Los Grammy se convierten en una tribuna contra Trump y su política migratoria
La entrega de premios, celebrada este domingo en Los Ángeles, fue utilizada por figuras de la música para criticar las redadas migratorias. Donald Trump cuestionó el evento y amenazó con acciones legales contra el presentador de los Grammy, Trevor Noah, tras ser vinculado por él a Jeffrey Epstein
Bad Bunny recibe el premio al Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOTOS en el escenario durante la 68.ª
La 68ª edición de los premios Grammy celebrada este domingo en Los Ángeles estuvo marcada por las declaraciones de mundo de la música contra Donald Trump y su política migratoria, en particular las redadas llevadas a cabo por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La estrella puertorriqueña Bad Bunny fue uno de los que habló contra esta fuerza. “Antes de dar gracias a Dios, voy a decir 'Fuera ICE'”, dijo el artista de 31 años. “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, expresó el cantante tras recibir el galardón al mejor álbum de música urbana.
Bad Bunny says "ICE OUT" at the #Grammys and receives a massive standing ovation:
"We are not savage, we are not animals, we are not aliens, we are humans and we are Americans. The hate gets more powerful with more hate. The only thing that is more powerful than hate is love.… pic.twitter.com/IFzvguqdCR
Entre los trajes de Valentino, Chanel y Saint Laurent que se vieron en la alfombra roja, muchos de los asistentes añadieron una insignia con la consigna “Fuera ICE” a sus atuendos.
Entre ellos se encontraban la poderosa pareja formada por Justin y Hailey Beiber, la veterana cantante Joni Mitchell, el cantante estadounidense Jordan Tyson y la actriz y cantante Helen J. Shen.
“Estoy asustada, estoy muy preocupada”, le dijo por su parte la cantante de origen cubano Gloria Estefan en bastidores tras ganar el Grammy al mejor álbum latino tropical. “No reconozco a mi país en este momento”, agregó.
Otra de las voces más escuchadas anoche fue la de la cantante Billie Eilish. La artista estadounidense, quien conquistó el Grammy a la canción del año con su “Wildflower”, dijo sentirse orgullosa, pero utilizó su tiempo para abordar el tema migratorio. “Agradecida como estoy, honestamente no siento que necesito decir otra cosa que nadie es ilegal en una tierra robada. Fuck ICE”, aseguró al aceptar su premio.
Embed
Billie Eilish says "f*ck ice" during her #Grammys acceptance speech: "Nobody is illegal on stolen land. We need to keep fighting and speaking up. Our voices do matter." pic.twitter.com/Sz1um3afYJ
Por su parte, Trump cuestionó la velada y, en particular, amenazó con emprender acciones legales contra el presentador de la 68ª edición de los premios, Trevor Noah, por un comentario sobre la supuesta relación del mandatario y el ya fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.
Tras felicitar a la cantante Billie Eilish por ganar el Grammy, Noah mencionó a Trump y a Epstein. “Es un Grammy que todo artista quiere (...) casi tanto como Trump quiere Groenlandia”, bromeó, en referencia a las amenazas del presidente de apoderarse del territorio autónomo danés en el Ártico.
El presentador añadió que la obsesión de Trump con Groenlandia “tiene sentido porque, desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton”.
Embed
Trevor Noah takes another jab at Donald Trump #Grammys: “Song of the Year — that is a Grammy that every artist wants almost as much as Trump wants Greenland, which makes sense because Epstein’s island is gone, he needs a new one to hang out with Bill Clinton” pic.twitter.com/quUWEpX4NL
Enfurecido, Trump recurrió a su plataforma Truth Social para decir que los “Premios Grammy son lo PEOR y prácticamente imposibles de ver”.
“No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la isla de Epstein ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca se me había acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de noticias falsas”, afirmó Trump.