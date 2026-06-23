Semana de la Moda de Milán: Giorgio Armani marca tendencia con sus trajes relajados y el arte de combinar

La Semana de la Moda Masculina de Milán volvió a confirmar que la sastrería sigue siendo la gran estrella del ropero masculino. Sin embargo, en esta temporada primavera-verano en Europa se reinterpreta y adopta una mirada más flexible y contemporánea. En la ciudad italiana de Milán, cuna de la moda, Giorgio Armani firmó uno de los desfiles más comentados al presentar una propuesta dominada por la elegancia y las nuevas formas de vestir un traje.
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Silvana Armani y Leo Dell'Orco Giorgio Armani Fashion Show Milan 2026
Por primera vez, Silvana Armani y Leo Dell’Orco presentaron conjuntamente la línea masculina de la firma.
AFP
La colección estuvo marcada además por un momento histórico para la maison. Por primera vez, Leo Dell’Orco y Silvana Armani presentaron conjuntamente la línea masculina de la firma, dando continuidad al legado estético de Giorgio Armani. Su visión mantiene intactos los códigos de la casa, pero con algunos guiños renovadores.
La sastrería sigue siendo la estrella del ropero masculino, pero en una versión más flexible y contemporánea.
AFP
Sobre la pasarela destacó una nueva interpretación de la moda sastrera, una especialidad que Armani domina desde hace décadas. Los conjuntos desestructurados, confeccionados en tejidos livianos como lino y sarga, estuvieron acompañados por una apuesta más audaz al spezzato, una técnica que consiste en combinar sacos y pantalones diferentes.
Paolo Sorrentino_Giorgio Armani Fashion Show
El director y guionista italiano Paolo Sorrentino asistió al desfile de moda de Giorgio Armani durante la Semana de la Moda Masculina de Milán.
AFP
Más allá de los trajes, la colección puso el foco en los detalles y en el arte del layering. Cuellos enrollados, broches decorativos y carteras de mano llevadas con absoluta naturalidad reforzaron una idea de sofisticación relajada, pensada para hombres que buscan vestir con elegancia, pero sin renunciar a la comodidad.