  • Cotizaciones
    viernes 05 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Netflix comprará Warner Bros Discovery por casi 83.000 millones de dólares

    El gigante del streaming Netflix comprará el estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por casi 83.000 millones de dólares, anunciaron ambas empresas este viernes en un comunicado conjunto

    Netflix.

    Netflix.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Con la operación, Netflix se hará con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max. Se trata de la mayor adquisición en el sector del entretenimiento desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019.

    La plataforma pagará 27,75 dólares por acción a WBD, valorando la empresa en 72.000 millones de dólares, excluyendo la deuda.

    Leé además

    george clooney protagoniza jay kelly, la nueva pelicula de cine sobre cine dirigida por noah baumbach
    Autodescubrimiento

    George Clooney protagoniza 'Jay Kelly', la nueva película de cine sobre cine dirigida por Noah Baumbach

    Por Federica Chiarino Vanrell
    ?the new yorker? celebra sus 100 anos de existencia con un documental en netflix
    Recomendado

    ‘The New Yorker’ celebra sus 100 años de existencia con un documental en Netflix

    Por Redacción Galería

    Según medios estadounidenses, el consejo de administración de Warner Warner Bros Discovery aspiraba a una cifra cercana a los 75.000 millones, fuera de la deuda.

    “Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, dijo el director general de Netflix, Ted Sarandos, en el comunicado conjunto.

    “El anuncio de hoy combina dos de las mayores compañías de narración de historias del mundo”, dijo a su vez David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros Discovery.

    Las historias del “próximo siglo”

    En junio, WBD anunció su intención de separar sus sectores de streaming y estudios de cine en dos empresas distintas cotizadas en la Bolsa.

    “Esta separación debería completarse en el tercer trimestre de 2026, antes de la finalización de esta transacción”, señala el comunicado.

    Desde hace décadas, WBD ha producido clásicos del cine como Casablanca y Citizen Kane, pero también éxitos más recientes como las series Juego de Tronos y The Sopranos o las películas de Harry Potter.

    Netflix, a su vez, produjo éxitos globales modernos como la serie Stranger Things, KPop Demon Hunters y El juego del calamar.

    “Juntos podremos darle a las audiencias más de lo que aman y ayudar a definir el próximo siglo de la narración”, agregó Sarandos.

    La batalla del streaming y la caída de la televisión tradicional han provocando importantes reorganizaciones estratégicas entre los grandes actores estadounidenses.

    Para competir con Netflix y Disney, sus rivales buscan unirse para fortalecerse en el streaming y mejorar su rentabilidad.

    El gigante Amazon adquirió en 2021 el mítico estudio de Hollywood MGM por 8.450 millones de dólares, haciéndose con un catálogo de más de 4.000 películas, entre ellas las de James Bond y Rocky.

    Según el New York Post, funcionarios de la Casa Blanca se habrían mostrado preocupados por la posible adquisición de WBD por parte de Netflix, porque, según ellos, podría otorgar a la plataforma de video una posición dominante en el mercado estadounidense de contenidos.

    La transacción, que fue aprobada unánimemente por las juntas directivas de ambas empresas, se cerrará dentro de 12 a 18 meses, dijeron.

    Paramount Skydance y el operador Comcast también estaban en la contienda para la compra de Warner Bros Discovery.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Relaciones laborales

    Dólar bajo e intención del Ministerio de Trabajo de modificar régimen de despidos preocupa a los empresarios

    Por Redacción Búsqueda
    Frente Amplio

    PDC renovó autoridades y se pronunció a favor de considerar impuesto al 1% más rico

    Por Redacción Búsqueda
    Comercio

    Ventas del comercio se moderaron en el tercer trimestre y hubo retracción en los servicios

    Por Redacción Búsqueda
    MTOP

    Auditoría cuestiona manejo presupuestal de los contratos Cremaf y de la ampliación de concesiones

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda