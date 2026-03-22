Mark Seliger, el fotógrafo que ideó un estudio portátil para retratar a las celebridades en los Oscar

El domingo pasado, tras la celebración de la 98 a edición de los premios Oscar , las estrellas de Hollywood asistieron a la legendaria Vanity Fair Oscar Party, donde, además de festejar sus estatuillas, los actores, directores y ganadores se aprestan para ser capturados por el lente del fotógrafo Mark Seliger y obtener así el retrato más deslumbrante de sus vidas; para muchos, del momento culmen de sus carreras.

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Al igual que la fiesta, esta práctica nacida en 2014 a instancias del propio fotógrafo se ha convertido en una tradición ineludible del galardón más prestigioso del cine mundial. En un estudio portátil, que Seliger y el escenógrafo Thomas Thernauer diseñan cada año para el evento, más de 100 estrellas posan durante tan solo tres minutos para hacerse el retrato.

En estos 10 años, su lente ha retratado a las estrellas de cine más brillantes y seductoras. Desde Robert De Niro a Catherine Zeta Jones, Renée Zellweger, Michael B. Jordan, Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Hailey Bieber, George Clooney y Angelina Jolie, entre tantos. Ello le valió el mote de “el fotógrafo de los Oscar”.

Seliger nació en 1959 en Texas (Estados Unidos). Su amor por la fotografía brotó desde niño, cuando su hermano, Frank, le regaló su primera cámara fotográfica, obsequio que lo impulsó a tomar sus primeras clases de cuarto oscuro, con tan solo 13 años. Unos años más tarde estudió en la Escuela Superior de Artes Escénicas y Visuales de Houston y luego en la Universidad Estatal del Este de Texas, donde se especializó en fotografía documental y de diseño.

En 1984, con 25 años, se fue a vivir y probar suerte a Nueva York. Sin ningún contacto que lo pudiera ayudar a encontrar trabajo, sus primeros pasos en la gran manzana consistieron en encerrarse en las cabinas telefónicas y llamar a todos los fotógrafos ofreciendo sus servicios de asistente. Luego de alguna experiencia como ayudante de fotografía, comenzó a trabajar en la revista Esquire. Así, su trabajo comenzó a trascender y al cabo de unos años, en 1987, fue contratado por la revista Rolling Stone, donde prontamente se convirtió en jefe de Fotografía. Durante la década de los 90 fotografió 188 portadas para la revista y marcó la memoria visual de aquella época.

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En 1996 publicó su primer libro, Cuando vinieron a llevarse a mi padre: voces del Holocausto, lo que describió como uno de los momentos más importantes de su carrera.

Diez años después de ser nombrado jefe de Fotografía, Seliger dejó la Rolling Stone para comenzar a trabajar en Condé Nast Publicationes, la compañía global de medios de comunicación de lujo propietaria de marcas icónicas, como Vogue, GQ, The New Yorker, Vanity Fair, Wired y Architectural Digest. Sus primeros pasos en la compañía los dio en Vanity Fair y GQ.

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Pero no fue hasta 2014, cuando convenció a la dirección de Vanity Fair de montar un estudio de fotografía portátil en su tradicional fiesta del Oscar, que su mirada comenzó a dejar huella también en el cine internacional. El objetivo del estudio era retratar a cada una de las estrellas de Hollywood que asistiera a la fiesta poscelebración de los Oscar. Desde entonces, cada año diseña el estudio de fotografía y lo monta en el lugar de la fiesta para que más de 100 celebridades posen en él durante tres minutos y consigan el mejor retrato de uno de los momentos más importantes de su carrera.

“Acá la gente sabe que este momento no se va a repetir. No hay peinado, ni maquillaje, ni estilismo, ni agenda: solo vivir el momento”, comentó sobre esta experiencia un par de años atrás a la plataforma Coveteur. Son momentos únicos, en los que las estrellas tienen las emociones a flor de piel. En este sentido, recuerda los premios Oscar 2019, cuando Lady Gaga ganó el galardón a Mejor canción original por Shallow de Nace una estrella. “Nunca vi una sonrisa tan grande. Estaba derretida de felicidad. Fue hermoso”.

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En 2023, a casi una década de dejar su marca en la noche de los Oscar, Seliger publicó Vanity Fair Oscar Night Sessions, un libro donde recopila muchos de estos retratos, algunos de los cuales ya pasaron a la historia del cine y otros que recién la están escribiendo.