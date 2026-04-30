Despacho de tropa digital será obligatorio desde el 2 de mayo

La herramienta, desarrollada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos y el Sistema Nacional de Información Ganadera, permite gestionar los despachos de forma electrónica, integrando la intervención del veterinario y el control previo al embarque.

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El sistema ya se encuentra operativo y sustituye el uso de documentación en papel, lo que facilita la planificación y mejora el control sanitario de los movimientos.

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Para saber si un movimiento requiere despacho, se encuentra disponible un simulador de uso libre.

Se recomienda a productores y veterinarios comenzar a utilizar la herramienta y ajustar su operativa con anticipación.

El despacho de tropa deberá estar correctamente emitido por un veterinario particular antes de iniciar el traslado de animales.

Al realizar la solicitud de preembarque, se debe indicar el número de despacho de tropa digital vigente a asociar al movimiento.

Cada despacho registrado en el sistema cuenta con una validez definida por la autoridad sanitaria, en función del tratamiento aplicado. Es responsabilidad del productor y del veterinario verificar que el movimiento se realice dentro de dicho plazo.

Una vez vencido, el despacho no podrá utilizarse y deberá generarse uno nuevo, repitiendo el tratamiento de los animales.

Ante imprevistos, se aplicarán los mecanismos dispuestos por la autoridad sanitaria, gestionados exclusivamente por los funcionarios competentes, en las oficinas regionales.