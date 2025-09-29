Los Fabulosos Cadillacs y una noche de celebración madura en Montevideo

Y llegó la noche de celebración de los 40 años de Los Fabulosos Cadillacs (LFC) a Montevideo. El sábado 27 de setiembre, el Antel Arena estaba repleto, y el aire se sentía cargado de expectativa, entusiasmo, cierta alegría por estar en el lugar donde había que estar. Porque los motivos eran más que suficientes para festejar.

Veinte minutos pasadas las 9 de la noche empezó la fiesta. El primero en entrar al escenario fue el Sr. Flavio, quien se calzó el bajo para tocar Intro SRF astral, una línea de bajo que recordó los mejores momentos del funk metal de los años 80 y 90; algo como Infectious Grooves.

No sería el único momento de evocación de la extensa memoria musical, que se remontó hasta los inicios de la banda. LFC recorren en su historia, en sus discos, en sus canciones un particular modo de mezclar estilos, un crossover que pasa por el ska, el punk, el dub, lo latino, lo popular. Composiciones que marcaron una época, que fueron mutando y determinando influencias en nuevos artistas y que la convierten desde hace ya varios años en una de las principales bandas latinoamericanas de la historia. Y todo eso quedó demostrado, una vez más, en una hora y 40 minutos de show.

Mientras Flavio Cianciarulo exhibía a los más de 10.000 asistentes su poderío sobre el instrumento de las cuatro cuerdas, fue entrando el resto de la banda, y ya sobre el final de la introducción ingresó Vicentico, con su característico bastón en la mano izquierda y un par de championes blancos en la derecha. Doble remera rasgada y saco oscuro. Pelos parados.

Los Fabulosos Cadillacs Antel Arena 2025 7 Marcos Mezzottoni

El concierto arrancó fuerte y arriba, con la tríada regresiva Manuel Santillán, El León (1992), Demasiada presión (1990) y Mi novia se cayó en un pozo ciego (1987). La mejor manera de empezar la fiesta, tocando la fibra de la eterna juventud de un público ya maduro. Siguieron Carmela (1995) y El genio del dub (1987). Recién entonces el líder de la banda se dirigió a los asistentes. Saludó sin mucha euforia, con la serenidad de la experiencia o la calidez del reencuentro, pues ya todos sabían, los de arriba del escenario y los de abajo, lo que iba a suceder. Y estaban todos felices por eso.

Los Fabulosos Cadillacs Siguiendo a la luna

Resumir en un concierto de 20 canciones cuatro décadas de carrera no habrá sido tarea sencilla. Y entre éxitos rotundos y hits inolvidables que obligaban a cantar y mover el cuerpo, tirar algunos pasos —aunque sin llegar al verdadero agite, aquel que movía a las masas en los años mozos—, la banda se dio el lujo de recurrir a temas menos conocidos como Piazzolla (1997). De allí se fue a una versión de Calaveras y diablitos (del mismo disco del tema anterior, Fabulosos Calavera) en la que Vicentico, después de demostrar la versatilidad de esa música con estrofas en inglés, desconcertó al público cuando dirigió el micrófono hacia la platea y pretendió que siguiera cantando la letra original de la canción. La desconexión fue tal que el cantante preguntó: “¿Qué les pasa? Están medio lentos”, y hace el gesto de fumar. “Yo sé que acá todo es legal, pero… están tontos”. “Bueno, no, perdón, tontos no…”, dijo en un intento por no ofender a nadie.

Los Fabulosos Cadillacs Antel Arena 2025

De ahí en más, la energía del show descendió hacia temas más tranquilos, a tal punto que preocupó a algún que otro espectador que, después de haber desembolsado entre 2.400 y 3.800 pesos, esperaba revivir la adrenalina eufórica de los grandes conciertos de rock del pasado. Sin embargo, aunque nunca se llegaría a lo largo de la noche a aquellos niveles, era solo cuestión de deslizarse por la bajada, necesaria para todos (músicos y espectadores), para tomar impulso y disfrutar aún más de la subida hasta el gran final.

Los Fabulosos Cadillacs Antel Arena 2025 4 Vicentico cantó Vasos vacíos con su hijo Florian. Marcos Mezzottoni

El ascenso lo marcó la tan esperada Siguiendo la luna, con una gran esfera blanca proyectada en la pantalla detrás del escenario. Un acierto de la puesta en escena fue que la visualidad del concierto no estuvo desplazada hacia las pantallas digitales; fue una transmisión simple, básicamente de cuadros cercanos a los músicos, y en especial de Vicentico, sin mappings, ni audiovisuales ni VJ, solo TV en blanco y negro. Así, la propuesta puso en primer plano el directo, la experiencia musical de una banda que se caracteriza por su brutal contundencia.

Los Fabulosos Cadillacs Marcos Mezzottoni

El festejo recorrió una constelación de hermosas canciones que resuenan desde siempre, cruzando discos, atravesando eras de LFC. Aparecieron Carnaval, Mal bicho, Satánico Dr. Cadillac, y la fiesta había alcanzado su mejor momento cuando Los Fabulosos Cadillacs hicieron el intento de retirarse. Volvieron al escenario para rematar el cumpleaños de 40 con Matador, la eterna y bellísima Vasos vacíos, que Vicentico cantó junto con Florian, su hijo y guitarrista de la banda, y la inolvidable Yo no me sentaría, cuyo oh, oh, oh, oh…, oh, oh, oh, oh… siguió resonando en el hall del Antel Arena por un rato más mientras el público se retiraba cantando, con una gran sonrisa y el corazón agradecido.