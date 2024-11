Qué desayunan Carolina Cosse y Valeria Ripoll en plena campaña

No desayuna nada más; no le gusta comer en la mañana. “Lo que pasa es que también en Adeom mis jornadas eran muy largas, arrancaban muy temprano”, cuenta. “Me acostumbré a tomar mate muy temprano, soy muy matera. Ahora me cuesta un poco porque no tengo tiempo”. Hoy extraña un poco ese rito del mate como compañía de las mañanas.