Un juego educativo gratuito ayuda a identificar y prevenir ciberdelitos

En los ataques de ransomware los ciberdelincuentes cifran la información de las instituciones y luego piden dinero a cambio, para devolverla. En Uruguay fueron varias las organizaciones afectadas por este ciberdelito­, e incluso muchos de ellos tuvieron notoriedad. “No ha quedado sector que no haya sido atacado”, comentó a Galería Ethel Kornecky, catedrática de Ciberseguridad de la Universidad­ ORT Uruguay. “Si las empresas no tienen una buena política de backup y no tienen forma de restaurar esa información, tienen que pagar lo que les piden para desencriptar­ y descifrar los datos porque están ilegibles”, explicó. El informe de Check Point Research advierte que una de cada 10 organizaciones en todo el mundo fueron afectadas por intentos de ataque de ransomware el año pasado.