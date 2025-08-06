¡Hola !

Un taller con herramientas zen para perfeccionar el arte de escribir

Son ocho sesiones y está orientado a mejorar la escritura, superar la procrastinación, aumentar la concentración y cultivar la autenticidad

Juan Andrés Ferreira imparte el taller Zen en el arte de escribir en la UCU

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Superar la procrastinación a través de la meditación y la escritura consciente es el objetivo del taller Zen en el arte de escribir, que impartirá Juan Andrés Ferreira, facilitador, periodista y escritor uruguayo, en la Universidad Católica del Uruguay (UCU).

En las ocho sesiones presenciales de 90 minutos que lo componen se combina teoría y práctica con el fin de aprender a desarrollar la atención plena mediante zazen (meditación sedente) para escribir con claridad y presencia; aplicar ichi-go ichi-e (“un encuentro, una vez”) para reducir distracciones y mejorar la concentración; cultivar shoshin (“mente de principiante”) para abordar la escritura con curiosidad y creatividad; practicar samu (trabajo como meditación) para transformar la escritura en una ofrenda gozosa; integrar la auto-compasión y el juego para reducir el miedo al juicio y fomentar la creatividad; y establecer una rutina disciplinada de escritura y meditación para sostener la práctica a largo plazo.

Juan Andrés Ferreira residió en templos zen de Estados Unidos, Alemania y España; recibió la ordenación laica en el Beginner’s Mind Temple de San Francisco y realizó entrenamiento monástico en el Tassajara Zen Mountain Center, el primer monasterio zen fuera de Asia. Es, además, periodista cultural y autor de la novela Mil de fiebre, Premio Nacional de Literatura 2020.

El taller está orientado a estudiantes interesados en mejorar su escritura, superar la procrastinación, aumentar la concentración y cultivar la autenticidad en su expresión académica y personal. Tiene una frecuencia semanal.

