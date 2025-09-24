Los Fabulosos Cadillacs vuelven a Montevideo como parte de su gira por los 40 años

Con el nombre 40 aniversario Tour 2025, la banda fundamental del ska argentino viene haciendo una gira que los trae nuevamente a Montevideo.
La banda argentina se presenta este sábado 27 de setiembre en el Antel Arena, con un show en el que revivirán su legendaria carrera
Los Fabulosos Cadillacs cumplen cuatro décadas y, como parte de esta celebración, se presentarán en el Antel Arena. Se espera que esa noche sea de las que quedan grabadas en la memoria porque, para deleite de sus fanáticos, revivirán la carrera legendaria, que cuenta con 16 álbumes y que los consagró como íconos de la música latinoamericana.
Desde el Quilmes Rock y el Zócalo de México hasta el Hollywood Bowl, la Sala Bataclán de París y el Madison Square Garden, escenarios de todo el mundo han visto pasar a esta banda emblemática a lo largo de su trayectoria.
Hoy, los músicos liderados por Vicentico siguen convocando multitudes y encendiendo estadios con la misma fuerza, energía y magnetismo que despliegan desde sus comienzos, allá por 1984.
Sábado 27 de setiembre, 21 horas, en Antel Arena. Entradas de 2.400 a 3.800 pesos, a la venta en Tickantel.