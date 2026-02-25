Pet Shop Boys y el regreso de Gloria Estefan arrasaron en el Festival de Viña del Mar

Sus espectáculos serán difíciles de superar en lo que resta de la celebración, que se extenderá hasta el 27 de febrero

El del dúo británico Pet Shop Boys ha sido uno de los shows más impactantes del festival.

El Festival de Viña del Mar, uno de los más importantes de América Latina, recién comenzó y su escenario ya fue testigo de algunos espectáculos que serán difíciles de superar en lo que resta de la celebración, que se extenderá hasta el 27 de febrero.

Uno de los más impactantes fue el de Pet Shop Boys, el primer show en agotar entradas del festival. El dúo de synthpop británico —integrado por Neil Tennant y Chris Lowe— llegó al anfiteatro de la Quinta Vergara el pasado lunes 23 de febrero y presentó todos sus grandes éxitos entre un gran despliegue escénico, cambios de vestuario y mucha energía.

Gloria Estefan Gloria Estefan volvió a presentarse en la Quinta Vergara luego de 40 años de ausencia. Pero la artista más esperada de esta edición fue la cubana Gloria Estefan, que regresó a los escenarios de Viña del Mar luego de 40 años y fue recibida por una intensa ovación. Conga, Mi tierra y Con los años que me quedan fueron algunos de los hits que Estefan interpretó en la jornada inaugural, hasta donde llegó acompañada de su esposo y productor, Emilio Estefan. “Cualquier persona tiene en el alma ese lugar donde nació. No importa qué pase o dónde vayas, siempre llevan el sabor de su tierra. Y aunque me fui de mi país a los dos años, no hay día que yo no ore y no piense en ellos, y que no tenga el sentimiento encontrado de sentirme increíblemente orgullosa y al mismo tiempo no poder pisar mi país. Hoy ustedes son mi país”, dijo la artista antes de cantar Cuba libre.