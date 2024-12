Trampa para soñadoras

Imaginen también que, a esas 3,2 millones de chicas (ahora llamadas creadoras de contenidos) no es necesario que la agencia les provea fotógrafos ni estilistas ni maquilladores; tampoco hace falta que las dé de alta en la seguridad social ni les facilite cobertura alguna porque trabajan desde casa. De los ingresos generados por estas creadoras de contenidos, la agencia en cuestión suele quedarse del 30 al 50 por ciento. ¿Es o no un negocio redondo?

El subliminal mensaje de OnlyFans es este: “Aprovecha tu capital erótico y tu empoderamiento para ganar mucho dinero con total libertad y sin moverte de casa”. Interesante e inteligente fraseo, porque la expresión capital erótico, por ejemplo, suena económicamente profesional; otra como empoderamiento remite a la liberación de la mujer, y después están, imbatibles, los términos dinero y libertad­, seguidos­ de la tranquilidad que da esa muletilla final de “todo sin moverte de casa”.

Según la vicepresidenta de la Federación Mujeres Jóvenes, Raquel Pérez, que semanas atrás presentó un estudio cualitativo sobre OnlyFans, la actividad de dicha plataforma no es más que “una nueva y muy atractiva forma de explotación sexual que desarrolla los mismos patrones que la pornografía y la prostitución, el machismo y la misoginia, al que hay que añadir, además, la normalización y la glamurización de un discurso que cala entre las más jóvenes”. Muy especialmente, y como también señala este estudio, entre las de extracción más humilde, que ven un modo fácil y supuestamente seguro de ganar mucho dinero. Al fin y al cabo, llegan a pensar estas creadoras de contenidos, la prostitución es otra cosa. Nada que ver mi actividad con hacer la calle o con dedicarme al porno profesional.

Precisamente esa disociación del porno y de la prostitución es el gran triunfo de OnlyFans. Las chicas no se sienten explotadas ni vejadas ni utilizadas, sino libres y dueñas de su “capital erótico”. Y como son supuestamente libres y dueñas de su capital, no piensan en sus consecuencias. No hacen, por ejemplo, la reflexión de que todo lo que se cuelga en internet permanece ahí para siempre. Porque ellas no son prostitutas ni actrices porno, sino camgirls, que suena más glamuroso.

Por la misma regla de tres, tampoco OnlyFans hace las veces de proxeneta o explotador sexual, qué va. Todo es aséptico, transparente y, además, perfectamente legal puesto que la plataforma acoge, es cierto, a una amplia gama de creadores de otros ámbitos, como chefs, entrenadores personales, terapeutas, etcétera.

Entre tantos espejismos —el seudoglamuroso, el seudoseguro y luego la sensación tan extendida hoy en día de que ganar un pastón todo lo redime y santifica—, resulta que ya tenemos una nueva (y muy rentable) trampa para soñadoras. El estudio antes mencionado apunta por fin que las nuevas tecnologías contribuyen a través del lenguaje que les es propio a reforzar el blanqueo de este tipo de actividades. Por eso a las chicas se las llama camgirls, a los clientes fans ¿y a los proxenetas? Los proxenetas son solo gestores. Todo tan aséptico, tan legal, tan rentable.