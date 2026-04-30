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Sueño cumplido: Gastón "Tonga" Reyno peleará en el Antel Arena

Hace apenas un mes, Gastón “Tonga” Reyno confesó en una entrevista con Galería, que su gran sueño era pelear en el Antel Arena. Hoy, ese anhelo será una realidad

El peleador uruguayo, considerado el máximo referente de los deportes de combate en el país, cumplirá uno de sus sueños más importantes, ese que —según él mismo contó— espera relatarle a su hijo cuando sea grande.&nbsp;

El peleador uruguayo, considerado el máximo referente de los deportes de combate en el país, cumplirá uno de sus sueños más importantes, ese que —según él mismo contó— espera relatarle a su hijo cuando sea grande. 

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Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

“Mi gran sueño es pelear en Uruguay, en el Antel Arena, y lo tengo claro desde que se empezó a construir”, decía Gastón “Tonga” Reyno en una entrevista con Galería hace apenas un mes. Hoy, ese anhelo dejó de ser una idea para convertirse en realidad

El próximo 25 de julio, Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), una de las organizaciones de deportes de combate de mayor crecimiento a nivel global, desembarcará por primera vez en Uruguay con un evento en el Antel Arena. La velada reunirá a peleadores de distintas partes del mundo —incluyendo figuras consagradas del boxeo y las artes marciales mixtas— que competirán bajo la modalidad de boxeo a puño limpio, un formato que ha ganado popularidad por su intensidad y espectacularidad.

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La llegada de BKFC no solo marca un hito para la escena local, sino que posiciona a Uruguay como un mercado con gran potencial de crecimiento dentro de este tipo de espectáculos: una plaza aún poco explorada, pero con una audiencia cada vez más interesada y en expansión. "Voy a cumplir el sueño de pelear ante mi gente… cuento con su apoyo! Nos vemos el 25 de Julio en el Antel Arena", escribió el peleador en su cuenta oficial de Instagram.

Como no podía ser de otra manera, Tonga será protagonista de esta jornada histórica. Considerado el máximo referente de los deportes de combate en el país, cumplirá así uno de los sueños más importantes de su carrera, ese que —según él mismo contó— espera relatarle a su hijo cuando sea grande.

Reyno llega a esta cita con un presente sólido dentro de BKFC, donde mantiene un invicto de 3-0, con todas sus victorias conseguidas por nocaut. En su recorrido reciente se destacan triunfos frente a Daniel Mason Van Sickle, Milton Volter y una contundente victoria por TKO ante el estadounidense Dusty Sparks.

A su vez, su trayectoria excede el ring. En las artes marciales mixtas supo hacer historia como el único uruguayo en competir en Bellator MMA, una de las principales organizaciones del mundo. A esto se suma su rol como comentarista de ESPN para Latinoamérica, que lo consolidó como una figura reconocida y cercana al público en toda la región.

Por el momento, no se ha confirmado quién será su rival para la pelea en Montevideo. Las entradas para el evento estarán disponibles próximamente.

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