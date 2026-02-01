Así es el hotel en Francia donde se filmará la cuarta temporada de la serie ‘The White Lotus’, de HBO

HBO anunció finalmente cuál será el escenario de la nueva temporada de la serie, que siempre da que hablar

La cuarta temporada de The White Lotus se filmará en el Château de La Messardière, un resort de lujo en Saint-Tropez.

Desde que termina una temporada de The White Lotus, los seguidores de la serie empiezan a pensar en el destino exótico en el que transcurrirá la siguiente. Después de una primera temporada en Maui (Hawái), una segunda en Taormina (Sicilia, Italia) y una tercera en Tailandia, HBO anunció que la cuarta tendrá como escenario Saint-Tropez (Francia).

Después de un acuerdo sostenido con la cadena de hoteles Four Seasons, por primera vez The White Lotus se divorcia y decide elegir como set de filmación el Château de La Messardière, un resort de lujo de la cadena Airelles.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Château de la Messardière (@airellessainttropez) El castillo, construido en el siglo XIX, se encuentra enclavado en las colinas de Saint-Tropez y rodeado de los viñedos de Ramatuelle. Según relata la web del hotel, fue el fastuoso regalo de bodas de un acaudalado comerciante de coñac llamado Gabriel Dupuy d’Angeac a su hija Louise Dupuy D’Angeac y su esposo, el oficial de caballería Henry Brisson de La Messardière. Allí vivió el matrimonio con sus siete hijos, amantes de la naturaleza y la vida al aire libre. Al morir Henry, Louise debió transformar el castillo en un hotel para huéspedes de prestigio para sostener a la familia, y el elegante Château de La Messardière con su privilegiado emplazamiento se volvió lugar de encuentro predilecto de la aristocracia parisina y centro de extravagantes fiestas al estilo Gatsby.

La última gran renovación fue en 2021, cuando se incorporó a la cadena Airelles. Hoy el hotel cuenta con 86 habitaciones y suites de estilo provenzal, muchas de ellas con terraza privada y vistas al mar o a los viñedos. En lo gastronómico, dispone de un amplio menú de opciones, incluyendo el restaurante japonés Matsuhisa y un bar, que ofrecen experiencias culinarias de alta calidad. Por supuesto que cuenta con piscina, playa privada y un spa, que se extiende en 1.000 m² con un enorme abanico de tratamientos estéticos y de bienestar.

Desde HBO anunciaron, además del lugar geográfico de la nueva temporada, las incorporaciones al elenco que tendrán lugar en esta cuarta temporada. La principal figura será la actriz británica Helena Bonham Carter, pero también se suman al reparto la actriz y modelo Marissa Long y el actor estadounidense Chris Messina. Todavía no se ha dado a conocer la fecha de estreno.