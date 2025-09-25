Surgen “matices” entre dirigentes del PIT-CNT tras el informe en el Parlamento sobre el Presupuesto

La delegación del PIT-CNT que concurrió el viernes 19 a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados a compartir la visión del movimiento sindical sobre el proyecto de Ley de Presupuesto fue numerosa. Asistieron seis dirigentes, cinco representantes del Secretariado Ejecutivo y un integrante del Instituto Cuesta Duarte. Sin embargo, hubo también ausencias significativas. Ningún referente de las corrientes Articulación y En Lucha estuvo ahí.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El asunto no pasó inadvertido y hasta fue planteado en la reunión del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT del martes 23.

Ley de Presupuesto El PIT-CNT planteará su “perspectiva crítica” sobre la Ley de Presupuesto en el Parlamento y estudia un paro

La delegación que fue al Parlamento a participar de la discusión presupuestal la integraron Marcelo Abdala (presidente del PIT-CNT), Javier Díaz (vicepresidente), Carolina Spilman (vicepresidenta adjunta), Nathalie Barbé (secretaria de Conflictos), Sergio Sommaruga (secretario de Prensa y Propaganda) y Pablo Da Rocha (economista del Instituto Cuesta Duarte). Abdala, Díaz y Spilman integran la corriente comunista; Barbé es parte de la coordinación de sindicatos conocida en la interna como “grupo de los 8” —lista 8 en el último congreso—, y Sommaruga —que antes integraba el grupo de los 8— formó parte en el último congreso de la lista 2, que encabezaron el sindicato de la educación privada y el de UTE.

En el Secretariado Ejecutivo del martes 16, se había definido que el PIT-CNT iría representado por los integrantes de lo que llaman la coordinación (presidente, vicepresidente, secretario general y cargos adjuntos), pero se había alentado a que fueran también todos los miembros del secretariado que quisieran hacerlo. Pese a esa invitación abierta, ningún referente de Articulación y En Lucha fue.

Fuentes sindicales dijeron a Búsqueda que en el Secretariado Ejecutivo del martes 23 hubo un planteo de parte de un dirigente comunista a referentes de Articulación por no haber participado de la instancia parlamentaria.

Fuentes de Articulación y En Lucha dijeron a Búsqueda que “existen matices” con la opinión que dio el PIT-CNT en el Parlamento. Como ejemplo, uno de los informantes aludió a la afirmación de que el Presupuesto tiene “más elementos de continuidad que de transformación”. También indicaron que el informe que se dio el viernes 19 a los legisladores “no fue suficientemente debatido” internamente y que en la reunión del Secretariado Ejecutivo anterior no se había alcanzado una “posición común”.

Consultado por Búsqueda, Sommaruga dijo que dirigentes de Articulación y En Lucha no hicieron en el Secretariado Ejecutivo ningún planteo sobre matices respecto al informe que se dio en el Parlamento.

Nuevos equilibrios

El último Congreso del PIT-CNT estuvo marcado por la ruptura de la alianza de la corriente sindical comunista y Articulación. Después de varios períodos en los que lideraron en sociedad el movimiento sindical, en mayo pasado compitieron en elecciones en listas distintas. La lista 1, conformada principalmente por la corriente Gerardo Cuesta, de perfil comunista, fue la más votada: con 473 votos obtuvo 17 lugares en la Mesa Representativa. La encabezaron Abdala, del sindicato metalúrgico, y Díaz, del de la construcción.

Articulación hizo un acuerdo electoral con En Lucha y ambas corrientes se presentaron juntas en la lista 41-98. Fue la segunda más votada. Con 418 votos logró 15 lugares en la Mesa Representativa. La encabezaron Milton Castellano, por la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y los Servicios (Fuecys), y Joselo López, de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).

El plebiscito sobre la seguridad social fue un mojón en los equilibrios internos del movimiento sindical durante el período pasado. Esa iniciativa popular la impulsaron la corriente comunista y el grupo de los 8, al que todavía pertenecían el sindicato de la educación privada y el sindicato de UTE. Mientras tanto, Articulación y En Lucha tenían una mirada crítica.

Fuentes sindicales dijeron a Búsqueda que estas dos corrientes estudian dar un paso más en la alianza electoral que hicieron para el último congreso. El objetivo es conformar una nueva corriente juntas, para ganar peso en la interna sindical.

Continuidad, timidez y "gérmenes positivos"

En la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, Abdala reconoció que veían en el Presupuesto “gérmenes de procesos positivos”. Entre ellos, destacó que comparten “énfasis y objetivos sociales” que se plantean en la exposición de motivos del proyecto de ley, como la prioridad en “la atención a las infancias y a las adolescencias”, o “las cuestiones vinculadas a la vulnerabilidad social y a la salud”. También sostuvo que “algunos de los tributos mencionados en el Presupuesto, aunque son excesivamente tímidos, van en una dirección adecuada”.

Sin embargo, el presidente del PIT-CNT afirmó también que si se analiza “la economía política del asunto”, el proyecto tiene “más elementos de continuidad que de transformación”. Señaló que no encuentran en el texto pasos hacia una estrategia de desarrollo que diversifique la matriz productiva y que salga de un modelo de dependencia de los precios internacionales y de la inversión extranjera para el crecimiento.

También apuntó a la insuficiencia de los recursos asignados a distintas áreas sensibles. Entre ellas, hizo énfasis en la educación, área en la que tienen una “visión absolutamente crítica”. Advirtió que en el período podría deteriorarse la participación de ese sector en el Producto Interno Bruto. “En particular, nos parece que la cuestión de la universidad es realmente inadmisible”, dijo.

Además de Abdala, intervinieron por el PIT-CNT ese día Sommaruga, Spilman y Díaz. No hicieron uso de la palabra Barbé ni el economista del Cuesta Duarte, Da Rocha.