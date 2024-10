Lily Collins, la actriz de Emily in Paris, debuta en teatro junto a Álvaro Morte con la obra Barcelona

Lily Collins, actriz de Emily in Paris , debutó en teatro con la obra Barcelona , en la que comparte escenario con el reconocido actor español Álvaro Morte, famoso por su rol en La casa de papel. El estreno de la esperada obra, escrita por Bess Wohl, fue el 21 de octubre en el Duke of York’s Theatre de Londres .

Este ambicioso proyecto supone un nuevo desafío para Collins, quien busca diversificar su carrera y explorar nuevos formatos, más allá del cine y la televisión. Además de su papel en Emily in Paris, la actriz también ha participado en otras películas, como Priest (2011), Abduction (2011), Mirror Mirror (2012) y The Mortal Instruments: city of bones (2013).