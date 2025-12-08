  • Cotizaciones
    martes 09 de diciembre de 2025

    Globos de Oro 2026: la lista completa de nominados

    A continuación una lista de los nominados a las principales categorías de los Globos de Oro anunciadas este lunes en Beverly Hills

    Leonardo DiCaprio en una escena de Una batalla tras otra.

    Leonardo DiCaprio en una escena de Una batalla tras otra.

    FOTO

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La políticamente cargada Una batalla tras otra lidera con nueve nominaciones la contienda. Le siguen el drama noruego Valor sentimental, con ocho, y la cinta de terror de época Pecadores, con siete.

    Los premios serán entregados el 11 de enero en el hotel The Beverly Hilton, en California.

    Leé además

    La emblemática torre de agua de Warner Bors.
    Video
    Hollywood

    Paramount desafía a Netflix con una oferta de adquisición hostil de 108.400 millones de dólares por Warner Bros.

    CINE

    Embed - Una batalla tras otra | Tráiler Oficial 2 | Subtitulado

    Mejor película dramática

    Frankenstein

    Hamnet

    Un simple accidente

    El agente secreto

    Pecadores

    Valor sentimental

    Embed - VALOR SENTIMENTAL | TRÁILER

    Mejor película musical o de comedia

    Bugonia

    Marty Supreme

    No Other Choice

    Nouvelle Vague

    Una batalla tras otra

    Blue Moon

    Embed - Blue Moon | Trailer Español Subtitulado (2025) › Margaret Qualley

    Mejor actor, drama

    Joel Edgerton (Sueños de trenes)

    Oscar Isaac (Frankenstein)

    Dwayne Johnson (La máquina: The Smashing Machine)

    Michael B. Jordan (Pecadores)

    Wagner Moura (El agente secreto)

    Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me from Nowhere)

    Embed - Springsteen: Música de ninguna parte | Tráiler Oficial | Doblado

    Mejor actriz, drama

    Jessie Buckley (Hamnet)

    Renate Reinsve (Valor sentimental)

    Julia Roberts (Cacería de brujas)

    Tessa Thompson (Hedda)

    Eva Victor (Lo siento, cariño)

    Jennifer Lawrence (Mátate, amor)

    Embed - MÁTATE, AMOR | Tráiler Oficial | Noviembre 6 en cines | Con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson

    Mejor actor, musical o comedia

    Timothée Chalamet (Marty Supremo)

    Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

    Ethan Hawke (Blue Moon)

    Lee Byung-Hun (No Other Choice)

    Jesse Plemons (Bugonia)

    George Clooney (Jay Kelly)

    Embed - Jay Kelly | Tráiler oficial | Netflix

    Mejor actriz, musical o comedia

    Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

    Cynthia Erivo (Wicked: For Good)

    Kate Hudson (Song Sung Blue)

    Chase Infiniti (Una batalla tras otra)

    Amanda Seyfried (El testimonio de Ann Lee)

    Emma Stone (Bugonia)

    Embed - BUGONIA | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

    Mejor actor de reparto

    Benicio Del Toro (Una batalla tras otra)

    Paul Mescal (Hamnet)

    Sean Penn (Una batalla tras otra)

    Adam Sandler (Jay Kelly)

    Stellan Skarsgård (Valor sentimental)

    Jacob Elordi (Frankenstein)

    Embed - Frankenstein | Guillermo del Toro | Tráiler oficial | Netflix

    Mejor actriz de reparto

    Elle Fanning (Valor sentimental)

    Ariana Grande (Wicked: For Good)

    Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental"

    Amy Madigan (La hora de la desaparición)

    Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

    Emily Blunt (La máquina: The Smashing Machine)

    Embed - THE SMASHING MACHINE - Trailer Oficial Subtitulado Español Latino

    Mejor director

    Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

    Ryan Coogler (Pecadores)

    Guillermo Del Toro (Frankenstein)

    Jafar Panahi (Un simple accidente)

    Joachim Trier (Valor sentimental)

    Chloé Zhao (Hamnet)

    Embed - HAMNET – Teaser Tráiler (Universal Pictures) HD

    Mejor película en idioma no inglés

    Un simple accidente - Francia

    El agente secreto - Brasil

    Valor Sentimental - Noruega

    Sirat. Trance en el desierto - España

    La voz de Hind Rajab - Túnez

    No Other Choice - Corea del Sur

    Embed - No Other Choise | Trailer Español Subtitulado (2025) › Park Chan-wook

    Mejor logro cinematográfico o taquillero

    Avatar: Fire and Ash

    F1

    Las guerreras k-pop

    Misión imposible: Sentencia final

    La hora de la desaparición

    Wicked: For Good

    Zootopia 2

    Pecadores

    Embed - Pecadores | Tráiler Oficial | Subtitulado

    Mejor película animada

    Arco

    Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle

    Elio

    Las guerreras k-pop

    Little Amélie Or The Character Of Rain

    Zootopia 2

    Embed - Zootopia 2 | Tráiler Oficial | Subtitulado

    TELEVISIÓN

    Mejor serie dramática

    La diplomática (Netflix)

    The Pitt (HBO Max)

    Severance (Apple Tv)

    Caballos lentos (Apple Tv)

    The White Lotus (HBO Max)

    Pluribus (Apple Tv)

    Embed - Pluribus — Official Teaser | Apple TV

    Mejor actor dramático

    Sterling K. Brown (Paradise)

    Diego Luna (Andor)

    Gary Oldman (Caballos lentos)

    Mark Ruffalo (Task)

    Adam Scott (Severance)

    Noah Wyle (The Pitt)

    Embed - The Pitt | Anuncio Temporada 2 | HBO Max

    Mejor actriz dramática

    Kathy Bates (Matlock)

    Britt Lower (Severance)

    Bella Ramsey (The Last Of Us)

    Keri Russell (La diplomática)

    Rhea Seehorn (Pluribus)

    Helen Mirren (Mobland)

    Embed - MobLand | Official Trailer | Paramount+

    Mejor serie musical o de comedia

    Primaria Abbott (Abc)

    El oso (Fx On Hulu)

    Hacks (HBO Max)

    Nobody Wants This (Netflix)

    Only Murders In The Building (Hulu)

    The Studio (Apple Tv)

    Embed - The Studio — Official Trailer | Apple TV

    Mejor actor musical o de comedia

    Steve Martin (Only Murders In The Building)

    Glen Powell (Chad Powers)

    Seth Rogen (The Studio)

    Martin Short (Only Murders In The Building)

    Jeremy Allen White (El oso)

    Adam Brody (Nobody Wants This)

    Embed - Nadie quiere esto | Tráiler oficial | Netflix

    Mejor actriz musical o de comedia

    Kristen Bell (Nobody Wants This)

    Ayo Edebiri (El oso)

    Selena Gomez (Only Murders In The Building)

    Natasha Lyonne (Poker Face)

    Jenna Ortega (Merlina)

    Jean Smart (Hacks)

    Embed - Hacks Temporada 3 | Trailer Oficial | Max

    Mejor miniserie o película para televisión

    All Her Fault (Peacock)

    La bestia en mí (Netflix)

    Black Mirror (Netflix)

    Dying For Sex (Fx On Hulu)

    The Girlfriend (Prime Video)

    Adolescencia (Netflix)

    Embed - Adolescencia (SUBTITULADO) | Tráiler oficial | Netflix

    Mejor actor de miniserie o película para televisión

    Jacob Elordi (The Narrow Road To The Deep North)

    Paul Giamatti (Black Mirror)

    Stephen Graham (Adolescencia)

    Charlie Hunnam (Monstruos: La historia de Ed Gein)

    Jude Law (Black Rabbit)

    Matthew Rhys (La bestia en mí)

    Embed - La bestia en mí | Tráiler oficial | Netflix

    Mejor actriz de miniserie o película para televisión

    Claire Danes (La bestia en mí)

    Rashida Jones (Black Mirror)

    Amanda Seyfried (Long Bright River)

    Sarah Snook (All Her Fault)

    Michelle Williams (Dying For Sex)

    Robin Wright (The Girlfriend)

    Embed - The Girlfriend | Official Trailer | Prime Video

    FUENTE:RFI

