La música latina despide a Willie Colón, leyenda de la salsa

Willie Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como Idilio y Gitana y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, dice un comunicado de sus familiares.

“Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, agregó el documento emitido por los allegados de William Anthony Colón Román, nombre de pila del cantante de El gran varón, nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx de Nueva York.

El también poeta, arreglista, productor y director musical, comenzó su carrera musical a los 16 años cuando grabó en 1967 el álbum El Malo junto a Héctor Lavoe, formando uno de los dúos más influyentes de la salsa bajo el sello Fania.

Colón catapultó junto a Lavoe éxitos como Calle Luna, Calle Sol, Che Che Colé y El día de mi suerte, convirtiéndose en una figura clave de la salsa de los años 70.

Tras confirmarse el fallecimiento de Willie Colón, admiradores y figuras centrales de la música latina expresaron su pesar y enviaron condolencias a su familia, destacando su papel como uno de los pilares de la salsa.

Rubén Blades señaló en redes que le costaba creer la noticia y adelantó que más adelante se referirá a su “vital e importante legado musical”. El bajista Bobby Valentín lamentó la pérdida, lo definió como un visionario con identidad propia y sostuvo que su legado perdurará.

Víctor Manuelle habló de una nueva pérdida para “el universo de la salsa”, subrayó su rol como productor clave en la construcción de un nuevo sonido del género y afirmó que su obra quedará para la historia.

Elvis Crespo agradeció haber crecido con su música y lo calificó como el productor más influyente de la salsa, mientras que Oscar D’León expresó que “la salsa está de luto” y recordó los escenarios compartidos, asegurando que su trombón cambió la historia de la música latina.

FUENTE:FRANCE24