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    Satisfacción tras el lanzamiento del nuevo tema de los Rolling Stones como The Cockroaches

    La mítica banda lanzó, sin aviso, un nuevo sencillo en vinilo y en edición limitada, bajo el nombre The Cockroaches, lo que reavivó las versiones de que los rockeros británicos están por sacar su vigésimo quinto álbum de estudio

    The Rolling Stones.

    The Rolling Stones.

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    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El tema, titulado Rough and Twisted, salió a la venta el sábado 11 de abril en cantidades muy limitadas, en tiendas de discos independientes seleccionadas de todo el mundo.

    Sounds of the Universe, en el barrio londinense de Soho, fue el único local de la capital británica que recibió los codiciados discos, que se vendían en una funda blanca lisa sin ninguna referencia a los Stones.

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    La tienda, ubicada en el mismo edificio donde la banda hizo sus primeros ensayos, solo recibió 14 copias para vender, según Angela Scott, cuyo socio es dueño del local y quien trabajaba allí el sábado.

    La discográfica de los Stones, Universal Music, “nos llamó el viernes y nos dijo que tenían algunos discos para nosotros y si podíamos venderlos el sábado”, declaró a la AFP.

    “Le dijeron a alguien de aquí que eran los Rolling Stones y que se llamaban The Cockroaches (las Cucarachas)”, explicó Scott. “Dijeron que fue porque el edificio era el de los Rolling Stones; así fue como nos seleccionaron”, agregó.

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    Scott señaló que la discográfica insistió en que el disco debía venderse exactamente por 10,07 libras esterlinas (13,54 dólares). “No dieron ninguna explicación, pero uno de los fans que estaba en la cola dijo que creía que podía tratarse de la fecha de lanzamiento del álbum”.

    Las 14 copias disponibles en Londres se agotaron al instante, después de que algunos fans se enteraran del lanzamiento e hicieran cola con antelación.

    “Uno de los chicos llevaba haciendo cola desde las tres de la mañana”, comentó Scott, a pesar de que la tienda no abre hasta las 10 los sábados.

    ‘64 y subiendo’

    Los primeros 14 de la fila “ya habían terminado de comprarlos a las 10:55”, pero uno se quedó a escuchar la nueva canción en la tienda. “Todas las personas que estaban haciendo cola pudieron oírla y fue un momento muy especial para ellas. Les encantó. Estaban todas muy contentas”, relató.

    “Entonces tuvimos que poner un cartel que decía ‘Se agotaron las cucarachas’, porque obviamente todo el mundo venía y se llevaba una decepción”, añadió.

    La venta limitada del sábado se dio tras varios días de expectativa en línea, a través de una página de Instagram y un sitio web de Cockroaches recién creados y, al menos en Londres, mediante carteles con un código QR que enlazaba con el sitio.

    Uno de los videos publicados en el canal de Instagram incluía un texto que decía “64 y contando”, una aparente referencia a los años transcurridos desde la fundación de los Rolling Stones.

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    The Cockroaches es un alias que el vocalista Mick Jagger, su compañero fundador Keith Richards y el bajista Ronnie Wood han usado en el pasado para dar conciertos secretos.

    La banda lanzó su primer álbum en 18 años a finales de 2023, con Hackney Diamonds alcanzando el primer puesto en las listas de más de una docena de países y recibiendo elogios de la crítica.

    El nuevo material parecía ir en la misma línea. El crítico musical de The Daily Telegraph, Neil McCormick, dijo que la banda había “vuelto con un pisotón de blues arrollador”.

    Harry, un fan de 21 años que trabaja en una tienda de ropa de los Rolling Stones también en Soho, valoró los fragmentos que escuchó y los describió como “muy de la vieja escuela”.

    “Es un estilo de blues muy clásico”, declaró a la AFP. “Sin duda, creo que a los fans les va a gustar”.

    Sin embargo, algunos ya están dispuestos a vender el disco: varios ejemplares aparecieron en eBay y uno se ofrece por casi 600 dólares.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

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