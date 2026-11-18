En los últimos tiempos las farmacias venden entre un 15% y un 28% menos de preservativos. Y, claro está, nada es gratis. Los casos de sífilis comenzaron a aumentar y hoy nos encontramos frente a un pico histórico
Aunque se trata de un producto de uso habitual y de fácil acceso, el preservativo es uno de los métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) más antiguos, y sigue siendo el más eficaz hasta ahora. La primera evidencia de uso de condones data del año 1000 antes de Cristo, cuando los egipcios utilizaban tripas de animales anudadas como protección para prevenir enfermedades. Pero durante el Renacimiento, en el año 1549, el médico italiano Gabrielle Fallopio documentó el primer preservativo destinado a prevenir la sífilis. Se trataba de una envoltura de lino probada en 1.100 hombres, ninguno de los cuales contrajo la enfermedad. Este invento marcó el inicio de la popularización del condón en Europa.
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Afortunadamente, la ciencia, la tecnología y el mercado han hecho su trabajo para que hoy sea un producto tan común y fácil de conseguir como una aspirina. Sin embargo, más de 400 años después, lo que no se ha logrado es que la sífilis desaparezca de la vida de las personas.
Debo ser honesta, hasta hace pocos años creía que la sífilis era una enfermedad que tenían las prostitutas del siglo XVIII. Durante mi adolescencia en los años 90 no se hablaba de esta enfermedad y no conocía a nadie que la hubiera padecido. Claro, era la crisis del VIH/sida, todos estábamos en máxima alerta frente a la posibilidad de contraer aquel virus mortal. El preservativo era un elemento clave para evitar el contagio.
Pero pasó la crisis del VIH, el sida dejó de ser un problema fatal (aunque sigue siendo incurable) y los métodos de prevención pasaron a un segundo plano. Las personas parecen estar usando cada vez menos preservativos. En los últimos tiempos las farmacias venden entre un 15% y un 28% menos de preservativos. Y, claro está, nada es gratis. Los casos de sífilis comenzaron a aumentar y hoy nos encontramos frente a un pico histórico que tiene las alarmas encendidas de las autoridades de la salud pública. Los registros sitúan el comienzo de este brote en 2018, que se aceleró tras la pandemia de Covid-19. Y, según los datos, la franja de mayor incidencia es entre los 15 y los 29 años.
Vivian Dufau propone con brillantez erotizar el uso del preservativo, incluirlo como un elemento dentro del juego erótico, que ayude a la estimulación del deseo Vivian Dufau propone con brillantez erotizar el uso del preservativo, incluirlo como un elemento dentro del juego erótico, que ayude a la estimulación del deseo
La pregunta es entonces: ¿por qué los jóvenes dejaron de usar preservativo? No sabemos las respuestas. En este punto se hacen necesarias las encuestas. Los datos que se manejan hoy sobre el uso de preservativo se basan en estudios realizados en 2011-2012, cuando todavía no estaba instalado este repunte de casos de sífilis. No obstante, algo de lo que arrojan estos estudios sigue sucediendo: la dificultad o “impotencia” para negociar el uso del condón si la otra parte se niega argumentando cuestiones asociadas al placer y a la baja percepción del riesgo de contraer enfermedades, como si tuvieran algún tipo de inmunidad desconocida para la medicina actual.
Bajo estas premisas y hasta que no tengamos los datos actualizados de una nueva encuesta, lo que nos queda es trabajar en los aspectos culturales que influyen en el uso del preservativo (que a esta altura es imperioso aclarar que también nos referimos al preservativo femenino).
Por ejemplo, jamás se ve en ninguna serie o película —y hasta contenido de pronografía— que los actores usen preservativo como algo natural, que forma parte del acto sexual. Con esto, el mensaje subliminal es que este importante método de barrera no hace falta, que incomoda, que corta el erotismo y que siempre es deseable evitar.
Para esto, la especialista Vivian Dufau, en la nota que María Inés Fiordelmondo escribió esta semana sobre todo lo que está pasando con la sífilis, sus características y consecuencias, propone con brillantez erotizar el uso del preservativo, incluirlo como un elemento dentro del juego erótico, que ayude a la estimulación del deseo. Que no se vea como un distorsionador, sino como un nuevo juguete sexual. Y, de paso, el cuidado propio y ajeno de la salud se vuelve algo excitante.