Desde el polémico documental sobre un torero a un ciclo gratuito con ganadores del Goya: cine español en Montevideo

La temporada 2024-2025 del cine español produjo una cosecha de películas que lograron, al mismo tiempo, convencer a los académicos, entusiasmar a la crítica y vender entradas en el mercado europeo. Sirât, de Óliver Laxe, fue el caso más ruidoso y aún sigue en las salas uruguayas.

Esta semana, dos eventos distintos y complementarios prolongan ese momento en Montevideo. La Academia del Cine española, en conjunto con el Centro Cultural de España y Cinemateca presenta un ciclo de cinco títulos ganadores de los Premios Goya 2025, con entrada libre. Y Tardes de soledad, el documental de Albert Serra sobre el matador Andrés Roca Rey, sigue en cartel tras su estreno el jueves 19.

El ciclo de la Academia del Cine llega en un momento oportuno. La edición pasada de los Goya fue la número 40 de la ceremonia y reflejó con precisión las tensiones de una industria que negocia entre el entretenimiento y el cine de autor. Como ejemplo de ello, el premio a Mejor película fue compartido entre El 47 y La infiltrada en un empate.

Las funciones arrancan hoy jueves 26 con una doble cartelera: El 47, de Marcel Barrena, a las 19.30, y Mariposas negras, el largometraje de animación de David Baute, a las 21.40. La primera es una película sobre la desobediencia civil y el orgullo de clase en la Barcelona obrera de fines de los setenta, que conectó con el público hasta compartir el premio máximo de la noche. La segunda propone un viaje de animación que cruza tres continentes para retratar los efectos del cambio climático.

El viernes 27, Mariposas negras tiene una segunda función a las 19.30, y se suma La guitarra flamenca de Yerai Cortés, dirigida por Antón Álvarez —C. Tangana—, ganadora del Goya a Mejor canción, a las 21.15. Es un retrato del músico gitano que entrelaza el proceso creativo con una exploración de raíces y afectos familiares.

El ciclo continúa el sábado 28 con Marco, de Aitor Arregi y Jon Garaño, a las 18 horas, y una segunda función de El 47 a las 20 horas. Marco reconstruye la historia real de un sindicalista español cuya vida pública se edificó sobre una mentira monumental: haber sobrevivido a un campo de concentración nazi. Eduard Fernández ganó el Goya a Mejor actor por ese papel. El domingo 1 de marzo, La guitarra flamenca de Yerai Cortés tiene función a las 18 horas, seguida de Segundo premio, a las 20 horas, el retrato que Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez construyeron alrededor de la escena indie granadina de los noventa y la banda Los Planetas, que le valió a la dupla el Goya a Mejor dirección. El ciclo cierra el lunes 2 con Segundo premio a las 19.30 y Marco a las 21.40.

Albert Serra y su torero

Albert Serra es uno de los nombres más singulares del cine europeo contemporáneo. Catalán, formado en filología, llegó al cine sin pasar por ninguna escuela de la disciplina y construyó una filmografía que incluye títulos como Honor de cavalleria, El cant dels ocells y La mort de Louis XIV —con Jean-Pierre Léaud interpretando al rey en su lecho de muerte—, todos presentados en Cannes y situados en los márgenes del cine de autor más exigente.

Tardes de soledad, que llegó a las salas uruguayas el jueves pasado, es su primer documental y también, probablemente, su película más accesible y más perturbadora al mismo tiempo. Durante 125 minutos, Serra sigue al matador peruano Andrés Roca Rey y su cuadrilla a través de varias corridas en distintas plazas españolas.

La película ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián 2024. En los Goya, la Academia no la incluyó entre los nominados a Mejor película —decisión que generó debate—, pero sí le otorgó el premio a Mejor documental. Su recorrido en festivales internacionales fue extenso y su recepción, polarizada. Hay quien la considera una obra maestra y quien no puede terminar de verla, dada la brutalidad animal retratada.