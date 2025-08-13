¡Hola !

Libros que inspiran regalos para la niñez

Tomando como punto de partida cuatro libros, una selección de juguetes, prendas e instrumentos para encontrar el regalo ideal para el Día de la Niñez

Día de la niñez
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Mi amiga de al lado

Lulú se muda y, entre charlas y tardes compartidas, crea una amistad especial con su vecina Victoria. Esta historia sencilla y sensible aborda la relación entre la niñez y la vejez y cómo decir adiós puede ser el primer paso para entender la pérdida. Una historia visualmente rica que invita a reflexionar sobre la vida, la muerte y los vínculos que dejamos atrás.

Mi amiga de al lado
inspiracion dia de la ninez

Hablo como el río

Un niño que tartamudea descubre junto con su padre que, como el río que fluye y forma remolinos, sus palabras también tienen ritmo y movimiento. Esta historia poética, basada en la experiencia del autor, Scott, aborda con sensibilidad temas como la soledad y la autoaceptación. Las acuarelas de Smith acompañan una historia sencilla y honesta sobre encontrar fuerza en uno mismo y en la naturaleza.

9788412270525
inspiracion dia de la ninez aire libre

Todos los puestos del fútbol

En el fútbol todos juegan un papel, desde quien mete el gol hasta quien lo grita en la tribuna. Jugadores, entrenadores, directivos, hinchas y periodistas: todos son clave para vivir y sentir este deporte. El libro invita a descubrir cada rol, comprender sus responsabilidades y entender cómo, juntos, forman un verdadero equipo.

todos-los-puestos-del-futbol-todos-los-puestos-del-futbol
inspiracion dia de la ninez deportes

El libro de hechizos y pociones de Harry Potter

Una ventana al mundo mágico de Harry Potter. A través de distintos retos y acertijos, invita a los lectores a poner a prueba sus conocimientos de hechicero, descubrir secretos ocultos y recorrer Hogwarts por dentro. Incluye una varita mágica para practicar hechizos.

harry-potter-el-libro-de-hechizos-y-pociones-harry-potter-el-libro-de-hechizos-y-pociones
inspiracion dia de la ninez geek

