Cuáles son los 26 mejores lugares para viajar este año, según ‘Forbes’

Cada diciembre, la industria global del turismo de alta gama se reúne en la Costa Azul francesa para discutir una pregunta que obsesiona a viajeros, aerolíneas y agencias de viajes por igual: ¿a dónde conviene viajar el próximo año? En la última edición del congreso International Luxury Travel Market (ILTM) , celebrado en Cannes, más de 9.000 profesionales y 2.700 firmas intercambiaron lecturas sobre el nuevo lujo, el auge del tren, la longevidad como motor de viaje y el deseo creciente de experiencias con propósito. De esas conversaciones surgió un mapa posible para 2026 que incluye ciudades clásicas como Londres, Río de Janeiro y Boston; y otras más exóticas y de conexión con la naturaleza como Istria, Bután, Amboseli y hasta un crucero por el Ártico.

La revista de negocios estadounidense Forbes se contactó con un grupo de escritores y editores de viajes que asistieron al ILTM para consultarles cuáles son los destinos de viajes que más los entusiasman. Además, redactores de la revista añadieron sus propias elecciones, y este fue el resultado.

Con una alta volatilidad política pero siempre vibrante en su vida cultural, la capital británica atraviesa uno de sus momentos hoteleros más prometedores de los últimos años, con la apertura de varios alojamientos nuevos. La gastronomía acompaña ese impulso y, en el West End, figuras como Gary Oldman y Tilda Swinton confirman, una vez más, que el teatro londinense sigue siendo referencia global.

A una hora de Lisboa, esta ciudad ubicada en la región del Alentejo portugués se consolidó como un refugio chic de bajo perfil. Las dunas intactas, una arquitectura orgánica y una invitación al lujo introspectivo son los atractivos más fuertes. La reciente apertura del hotel Na Praia, construido con maderas entre el Atlántico y una reserva natural, refuerza la idea de un destino que privilegia el silencio, la materia y el paisaje antes que la ostentación.

Porque Grecia no se reduce solo a Atenas, los expertos sugieren la visita a esta ciudad portuaria que combina herencia romana, otomana y bizantina con una escena culinaria en expansión. Tesalónica es, además, la puerta de entrada al norte griego: del monte Olimpo a bodegas como Ktima Gerovassiliou. Viajar fuera de temporada potencia su encanto y confirma la tendencia de “segunda ciudad” que gana cada vez más adeptos.

Italia en tren

El nuevo boom del ferrocarril como transporte de moda para viajar es una de las grandes tendencias de 2026. El histórico Orient Express prepara su regreso a la ruta París–Estambul, mientras el legendario Venice Simplon-Orient-Express suma nuevas suites artísticas y rutas ampliadas. Esta tendencia combina nostalgia, artesanía y tiempo lento, con paradas en hoteles icónicos.

Lipari

Ubicado en las islas Eolias de Italia, este puerto volcánico ofrece una alternativa más serena a los destinos del Mediterráneo atiborrados de turistas. Tiene calles caminables, joyerías vintage y paisajes dramáticos, lo que lo convierte en una escala ideal para cruceros boutique.

Flandes

La región flamenca de Bélgica despliega una identidad propia construida entre cerveza, arte y memoria histórica. En Brujas, el campanario medieval y la cervecería De Halve Maan son paradas obligadas; en Ypres, la ceremonia Last Post recuerda cada noche a los caídos de la Primera Guerra Mundial.

Istria

Viñedos ondulados, trufas y pueblos medievales definen esta península croata que se suele comparar con la Toscana. Visitarla fuera de temporada permite sumarse a festivales gastronómicos y explorar bosques como Motovun con una sensación de descubrimiento genuino.

Asia

Chengdu

Cuna del hot pot picante y de la ópera de Sichuan, en esta ciudad china conviven la tradición milenaria y el diseño contemporáneo. El hotel The Temple House —ubicado en un complejo restaurado de la dinastía Qing— resume esa dualidad. Es también la puerta al Tíbet y a rutas ferroviarias de altura.

Mongolia

La tendencia del whycation —viajar con propósito— encuentra aquí su territorio ideal: vastedad, silencio y cultura nómada. Este estado de Asia Oriental es un destino donde la incomodidad forma parte de la experiencia transformadora.

Bután

El reino himalayo refuerza su apuesta por el turismo consciente. Con su tasa de desarrollo sostenible y una filosofía basada en la Felicidad Nacional Bruta, Bután ofrece templos, senderos y naturaleza intacta en un marco cuidadosamente regulado.

Layan Beach

En la costa noroeste de Phuket, Tailandia, esta playa tranquila concentra el nuevo wellness médico-preventivo. El programa Layan Life en Anantara Layan Phuket Resort integra diagnósticos avanzados y terapias tradicionales con foco en la longevidad.

África y Medio Oriente

Ciudad del Cabo

Creativa y cosmopolita, esta ciudad sudafricana vive un auge gastronómico y artístico. Restaurantes como FYN marcan tendencia, mientras el calendario cultural se expande con ferias y nuevas galerías.

Amboseli

Con el Kilimanjaro de fondo, esta región de Kenia combina lodges de conservación como Angama Amboseli, reforzando el modelo de lujo ligado a comunidades locales y protección de fauna.

Zambia

Safaris íntimos en South Luangwa National Park y nuevas aperturas como Anantara Tented Camp Kafue River posicionan al país como una alternativa sofisticada y menos masiva en comparación con otras.

Egipto

Tras la apertura total del Gran Museo Egipcio, el país vive un renacimiento cultural y hotelero. Cruceros boutique por el Nilo y nuevas propiedades consolidan el impulso.

Abu Dabi

En la isla Saadiyat, el Louvre de Abu Dabi convive con nuevos museos y resorts, consolidando al emirato como el polo cultural del Golfo.

Mar Rojo

El mar de Arabia Saudita se posiciona como un nuevo centro global para viajes de lujo con un enfoque de diseño. La región se está posicionando como un gran polo cultural en Oriente Medio.

Omán

Por su combinación de herencia, desierto y hospitalidad refinada, este país de Oriente Medio es un destino ideal para visitar en 2026. Además, se destacan recientes aperturas, como la del Mandarin Oriental Muscat, que marcan una nueva etapa para el país.

Oceanía

Palaos

Ubicado en la región conocida como Micronesia, esta isla aún conserva un vínculo español que tiene su origen en el Pacífico. Se trata de un país que toma a la sostenibilidad como algo realmente serio y que pide a sus visitantes viajar de manera responsable y dejar una huella positiva. Palaos es una parada cada vez más frecuente de cruceros de lujo que se acercan a apreciar sus arrecifes y su vasta vida marina.

Tasmania

Este estado insular es la combinación perfecta entre naturaleza salvaje y lujo de bajo impacto. Varias aperturas hoteleras impulsan el entusiasmo por esta isla. Otra manera de descubrir Tasmania es desde el agua, en expediciones a bordo de catamaranes de lujo que permiten acceder a sectores poco visitados del suroeste declarado Patrimonio Mundial. La escena gastronómica también es parte del atractivo, con exclusivos viñedos y criaderos de ostras.

América del Sur

Desierto de Atacama

Astroturismo, silencio y hoteles como Awasi Atacama posicionan el desierto chileno como un epicentro del lujo remoto y personalizado.

Río de Janeiro

Con su paisaje exuberante, una escena culinaria en ascenso y renovaciones icónicas como la del Copacabana Palace, esta típica ciudad brasileña vuelve a posicionarse como un destino que hay que visitar.

América del Norte

Boston

Este 2026 se celebra el 250° aniversario de la independencia estadounidense. Festividades, partidos del Mundial de Fútbol y aperturas como Raffles Boston sumarán dinamismo a la capital del estado de Massachusetts.

Texas

Esta región estadounidense llena de desiertos y bosques será la sede clave del Mundial. Pero, además, es el epicentro de nuevas propuestas hoteleras en Dallas, Houston y San Antonio, con foco en diseño y accesibilidad.

Dominica

La llamada “isla Naturaleza” del Caribe realiza una fuerte apuesta a la sostenibilidad con la creación de la primera reserva mundial de cachalotes y nuevos accesos aéreos. Esto lo convierte en un destino ideal para 2026.

El Ártico

No es un destino único, sino una vasta región en la cima del planeta que abarca el archipiélago de Svalbard, Groenlandia, Islandia y zonas de Canadá y Alaska. Este año, los viajes de expedición de lujo que llegan al Ártico alcanzan un nuevo nivel: más acceso, más innovación y más opciones que nunca. En el extremo más audaz de la propuesta se encuentra Le Commandant Charcot, de Ponant: el primer rompehielos polar híbrido-eléctrico del mundo y el único buque de pasajeros capaz de alcanzar el polo norte geográfico.