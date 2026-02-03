'Car spotting': el arte de mirar pasar autos

Mis abuelos maragatos ocupaban sus tardes al costado de la ruta viendo autos pasar. El atractivo estaba en descubrir patentes extranjeras, modelos desconocidos y colores que rompían con la monotonía del camino.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En estos tiempos dominados por el algoritmo, nada podría resultarme más aburrido. Al menos, eso creía hasta que conocí a Franco Rico.

Pintura permanente Cómo se expresa el color del año en el arte: 16 obras en las que domina el blanco

Desde hace años, cada domingo, Fran Santiago —como se lo conoce— reúne a la comunidad fierrera tras un mismo hobby, ese mismo que tenían mis abuelos, aunque con un nombre bastante más glamoroso: car spotting.

La premisa es simple: se ubican en avenidas o rotondas, puntos de alta circulación vehicular, para avistar autos clásicos, de lujo o simplemente modelos que les llaman la atención. Entonces aparece Fran, que, como buen fotógrafo, termina de capturar a la presa en imágenes que luego comparte en redes sociales. El backstage y las charlas entre autos quedan registradas en reels.

“Tomé la inspiración de una pareja de amigos ingleses, Waymoe UK. Pero ellos comentan más de lo que sacan fotos. Comenzamos en 2016 como despeje de fin de semana, pero recién en julio de 2024 empezamos a grabar”, explicó Fran.

Lejos de tratarse de una actividad de nicho, captura la atención de 200.000 personas en Instagram y 135.000 en TikTok. Sus últimos videos superaron las 10 millones de visualizaciones.

Para comprender este fenómeno, Galería acompañó una jornada de car spotting frente al puente de La Barra, un punto de encuentro que el grupo ya siente como propio.

003_Porsche_911_Cabriolet Porsche 911 Cabriolet 3.2.

Devoción por los motores

Encontrarlos fue de lo más sencillo: un rejunte de autos y motos caras, sillas de camping y un clima familiar los delataban. Mientras saludaba a sus compañeros de siempre —Nicolás, Mario y Maximiliano (de Exóticos Uy, comunidad de autos poco comunes)—, Fran acomodaba su celular en un trípode, con batería externa y ventilador, para no perderse ningún detalle. Según comentó, saca unas 3.000 fotos por jornada y, antes de llegar a su casa, ya tiene gente pidiéndoselas. Cada imagen se vende a 350 pesos.

005_Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera. Fran Santiago

Enseguida llegó Mateo, un adolescente de San José que logró convencer a sus padres de saltarse la playa para pasar la tarde con sus ídolos. Sorprendió a todos con un conocimiento de autos poco común para alguien de su edad.

El spotting comenzó fuerte. A los pocos minutos, Nicolás, un argentino conocido de la comunidad, estacionó frente al grupo su Ferrari Purosangue. La explicación de Fran llegó al instante: “Es un modelo muy exclusivo, el primer SUV en la historia de Ferrari. Durante este verano llegaron a verse seis o siete en la zona, pero este fue el primero que pasó y saludó”.

011_Ferrari_Purosangue Ferrari Purosangue. Fran Santiago

En estos años, el coche más increíble que vieron de cerca fue un Pagani Utopia. “Solo hay 25 en el mundo. Aquí lo tiene Jorge Gómez (empresario y coleccionista de autos argentino), que lo trajo a Uruguay. Es amigo de uno de los chicos; un día pasó saludando y tuvimos la chance de conocerlo”, repasó.

Aunque para los spotters no todo es lujo. Minutos después, quedaron fascinados por un Citroën Ami, un microcoche 100% eléctrico que no supera los 45 km/h. Su conductor, un anciano de lo más simpático, se llevó todos los aplausos.

Embed View this post on Instagram A post shared by Fran Santiago (@fran.santiagoo)

Si Fran no tiene tendinitis, está al caer. No pasan 20 segundos sin que dispare una foto: algunas motu proprio, pero la mayoría a pedido de quienes pasan frente a él. Un Fusca tuneado como en la película Herbie, un ciclista sudando hasta la última gota, una moto destartalada y hasta una camioneta de la Prefectura: todos quieren llamar la atención a la cámara. Hay autos que, por su propia singularidad, se hacen notar a cuadras de distancia; los más terrenales, en cambio, intentan de todo, desde cambio de luces y bocinazos hasta gritos­. Lo más insólito lo protagonizó una madre que, para ser fotografiada, revoleó por la ventana un peluche de su hija, que dormía en el asiento trasero.

MAU_2253 No pasan 20 segundos sin que Fran Santiago dispare una foto: algunas motu proprio, pero la mayoría a pedido de quienes pasan frente a él. Fran Santiago

“Por supuesto, me llaman la atención los autos exóticos, pero me encantan los autos mundanos, conocer la historia detrás de cada vehículo, de cada familia”, contó Fran. “En este sentido, hemos hecho contenidos temáticos con perros que se asoman, colores, gente macanuda”, agregó.

La charla se interrumpió de repente. “¿Qué hacemos: bochinche o silencio?”, preguntó Fran. El grupo optó por el silencio y se dejó fascinar por el rugido del motor de un Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera que pasó a toda velocidad. Varios minutos después, la charla seguía girando en torno a este suceso. “Lo había visto, pero nunca lo había escuchado rugir”, decía uno de ellos, visiblemente emocionado.

Aún así, cada vez que veían pasar una Mehari­ blanca, se decepcionaban al no encontrar a Zaira Nara al volante. Sí tuvieron la suerte de fotografiar una Ferrari de chapa francesa, un Aston Martin descapotable, un Nissan GTR rojo y dos Porsche 911 Carrera Cabriolet (en sus versiones 992 y 3.2), además de varios clásicos modificados.

Consultados sobre cómo lograban atender al mismo tiempo las seis avenidas que desembocan en la rotonda de La Barra, uno de ellos respondió con humor y precisión: “Después de tantos años manejando moto sin espejos por Montevideo, desarrollás la visión periférica”.

004_VW_Fusca_Modificado Volkswagen Fusca modificado. Fran Santiago

Fran, en tanto, no solo presta atención a la calle, también está permanentemente atento a su celular. Cuando sucede algo fuera de lo común, lo mira enseguida y habla a cámara, ya pensando en un futuro clip.

Por suerte, el equipo cuenta con colaboradores anónimos. Por ejemplo, un repartidor de PedidosYa pasó a los gritos avisando que prepararan la cámara porque más atrás venía un McLaren 570S Spider que no podían dejar pasar.

Gente que hace al contenido

El spotting day no sería lo mismo de no ser por los spotteados (aquellos que desvían su camino para pasar frente a la cámara o levantan el pulgar al encontrarse con la simpatía de la banda).

“Al principio, la gente nos miraba raro, no entendían por qué les sacábamos fotos. Pero nunca nos insultaron ni nos trataron mal. Estando en movimiento, tampoco les daba el tiempo de reaccionar”, recordó Fran, entre risas.

Hoy, la realidad es bien distinta. Quienes quieren y no logran ser spotteados pueden llegar a pasar una y otra vez por la rotonda con tal de conseguir la tan ansiada foto. Desde el asfalto, llegan gritos que se repiten: “Te vi en TikTok”, “me encantan los videos”, “yo los sigo”.

002_Moto_Peugeot Peugeot Django. Fran Santiago

A algunos, el entusiasmo les juega una mala pasada. Por filmar al grupo mientras manejaba, un hombre de unos 40 años estuvo a centímetros de provocar un choque. Aunque hasta ahora no han presenciado ningún accidente, Fran ya evalúa cambiar la locación para evitar un mal mayor. “Se está generando mucho revuelo. Muchos niños asoman el cuerpo por la ventana cuando nos ven; eso no nos gusta y evitamos mostrarlo en redes”, deslizó.

Este verano, el grupo también llevó la propuesta a José Ignacio, mientras que en Montevideo eligen instalarse frente al Museo Oceanográfico, en el parque Rodó o la rambla de Carrasco. Durante 2025 y auspiciados por Volkswagen­, hicieron spotting de camiones en rutas nacionales.

Consultado sobre anécdotas, Fran —disperso por la cantidad de “exóticos” que pasaban frente a sus ojos— dejó que uno de sus colaboradores respondiera por él: “Tanto el año pasado como este, nos acercaron una cantidad impresionante de medialunas de un conocido local de La Barra”. Otro acotó que también recibieron chocolates y perfumes.

012_McLaren_570S_Spider McLaren 570S Spider. Fran Santiago

No pasaron cinco minutos que pude comprobar en persona el cariño de la gente hacia el equipo. Al rato de ser fotografiados, dueños de una tienda de ropa juvenil llegaron con seis remeras de regalo. No es casualidad; cualquiera que sabe de marketing reconoce el poder de la comunidad que construyó Fran, que en tan solo un año se multiplicó por 10.

Como creador de contenido, tiene claro a quién le habla: la franja etaria predominante va de los 25 a los 34 años, que representan un 37% de la audiencia. En el último tiempo, creció con fuerza el público argentino, en especial personas que llegaron a Punta del Este. Su comunidad es mayoritariamente masculina, aunque en los últimos meses comenzó a captar el interés de muchas mujeres. Entre los más chicos, en tanto, el car spotting es sensación. Fran apuesta a producir un contenido “bien familiar” con el que los padres puedan “transmitirles a sus hijos la pasión por los autos”.

001_Moto_Kawasaki Pareja saluda desde una moto Kawasaki. Fran Santiago

El respaldo de sus seguidores lo impulsa a más. “Los spotting days tienen fecha de caducidad, hay que buscar la forma de evolucionar. Quiero empezar a hacer videos más largos para YouTube, para que las familias puedan sentarse a disfrutarlos: con información, mostrando diferentes lugares, viajes y eventos, historias detrás de los autos y sus dueños”, adelantó Fran.

Pasiones entrelazadas

Como a muchos niños, la predilección de Fran por los motores apareció en la infancia: conocía todos los modelos, jugaba con autitos y seguía la Fórmula 1 cada fin de semana. La fotografía apareció más tarde en su vida, pero desde hace más de una década ambas pasiones caminan de la mano.

Su primer auto, un Subaru Legacy Sedan (1992), se convirtió también en su primer modelo: lo fotografió hasta el hartazgo y, con él, aprendió todos los trucos de la fotografía automotriz.

Fran Santiago 2 Fran Santiago. Mauricio Rodríguez

Hoy, otros entusiastas lo contactan para ser retratados junto a sus coches, para contar con buenas imágenes al momento de venderlos, e incluso nueve marcas del rubro confían en su trabajo.

Más allá de lo laboral, los spotting day siguen siendo un espacio de libertad creativa y de encuentro con amigos, un aspecto en el que Fran hace hincapié una y otra vez. “Tengo 33 años y venir acá a reírme con mis amigos me rejuvenece. Entre semana es difícil conectar con los chicos, por lo que es una linda excusa para hacer sociales y compartir un rato”.

En esa línea, el fotógrafo anima a otros a sumarse a la dinámica. “No es necesario tener la mejor cámara de fotos. La mejor cámara que podemos tener es la que nos acompaña siempre, la del celular. Esa la podemos sacar en el momento y está siempre pronta para hacer la foto”, concluyó.