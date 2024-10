Una despedida acompañada: quiénes salen con Joaquín Sabina en el video de ‘Un último vals’

De Sabina, nacido en Úbeda, Jaén, hace 75 años, ya está prácticamente todo dicho. La letra de Un último vals fue escrita por Benjamín Prado y él; la música es de Leiva, su nuevo aparcero. Parece, efectivamente, la despedida de un hombre cuya salud ya no es la mejor (y que él tanto ayudó a deteriorar) y que, si no fuera por lo emotivo del adiós, no estaría, seguramente, entre lo mejor de un repertorio que supo de puntos muy altos, sobre todo en las décadas de 1980, 1990 y (algo de) 2000. Vamos, que más allá de lo canalla, guarro, bohemio, chulesco y excesivo estamos hablando de uno de los pocos cantantes y compositores en la lengua de Cervantes que puede mirar a los ojos a Joan Manuel Serrat y no pasar vergüenza.