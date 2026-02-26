  • Cotizaciones
    jueves 26 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Desde el polémico documental sobre un torero a un ciclo gratuito con ganadores del Goya: cine español en Montevideo

    Mientras sigue en cartel Tardes de soledad, película ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián, la Academia del Cine española y el Centro Cultural de España exhiben en Cinemateca películas premiadas en la última edición de los Premios Goya

    El matador Andrés Roca Rey en Tardes de soledad.

    El matador Andrés Roca Rey en Tardes de soledad.

    FOTO

    Difusión
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La temporada 2024-2025 del cine español produjo una cosecha de películas que lograron, al mismo tiempo, convencer a los académicos, entusiasmar a la crítica y vender entradas en el mercado europeo. Sirât, de Óliver Laxe, fue el caso más ruidoso y aún sigue en las salas uruguayas.

    Esta semana, dos eventos distintos y complementarios prolongan ese momento en Montevideo. La Academia del Cine española, en conjunto con el Centro Cultural de España y Cinemateca presenta un ciclo de cinco títulos ganadores de los Premios Goya 2025, con entrada libre. Y Tardes de soledad, el documental de Albert Serra sobre el matador Andrés Roca Rey, sigue en cartel tras su estreno el jueves 19.

    Leé además

    cine al aire libre para las noches de febrero en montevideo
    Miércoles de películas

    Cine al aire libre para las noches de febrero en Montevideo

    Por Katherine Kilian
    José Eduardo Belmonte, César Troncoso y Fernando Arze.
    Cine de verano

    Inició la edición 28º del Festival Internacional de Cine de Punta del Este

    Por Belén Riguetti Aparicio

    Cinco ganadoras con entrada libre

    El ciclo de la Academia del Cine llega en un momento oportuno. La edición pasada de los Goya fue la número 40 de la ceremonia y reflejó con precisión las tensiones de una industria que negocia entre el entretenimiento y el cine de autor. Como ejemplo de ello, el premio a Mejor película fue compartido entre El 47 y La infiltrada en un empate.

    Las funciones arrancan hoy jueves 26 con una doble cartelera: El 47, de Marcel Barrena, a las 19.30, y Mariposas negras, el largometraje de animación de David Baute, a las 21.40. La primera es una película sobre la desobediencia civil y el orgullo de clase en la Barcelona obrera de fines de los setenta, que conectó con el público hasta compartir el premio máximo de la noche. La segunda propone un viaje de animación que cruza tres continentes para retratar los efectos del cambio climático.

    El viernes 27, Mariposas negras tiene una segunda función a las 19.30, y se suma La guitarra flamenca de Yerai Cortés, dirigida por Antón Álvarez —C. Tangana—, ganadora del Goya a Mejor canción, a las 21.15. Es un retrato del músico gitano que entrelaza el proceso creativo con una exploración de raíces y afectos familiares.

    El ciclo continúa el sábado 28 con Marco, de Aitor Arregi y Jon Garaño, a las 18 horas, y una segunda función de El 47 a las 20 horas. Marco reconstruye la historia real de un sindicalista español cuya vida pública se edificó sobre una mentira monumental: haber sobrevivido a un campo de concentración nazi. Eduard Fernández ganó el Goya a Mejor actor por ese papel. El domingo 1 de marzo, La guitarra flamenca de Yerai Cortés tiene función a las 18 horas, seguida de Segundo premio, a las 20 horas, el retrato que Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez construyeron alrededor de la escena indie granadina de los noventa y la banda Los Planetas, que le valió a la dupla el Goya a Mejor dirección. El ciclo cierra el lunes 2 con Segundo premio a las 19.30 y Marco a las 21.40.

    Albert Serra y su torero

    Albert Serra es uno de los nombres más singulares del cine europeo contemporáneo. Catalán, formado en filología, llegó al cine sin pasar por ninguna escuela de la disciplina y construyó una filmografía que incluye títulos como Honor de cavalleria, El cant dels ocells y La mort de Louis XIV —con Jean-Pierre Léaud interpretando al rey en su lecho de muerte—, todos presentados en Cannes y situados en los márgenes del cine de autor más exigente.

    Tardes de soledad, que llegó a las salas uruguayas el jueves pasado, es su primer documental y también, probablemente, su película más accesible y más perturbadora al mismo tiempo. Durante 125 minutos, Serra sigue al matador peruano Andrés Roca Rey y su cuadrilla a través de varias corridas en distintas plazas españolas.

    La película ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián 2024. En los Goya, la Academia no la incluyó entre los nominados a Mejor película —decisión que generó debate—, pero sí le otorgó el premio a Mejor documental. Su recorrido en festivales internacionales fue extenso y su recepción, polarizada. Hay quien la considera una obra maestra y quien no puede terminar de verla, dada la brutalidad animal retratada.

    Selección semanal
    Oficialismo

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

    Por Santiago Sánchez
    Cárceles

    Proyecto para descentralizar el INR causa división en el Frente Amplio y la oposición, entre críticas por “concentrar poder”

    Por Macarena Saavedra
    Medioambiente

    La disputa por la exploración petrolera en el mar territorial abre varios frentes a nivel civil y administrativo

    Por Lucía Cuberos
    Conflicto en Medio Oriente

    Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede de la DGI, en Montevideo. 

    DGI empezó a publicar nómina de los “deudores contumaces”

    Por Redacción Búsqueda
    Inspector de tránsito de la Intendencia de Montevideo.

    Funcionarios de la IM recibieron partidas por multas y patentes de hasta $ 800.000 anuales pese a estar sumariados e investigados

    Por Federico Castillo
    Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

    La caja de profesionales inicia una investigación interna ante supuesta “filtración” de información y especulaciones sobre “micrófonos” ocultos en la sala del directorio

    Por Redacción Búsqueda
    Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara intentan apagar un vehículo incendiado tras la caída del Mencho.

    Lubetkin cree que Uruguay no está “exento” de disturbios como los que vive México tras la caída de un líder narcotraficante; “puede ser parte de nuestra realidad”

    Por Santiago Sánchez
    // Leer el objeto desde localStorage