building)
Natasha Lyonne (Poker Face)
Jenna Ortega (Merlina)
Jean Smart (Hacks)
All Her Fault (Peacock)
La bestia en mí (Netflix)
Black Mirror (Netflix)
Dying For Sex (Fx On Hulu)
The Girlfriend (Prime Video)
Adolescencia (Netflix)
Jacob Elordi (The Narrow Road To The Deep North)
Paul Giamatti (Black Mirror)
Stephen Graham (Adolescencia)
Charlie Hunnam (Monstruos: La historia de Ed Gein)
Jude Law (Black Rabbit)
Matthew Rhys (La bestia en mí)
Claire Danes (La bestia en mí)
Rashida Jones (Black Mirror)
Amanda Seyfried (Long Bright River)
Sarah Snook (All Her Fault)
Michelle Williams (Dying For Sex)
Robin Wright (The Girlfriend)
FUENTE:RFI