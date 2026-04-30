Sueño cumplido: Gastón "Tonga" Reyno peleará en el Antel Arena

Hace apenas un mes, Gastón “Tonga” Reyno confesó en una entrevista con Galería, que su gran sueño era pelear en el Antel Arena. Hoy, ese anhelo será una realidad

El peleador uruguayo, considerado el máximo referente de los deportes de combate en el país, cumplirá uno de sus sueños más importantes, ese que —según él mismo contó— espera relatarle a su hijo cuando sea grande.

“Mi gran sueño es pelear en Uruguay, en el Antel Arena, y lo tengo claro desde que se empezó a construir”, decía Gastón “Tonga” Reyno en una entrevista con Galería hace apenas un mes. Hoy, ese anhelo dejó de ser una idea para convertirse en realidad

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El próximo 25 de julio, Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), una de las organizaciones de deportes de combate de mayor crecimiento a nivel global, desembarcará por primera vez en Uruguay con un evento en el Antel Arena. La velada reunirá a peleadores de distintas partes del mundo —incluyendo figuras consagradas del boxeo y las artes marciales mixtas— que competirán bajo la modalidad de boxeo a puño limpio, un formato que ha ganado popularidad por su intensidad y espectacularidad.

La llegada de BKFC no solo marca un hito para la escena local, sino que posiciona a Uruguay como un mercado con gran potencial de crecimiento dentro de este tipo de espectáculos: una plaza aún poco explorada, pero con una audiencia cada vez más interesada y en expansión. "Voy a cumplir el sueño de pelear ante mi gente… cuento con su apoyo! Nos vemos el 25 de Julio en el Antel Arena", escribió el peleador en su cuenta oficial de Instagram.

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Como no podía ser de otra manera, Tonga será protagonista de esta jornada histórica. Considerado el máximo referente de los deportes de combate en el país, cumplirá así uno de los sueños más importantes de su carrera, ese que —según él mismo contó— espera relatarle a su hijo cuando sea grande.