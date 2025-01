¿Por qué es más atractivo un extranjero que un uruguayo?

Vivimos en un mundo (hiper) globalizado, en el que el algoritmo de Tik Tok, que me conoce más que mi mamá, no solo me permite conocer Tailandia de punta a punta, sino que me da pautas para sobrevivir cada día de mi viaje con un presupuesto acotado y me explica qué hacer en caso de que un curry massaman me deje al borde de la hospitalización.