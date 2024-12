Niceaunties, artista de Campo Art Fest 2024: “Quería comprender los comportamientos de muchas mujeres en la sociedad asiática”

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Niceaunties (@niceaunties)

¿Por qué se inspira en sus tías y su abuela para crear un proyecto de IA?

Cuando era niña, mis padres trabajaban y mi abuela me cuidó hasta que cumplí nueve años. Crecí en un hogar lleno de tías y tíos, pasando la mayor parte del tiempo con las mujeres, ya que tradicionalmente se esperaba que cuidaran a los niños. Estas mujeres enfrentaban numerosas expectativas sociales y familiares, además de sus propias restricciones autoimpuestas. Por ejemplo, mi abuela pasó toda su vida en casa cuidando a la familia y vivió con demencia durante los últimos 20 años de su vida.

Esta experiencia me llevó a reflexionar sobre mis propias expectativas del envejecimiento e inspiró mi imaginación para crear realidades alternativas para estas mujeres, y también para mí. Quería explorar la cultura de las tías y comprender los comportamientos de muchas mujeres en la sociedad asiática. Pueden ser rudas y extremadamente directas, pero también amorosas y apasionadas. Con la IA puedo imaginar y expresar estas historias rápidamente, superando las limitaciones de presupuesto y tiempo.

¿Cómo concibe y desarrolla cada obra?

Me inspiro en la vida cotidiana, los viajes y lo mundano, encontrando ideas en todo y en todas partes. Comienzo con un concepto y una narrativa, describiendo cada escena con palabras. El proceso es interactivo: a menudo me influyen los resultados y, en ocasiones, ajusto la narrativa, aunque la idea general permanece intacta. Mi flujo de trabajo normalmente consiste en crear imágenes primero, animarlas en clips cortos y luego editar esos clips juntos para formar un video completo.

niceaunties 10.jpg

niceaunties 11.jpg

¿Niceaunties busca transmitir un mensaje de emancipación femenina?

Mi proyecto refleja cómo veo el mundo y mis opiniones y preguntas sobre diversas situaciones. Por ejemplo, exploro la tortura que implican los tratamientos de belleza y si realmente funcionan. Muchas narrativas, como mujeres con peinados gigantes que bailan y viven desenfrenadamente, son exageraciones de ejemplos de la vida real. Se trata de destacar esos momentos cotidianos que pueden parecer pequeños, pero son profundamente positivos y contagiosos; esas cosas que hacen que la vida sea mejor. Naturalmente, como mujer que creció rodeada de mujeres, muchos de los temas que exploro están estrechamente relacionados con esta experiencia.

Sus obras tienen un lado humorístico. ¿Fue esa la intención desde el principio o se desarrolló con el tiempo?

No lo pensé demasiado al principio; empecé a crear estas historias simplemente para entretenerme. Supongo que es solo una parte de quien soy.

¿Considera que su arte es surrealista?

Muchos describen mi trabajo como surrealista, con sus visuales extraños y oníricos. Aunque admiro el surrealismo como movimiento, mi flujo de trabajo es bastante diferente. El surrealismo tradicionalmente explora el subconsciente y los sueños, a menudo abrazando la ausencia de pensamiento. En contraste, yo pongo mucho pensamiento en mi trabajo y considero cada elemento en cada imagen. Aunque los visuales puedan parecer similares, la intención y el proceso creativo son muy diferentes. Diría que mi trabajo está influenciado por la fantasía y la cultura kawaii; visualmente tiene un aire surrealista.

niceaunties 12.jpg

niceaunties 13.jpg

¿Habría sido artista sin la IA?

He trabajado en la industria creativa durante más de 20 años, y creo que crear cosas imaginativas y divertidas siempre será el trabajo de mi vida. La IA es una de las muchas formas en que me expreso, ¡y es una herramienta increíblemente poderosa para materializar ideas!

¿Qué puede aportar la IA al arte?

Desde mi perspectiva, es una cuestión de tiempo y proceso. Con la misma cantidad de tiempo, la inteligencia artificial permite repetir el proceso de prueba muchas más veces, refinando tanto la idea como el resultado. También reduce la barrera de entrada a otras formas de expresión, como la creación de videos, lo que puede resultar tanto liberador como empoderador. De hecho, nunca había hecho un video antes de julio de 2023.

¿Le gustó Garzón? ¿La ha inspirado para crear más Niceaunties?

¡Garzón no es lo que esperaba! Para alguien de ciudad como yo, ha sido un choque cultural y ambiental. He hecho las paces con las arañas en mi baño, los perros y pájaros que me despiertan cada mañana. Estoy agradecida por esta experiencia extraordinaria, que me ha obligado a enfrentar la inmensidad y el silencio que este lugar ofrece.