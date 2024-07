Uruguay fortalece su programa contra el dopaje de cara a París 2024

Uruguay está fortaleciendo su programa con miras a París. Tienen que ajustar algunas cosas para asegurarse de tener un programa robusto y eso ya lo están haciendo. José Veloso­, director de la ONAU (Organización Nacional Antidopaje de Uruguay), está trabajando muy de la mano con AMA con la idea de llegar a París fortalecidos

¿Qué cosas se deben ajustar?

Previo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, la AMA envía recomendaciones a los países para que eleven su programa antidopaje. Esto permite asegurar que los deportistas clasificados hayan sido capacitados tanto en los controles como en la educación antidopaje.

¿Cómo ve la AMA el trabajo de Uruguay en la lucha contra el dopaje deportivo?

En general, la AMA considera que Uruguay está haciendo un buen trabajo. Esto se debe a que cuentan con una Onad independiente, lo cual es una de las características más importantes para un programa antidopaje efectivo. A diferencia de muchos otros países de la región, donde las organizaciones antidopaje aún dependen del gobierno, la independencia de la organización uruguaya les permite operar de manera más técnica y adecuada.

LATU-nuevo-laboratorio-antidopaje.jpg Nuevo laboratorio antidopaje para el deporte en el Latu

En 2022, se inauguró en el Latu un nuevo laboratorio antidopaje que permitirá a los atletas uruguayos contar con un pasaporte biológico. El gobierno pretende que sea habilitado por AMA. ¿En qué está el proceso de certificación?

Los procesos de acreditación para los pasaportes son bastante complejos y largos en general. Se requiere además un aporte significativo del gobierno para poder mantenerlo, porque además se necesita un número de muestras al año significativo para que puedan operar. Es cierto que en los laboratorios de pasaportes biológicos los requerimientos son menos fuertes que los laboratorios más completos, pero no estoy enterado en estos momentos de que haya habido evolución en la conversación al respecto.

Hace 11 años que en Uruguay no hay casos de dopaje en el fútbol. En 2023, la ONAU realizó 40 exámenes a jugadores, todos de orina. En 2022 fueron 33. ¿Cómo evaluaría el nivel de controles y la posible falta de casos de dopaje en el fútbol de Uruguay en los últimos años?

Cada Organización Nacional Antidopaje establece un análisis de riesgo y un plan de distribución de controles. Eso es para todos los deportes, incluyendo el fútbol. Sobre ese riesgo, y sobre esa distribución de controles, es que se asigna el número de controles para cada deporte. En líneas generales, el fútbol es un deporte de riesgo medio. No es un deporte de alto riesgo. Por ejemplo, los deportes de mayores demandas fisiológicas, como el levantamiento de pesas, ciclismo de ruta o atletismo, son deportes de alto riesgo y para eso se destina un número de controles mayores y más direccionados. Sin entrar en detalles técnicos de cada país y cómo es que distribuyen sus controles, el análisis de riesgo y el plan de distribución de controles del Uruguay están en línea con el Código Mundial Antidopaje. Por ende, el número que me estás diciendo debe de estar bien. Ahora, realizar algunos controles más o menos no significaría necesariamente que vayan a surgir más casos positivos de dopaje.

Especialistas en antidopaje dicen que el foco no hay que ponerlo tanto en el número, sino en la investigación.

Exactamente. El análisis de riesgo, la distribución de esos controles en un plan anual, sobre la base de la inteligencia y la investigación previa, es lo que determinaría a quién específicamente se deben dirigir los controles, más que simplemente aumentar el número. Incluso, los controles fuera de competencia, como tocarle la puerta al futbolista en su casa en momentos estratégicos, podrían ser más efectivos que los realizados justo antes o durante los partidos.

Francisco-Leon-Cannock-wada.jpg Francisco León Cannock en un congreso de AMA

Dado el gran escándalo de dopaje de los atletas rusos en los últimos años, ¿cómo se encuentra actualmente la situación de Rusia de cara a su participación en los próximos Juegos Olímpicos?

La organización antidopaje de Rusia, conocida como Rusada, sigue estando en incumplimiento con el Código Mundial Antidopaje. Para que Rusia pueda volver a participar plenamente, Rusada debe cumplir íntegramente con todas las condiciones de restauración establecidas. Como resultado del escándalo, muchos deportistas rusos han sido sancionados y se encuentran fuera de las competencias. Además, hay varios casos que todavía están en proceso de análisis y sanción.

¿Cree usted que el caso del dopaje de los deportistas rusos marcó un antes y un después en la lucha contra el dopaje a escala internacional?

Ese es un punto muy importante. Pienso que sí. Como resultado de las investigaciones, se logró fortalecer significativamente el Departamento de Investigaciones de la AMA. Antes era un área pequeña y con pocos recursos, pero ahora cuenta con un equipo robusto. Además, el caso ruso ha hecho que la narrativa global sobre el antidopaje haya girado en torno a la importancia de la educación. Ahora se hace mucho más énfasis en educar a los deportistas desde etapas tempranas, así como a su entorno, sobre los peligros y las consecuencias del dopaje. Por lo tanto, el escándalo de Rusia impulsó mejoras en la investigación y en la prevención a través de la educación.

De los últimos Juegos Olímpicos de Tokio­ a los de París 2024, ¿cuáles han sido los principales avances en materia de controles antidopaje?

La AMA y la ITA (International Testing Agency­) están liderando la implementación del programa antidopaje para estos juegos. Ellos han colaborado estrechamente con las organizaciones nacionales antidopaje de todo el mundo. Esto ha implicado un análisis de riesgo exhaustivo a nivel global, a partir del cual se han enviado recomendaciones a cada país sobre los controles y la educación antidopaje que deben realizarse con sus deportistas clasificados o en proceso de clasificación. Cabe destacar que incluso los deportistas rusos que participarán de manera neutral en París 2024 están siendo sometidos a controles muy específicos y dirigidos, con el objetivo de que lleguen a la competencia en las mejores condiciones. Se está realizando un trabajo muy intenso a nivel internacional para fortalecer los controles y la preparación antidopaje de cara a París.

En abril, el New York Times informó que 23 nadadores chinos compitieron y ganaron medallas en Tokio tras dar positivo (ver recuadro, Un escándalo chino). ¿Cómo puede ser que deportistas que den positivo puedan competir?

Tanto desde un punto de vista científico como legal, en las distintas fases de este caso, porque este caso empieza previo a Tokio, la AMA ha actuado con la debida diligencia, de acuerdo con los procesos y las normas que están establecidos en el Código Mundial Antidopaje. Nosotros revisamos de forma profesional y exhaustiva el caso desde el punto de vista científico y jurídico, y llegamos a la conclusión de que no era necesario apelar. Esto fue una decisión de Chinada, la Agencia Antidopaje de China, de no sancionar a estos deportistas. Pero­, para que quede claro, nosotros no fuimos los únicos que no decidimos apelar el caso, sino también la Federación Internacional de Natación. Ellos también estudiaron el caso de forma definitiva e independiente­ y llegaron a la misma conclusión. Para seguir transparentando la situación, hemos contratado a un fiscal independiente que está revisando el caso y va a preparar su informe. Una vez que tengamos ese informe independiente, entonces podremos decidir cuáles son los siguientes pasos.

Oficina-AMA-Montreal-AFP-ANDREJ IVANOV.jpg Oficinas de la AMA en Montreal Andrej Ivanov / AFP

¿Se han dado avances en legislación que considere el dopaje como un acto criminal, no solo para los deportistas sino también para su entorno?

El nuevo Código Mundial Antidopaje incluye la posibilidad de sancionar a otras personas, además de a los atletas, que hayan alterado, influenciado o dopado a los deportistas. Esto brinda herramientas para llegar al entorno de los atletas. Adicionalmente, cada país tiene la potestad de implementar normativa más estricta que vaya más allá del Código Mundial Antidopaje a nivel criminal. Así, aunque queda trabajo por hacer, el marco normativo actual está más fortalecido en este sentido que en el pasado.

Se ha planteado la necesidad de regular mejor las normativas aduaneras sobre las sustancias que entran a los países, y de fortalecer el vínculo entre la Policía, Aduana y las organizaciones antidopaje. ¿Se han dado avances en estos aspectos?

Sí, especialmente en las regiones más desarrolladas en términos antidopaje. La colaboración entre Onad, Policía y Aduana es fundamental para tener un programa antidopaje robusto. Entendemos que en Latinoamérica esta colaboración aún se encuentra en una etapa muy temprana. No obstante, en Europa se ha iniciado un proyecto de desarrollo en investigación e inteligencia que ha permitido mejorar la cooperación entre Onad, Policía, ministerios y otros organismos. Esto ha posibilitado descubrir redes y mafias de dopaje que antes no se conocían. El objetivo es replicar este modelo de colaboración en otras regiones, incluyendo probablemente a América Latina en un futuro próximo.

¿Está la lucha antidopaje cerca de erradicar por completo este problema? ¿Es posible ganar definitivamente esa batalla?

Por ahí vamos. Lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo los mecanismos. Siempre van a existir malos en esta película, desgraciadamente es parte de la vida y de los seres humanos, pero debemos seguir desarrollándonos, trabajando con nuestros partners para estar encima del juego y no por debajo, y estar fortalecidos estructuralmente y con los recursos necesarios para poder darle frente a la situación.

Nadador-chino-Wang-Shun-AFP-DING XU-nota-recuadro.jpg El nadador chino Wang Shun posa con su medalla de oro tras la ceremonia de premiación de la final masculina de 200 metros individual en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Ding Xu / XINHUA / Xinhua via AFP

Un escándalo chino

La historia, casi rocambolesca, tiene su origen en el hotel Huayang Holiday de la ciudad de Shijiazhuang, lugar elegido por el equipo de natación chino entre finales de diciembre de 2020 y principios de 2021 para concentrarse durante una competición previa a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Veintitrés nadadores, entre ellos los campeones olímpicos Yang Junxuan, Wang Shun, Zhang Yufei y el mejor del mundo en 2023, Qin Haiyang, dieron positivo por trimetazidina (TMZ), un medicamento cardíaco. La versión oficial de la Agencia Antidopaje China (Chinada) es que se trató de una contaminación alimentaria a través de los platos servidos en el restaurante del hotel, ya que encontraron trazas de TMZ en los extractores y desagües de la cocina del lugar. A pesar de resultar difícil de creer, la AMA aceptó las justificaciones chinas para no suspender a los nadadores, y no apeló ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para aplicar una sanción. El caso quedó cerrado y nadie ofreció explicaciones oficiales de lo sucedido.

Trece de esos nadadores compitieron en Tokio y ganaron medallas, incluidas tres de oro. Fue el New York Times quien destapó el escándalo en abril de este año. El caso ha dejado varias interrogantes sin respuestas y ha provocado dudas sobre el accionar del máximo organismo antidopaje mundial. ¿Cómo pudo un medicamento cardíaco, disponible en pastillas, terminar en la comida del hotel en cantidades tan altas? ¿Qué llevó a que una contaminación alimentaria hiciera que más de 20 atletas dieran positivo? La TMZ es comúnmente utilizada por deportistas para mejorar el flujo sanguíneo, añadir resistencia física y limitar la fatiga. Además, suele ser difícil de detectar en los controles antidopaje tradicionales.

Tras la publicación de la noticia, la AMA nombró a un fiscal independiente para que revise su gestión en el caso. Sin embargo, esta decisión no logró acallar las crecientes críticas, especialmente provenientes de Estados Unidos, donde comenzó una investigación al más alto nivel. “Una profunda reforma” del máximo regulador mundial antidopaje reclamó el célebre nadador estadounidense Michael Phelps, al declarar a fines de junio ante el Congreso de su país. El deportista exhortó a los legisladores a utilizar su influencia para lograr que la AMA se “transforme en una organización independiente y efectiva”. Phelps advirtió que, de no lograr una transformación sustancial de la AMA, los Juegos Olímpicos podrían perder credibilidad e interés entre el público. “Como atletas, no podemos seguir confiando ciegamente en la AMA, que permanentemente demuestra ser incapaz de hacer respetar sus propias políticas de manera coherente en todo el mundo”, sentenció. La Justicia­ estadounidense también abrió una indagación federal bajo la ley de antidopaje Rodchenkov, llamada así por el informante que en 2016 destapó el dopaje ruso, que permite enjuiciar a los responsables de dopaje en competiciones en las que participen atletas estadounidenses, con multas de hasta un millón de dólares y penas de prisión de hasta 10 años.

Once de los 23 nadadores que dieron positivo forman parte del equipo de China para París.