Los ‘looks’ más comentados de la alfombra roja de los Globos de Oro 2026

Diseños futuristas, transparencias y brillos destacaron entre los vestidos y trajes de las celebridades en los Globos de Oro

Jennifer Lawrence llevó un diseño de Givenchy firmado por Sarah Burton.

Jennifer Lawrence llevó un diseño de Givenchy firmado por Sarah Burton.

FOTO

EFE
Por Redacción Galería

La alfombra roja de cada gala de premios de Hollywood oficia también de pasarela. Una pasarela en la que se muestran diseños de alta costura, creados por diseñadores de renombre para las celebridades. Los diseños son reflejo de algunas tendencias de moda, que serán tomadas en cuenta e imitadas por mucho tiempo.

En la edición número 83 de los Globos de Oro, celebrada el domingo 11 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California), destacaron estilismos clásicos, en general; en este tipo de eventos, las celebridades suelen apostar a la elegancia y sofisticación, más que a la extravagancia.

Renate Reinsve_Golden Globes_2
La noruega Renate Reinsve en un vestido de Louis Vuitton y joyas de Boucheron.

La noruega Renate Reinsve en un vestido de Louis Vuitton y joyas de Boucheron.

La actriz Jennifer Lawrence, protagonista de Mátame, amor, optó por un vestido de transparencias y encajes. Las transparencias son una fuerte tendencia de la época que corre, y Lawrence demostró que pueden ser delicadas y elegantes.

Kristen Bell_Golden Globes_2
Kristen Bell optó por un diseño de Giorgio Armani Privé.

Kristen Bell optó por un diseño de Giorgio Armani Privé.

La noruega Renate Reinsve, nominada al Globo de Oro por su papel protagónico en Valor sentimental, de Joachim Trier, colaboró con Nicolas Ghesquière en el diseño de un conjunto de dos piezas en tono bronce viejo. En la alfombra roja hizo bailar los flecos del top y la falda, que reflejaban las luces del lugar y de las cámaras generando un efecto casi psicodélico. El metalizado, los brillos y los flecos son, sin duda, otra gran tendencia de la moda.

Owen Cooper_Golden Globes_2
Owen Cooper con un conjunto de Bottega Veneta.

Owen Cooper con un conjunto de Bottega Veneta.

El escote asimétrico y las lentejuelas del vestido de Kristen Bell y el traje gris con pantalones baggy de Owen Cooper también fueron reflejo de lo que se viene en la moda de alta costura.

