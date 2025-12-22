¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Noticias Casandra

Ahora que la inteligencia artificial permite a las empresas acceder a la información personal de cualquiera, ¿alguien se cree que no van a utilizarlas en su beneficio?

Carmen-Posadas-Y.jpg
Por Carmen Posadas
Columnista

Hay noticias que son avisos a navegantes. Son las que podríamos llamar “noticias Casandra”, en honor a aquella hija del rey de Troya a quien Apolo confirió el don de la profecía. Pero luego, al ser rechazado por ella, la maldijo para que nadie creyera en sus premoniciones. De este modo, Casandra, a lo largo de toda la Ilíada, de Homero, se dedica a profetizar lo que ocurrirá tras el rapto de Elena por parte de Paris. Advierte a sus conciudadanos del resultado catastrófico de la guerra, anticipa la brutal muerte de su hermano Héctor a manos de Aquiles, también previene a su padre de la argucia del caballo de Troya para engañarlos a todos y tomar la ciudad… Pero nadie la escucha, convirtiéndose así en uno de los personajes más paradójicos y trágicos de la mitología clásica.

Se trata de una contingencia que se replica a lo largo de la historia con otras profecías, otros signos inequívocos de futuras complicaciones a las que nadie hace caso. Porque la gente prefiere no darse por enterada. A veces por frivolidad, otras, simplemente, porque el futuro parece siempre remoto y, “después de mí, el diluvio”.

Leé además

Rodrigo Goñi durante la sesión inaugural de la segunda Cumbre Mundial de Comisiones de Futuro en el Palacio Legislativo.
Tecnología

La regulación de la IA será “prioridad” en Diputados en 2026; buscarán protección “sin frenar el desarrollo”

Por José Frugoni
Daniel Mordecki en un evento de la Agesic.
Tecnología

Daniel Mordecki presentó su renuncia a la Agesic luego de perder la confianza de Presidencia

Por Redacción Búsqueda
IA agéntica: la tendencia que transformará a las empresas en 2026, según Globant.
Tecnología y futuro

Del chatbot al agente autónomo: la nueva etapa de la IA que marcará 2026

Por José Frugoni

Me he acordado de Casandra al ver lo ocurrido con Delta Air Lines. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver la desdichada hija del rey Príamo con la compañía aérea norteamericana que asomó brevemente a los titulares periodísticos de medio mundo. Pues la similitud viene porque, al leer la noticia, uno se da cuenta de que es un síntoma, un augurio de lo que se avecina. El titular que la encabezaba era este: “Si viaja a un funeral, billete más caro”. Y luego el subtítulo explicaba que gracias a la inteligencia artificial (IA) es posible averiguar la urgencia que tiene cada pasajero de viajar, lo que permitiría cobrar más caro el billete a alguien a quien se le ha muerto un familiar y necesita volver a su casa con urgencia.

Así, se dice por ejemplo que empresas proveedoras de conductores, a través de una aplicación tipo Uber o Cabify, podrían en un futuro adaptar el precio de sus servicios según la urgencia que tenga el usuario. También se ha visto que una compra en Amazon resulta más cara o barata dependiendo de si el cliente vive en un barrio acomodado o en uno popular.

La técnica permite ya acceder a la información personal de cualquiera. Información que incluso puede ser comprada por los brokers de datos, lo que posibilita conocer las flaquezas y los puntos vulnerables de cualquier usuario hasta límites que dan yuyu.

Así, se dice por ejemplo que empresas proveedoras de conductores, a través de una aplicación tipo Uber o Cabify, podrían en un futuro adaptar el precio de sus servicios según la urgencia que tenga el usuario. También se ha visto que una compra en Amazon resulta más cara o barata dependiendo de si el cliente vive en un barrio acomodado o en uno popular. Igualmente, una compra realizada desde teléfono Apple puede diferir en precio de otra hecha desde un terminal más económico que use Android. ¿Precios a la carta? ¿Explotación de las necesidades de la gente? ¿Venta de datos para que nos convirtamos en prisioneros de nuestros puntos vulnerables?

En el caso de Delta, hay que decir que, al publicarse la noticia, su presidente rápidamente anunció que no utilizaría la información personal de sus clientes para fijar precios. Pero al mismo tiempo, en una reunión con inversores, explicó que al día de hoy el 3% de las tarifas ya se calculan con IA y que su intención es llegar al 20% a finales de año porque su objetivo es “tener un precio disponible para tal vuelo, tal hora y tal persona”.

Ahora que la tecnología permite a las empresas dichas arbitrariedades, ¿alguien se cree que no van a utilizarlas en su beneficio? No quiero arruinarles el día con jeremiadas agoreras, pero si Casandra estuviera aún por aquí advertiría que tenemos a las puertas un caballo de Troya bastante más letal que el concebido en su día por Ulises. Uno que va a condicionarnos la vida bastante más de lo que imaginábamos. Sé bien que a las “noticias Casandra” nadie les hace caso, así ha sido siempre. Pero tampoco está de más conocer lo que ya está pasado para no caer al menos en aquello que decía Aldous Huxley, autor de Un mundo feliz, y otro gran profeta de nuestro tiempo: “No sabemos porque preferimos no saber”.

Selección semanal
Fútbol Uruguayo

Con Peñarol como protagonista, la Libertadores otorgó premios récord y busca ampliarlos con una nueva licitación

Por Juan Francisco Pittaluga
Salud

Dos cirujanos fueron imputados por homicidio culposo y una intensivista por encubrimiento tras muerte de bebé

Por Leonel García
Tecnología

Daniel Mordecki presentó su renuncia a la Agesic luego de perder la confianza de Presidencia

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

Diputados postergaron para febrero votación de proyecto de lavado de activos e investigadora por María Dolores

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

El artista Pablo Atchugarry diseñó la capilla del Santo Pesebre a instancias del padre Juan Andrés Gordo Verde, quien vive en el barrio desde hace unos años y lidera la asociación Cireneos. 

Pablo Atchugarry y Juan Andrés 'Gordo' Verde construyen una capilla donde se necesita

Por Magdalena Cabrera
El sacerdote portugués Guilherme Peixoto ha llegado a tocar para 150.000 personas en festivales de música electrónica.

¿Por qué, mientras baja el número de católicos, crecen la fe elegida y las búsquedas espirituales?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Llega al Museo Torres García una muestra retrospectiva de Ágatha Ruiz de la Prada

Llega al Museo Torres García una muestra retrospectiva de Ágatha Ruiz de la Prada

Por Redacción Galería
Las trufas son una de las formas más fáciles de reciclar lo dulce que queda de la mesa de Navidad.

Recetas de Navidad para que el día después también sea una fiesta

Por Milene Breito Pistón