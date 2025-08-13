Libros que inspiran regalos para la niñez

Lulú se muda y, entre charlas y tardes compartidas, crea una amistad especial con su vecina Victoria. Esta historia sencilla y sensible aborda la relación entre la niñez y la vejez y cómo decir adiós puede ser el primer paso para entender la pérdida. Una historia visualmente rica que invita a reflexionar sobre la vida, la muerte y los vínculos que dejamos atrás.
Un niño que tartamudea descubre junto con su padre que, como el río que fluye y forma remolinos, sus palabras también tienen ritmo y movimiento. Esta historia poética, basada en la experiencia del autor, Scott, aborda con sensibilidad temas como la soledad y la autoaceptación. Las acuarelas de Smith acompañan una historia sencilla y honesta sobre encontrar fuerza en uno mismo y en la naturaleza.
En el fútbol todos juegan un papel, desde quien mete el gol hasta quien lo grita en la tribuna. Jugadores, entrenadores, directivos, hinchas y periodistas: todos son clave para vivir y sentir este deporte. El libro invita a descubrir cada rol, comprender sus responsabilidades y entender cómo, juntos, forman un verdadero equipo.
Una ventana al mundo mágico de Harry Potter. A través de distintos retos y acertijos, invita a los lectores a poner a prueba sus conocimientos de hechicero, descubrir secretos ocultos y recorrer Hogwarts por dentro. Incluye una varita mágica para practicar hechizos.