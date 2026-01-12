Los ‘looks’ más comentados de la alfombra roja de los Globos de Oro 2026

La alfombra roja de cada gala de premios de Hollywood oficia también de pasarela. Una pasarela en la que se muestran diseños de alta costura, creados por diseñadores de renombre para las celebridades. Los diseños son reflejo de algunas tendencias de moda, que serán tomadas en cuenta e imitadas por mucho tiempo.
En la edición número 83 de los Globos de Oro, celebrada el domingo 11 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California), destacaron estilismos clásicos, en general; en este tipo de eventos, las celebridades suelen apostar a la elegancia y sofisticación, más que a la extravagancia.
La actriz Jennifer Lawrence, protagonista de Mátame, amor, optó por un vestido de transparencias y encajes. Las transparencias son una fuerte tendencia de la época que corre, y Lawrence demostró que pueden ser delicadas y elegantes.
La noruega Renate Reinsve, nominada al Globo de Oro por su papel protagónico en Valor sentimental, de Joachim Trier, colaboró con Nicolas Ghesquière en el diseño de un conjunto de dos piezas en tono bronce viejo. En la alfombra roja hizo bailar los flecos del top y la falda, que reflejaban las luces del lugar y de las cámaras generando un efecto casi psicodélico. El metalizado, los brillos y los flecos son, sin duda, otra gran tendencia de la moda.
El escote asimétrico y las lentejuelas del vestido de Kristen Bell y el traje gris con pantalones baggy de Owen Cooper también fueron reflejo de lo que se viene en la moda de alta costura.