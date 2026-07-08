JACK&JONES y un homenaje a los vínculos que dejan huella

La marca presenta The Team Table: una conversación sobre los primeros equipos de la vida

Este Día del Padre, JACK&JONES, la marca danesa de moda masculina perteneciente al grupo Bestseller, decidió salir del formato tradicional de campaña para crear una propuesta diferente, inspirada en un concepto tan simple como universal: “Tu papá, tu primer equipo”.

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En un año donde el deporte ocupa un lugar central en la conversación, la marca eligió alejarse del enfoque competitivo para poner el foco en aquello que representa un equipo más allá de la cancha: el acompañamiento, las enseñanzas, la confianza y los vínculos que nos forman desde el primer día.

Así nació The Team Table, un encuentro que reunió alrededor de una misma mesa a referentes del deporte como Andrés Scotti, Andrés Vilaseca, Santiago Comba, Mateo Viñals y Santiago Colo Romero, con la conducción del periodista deportivo Lali Sonsol. En un formato inspirado en los podcasts y las conversaciones de larga duración, los invitados compartieron anécdotas, aprendizajes, recuerdos y reflexiones sobre la paternidad, los valores transmitidos por sus padres y cómo esas experiencias siguen marcando su presente.

Durante el almuerzo se registraron conversaciones espontáneas que luego se transformaron en una serie de contenidos para redes sociales, acercando la campaña al público desde un lugar más auténtico, cercano y alineado con la forma en que hoy se consumen las historias.

Reconocida internacionalmente por su propuesta de moda masculina, JACK&JONES ofrece una amplia variedad de estilos para acompañar a los hombres en cada momento de su vida: desde básicos y denim —su sello distintivo— hasta propuestas casuales alineadas a las tendencias. La marca apuesta por una moda versátil, contemporánea y con gran estándar de calidad, pensada para hombres que buscan expresar su personalidad con autenticidad.