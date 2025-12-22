Ahora que la inteligencia artificial permite a las empresas acceder a la información personal de cualquiera, ¿alguien se cree que no van a utilizarlas en su beneficio?

Hay noticias que son avisos a navegantes. Son las que podríamos llamar “noticias Casandra”, en honor a aquella hija del rey de Troya a quien Apolo confirió el don de la profecía. Pero luego, al ser rechazado por ella, la maldijo para que nadie creyera en sus premoniciones. De este modo, Casandra, a lo largo de toda la Ilíada, de Homero, se dedica a profetizar lo que ocurrirá tras el rapto de Elena por parte de Paris. Advierte a sus conciudadanos del resultado catastrófico de la guerra, anticipa la brutal muerte de su hermano Héctor a manos de Aquiles, también previene a su padre de la argucia del caballo de Troya para engañarlos a todos y tomar la ciudad… Pero nadie la escucha, convirtiéndose así en uno de los personajes más paradójicos y trágicos de la mitología clásica.

Se trata de una contingencia que se replica a lo largo de la historia con otras profecías, otros signos inequívocos de futuras complicaciones a las que nadie hace caso. Porque la gente prefiere no darse por enterada. A veces por frivolidad, otras, simplemente, porque el futuro parece siempre remoto y, “después de mí, el diluvio”.

Me he acordado de Casandra al ver lo ocurrido con Delta Air Lines. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver la desdichada hija del rey Príamo con la compañía aérea norteamericana que asomó brevemente a los titulares periodísticos de medio mundo. Pues la similitud viene porque, al leer la noticia, uno se da cuenta de que es un síntoma, un augurio de lo que se avecina. El titular que la encabezaba era este: “Si viaja a un funeral, billete más caro”. Y luego el subtítulo explicaba que gracias a la inteligencia artificial (IA) es posible averiguar la urgencia que tiene cada pasajero de viajar, lo que permitiría cobrar más caro el billete a alguien a quien se le ha muerto un familiar y necesita volver a su casa con urgencia.

Así, se dice por ejemplo que empresas proveedoras de conductores, a través de una aplicación tipo Uber o Cabify, podrían en un futuro adaptar el precio de sus servicios según la urgencia que tenga el usuario. También se ha visto que una compra en Amazon resulta más cara o barata dependiendo de si el cliente vive en un barrio acomodado o en uno popular.

La técnica permite ya acceder a la información personal de cualquiera. Información que incluso puede ser comprada por los brokers de datos, lo que posibilita conocer las flaquezas y los puntos vulnerables de cualquier usuario hasta límites que dan yuyu.