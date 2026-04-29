Existencias bovinas crecieron 1,1%, a 11.583.321 cabezas; ovinos cayeron 11,7%, a un mínimo histórico de 4.799.066

Las existencias bovinas en Uruguay crecieron 1,1%, a 11.583.321 cabezas, confirmó esta semana el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al terminar de procesar las declaraciones juradas presentadas por los productores ganaderos al 30 de junio de 2025. El dato negativo fue la profundización de la caída del stock ovino, que bajó 11,7%, a 4.799.066 cabezas, según la información oficial a cargo de la División de Contralor de Semovientes (Dicose) y del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG).

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En la especie bovina la categoría que más creció fue la de terneros y terneras, 17,1% respecto al año anterior. Las otras dos categorías que más se incrementaron fueron las vacas de invernada (12,5%) y los toros (2,7%).

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En el otro extremo, las categorías que más bajaron fueron los novillos de más de 3 años (16,3%), los novillos de 1 a 2 años (14,8%), los novillos de 2 a 3 años (12,1%) y las vaquillonas de 1 a 2 años (10,1%).

Estos datos se reflejan en la oferta de los remates ganaderos, que presentan escasa oferta de estas categorías, así como en la actividad de faena, que en lo que va de este año es 18,2% inferior a la de igual período de 2026, según datos del Instituto Nacional de Carnes.

La tasa de nacimientos (nacimientos del último año/vacas de cría del año anterior) en la especie bovina fue 0,63. El mayor registro de esta tasa fue en el departamento de Flores (0,70), y el menor, en Maldonado (0,53).

Agro Stock Existencias ganaderas al 30 de junio de 2025 en comparación con 2024. MGAP

El porcentaje de nacimientos bovinos se incrementó 14% en todo el país. Los mayores incrementos se registraron en Artigas (33%), Tacuarembó (26%) y Salto (21%), mientras que Colonia no tuvo variación respecto a 2024, en Flores los nacimientos bovinos aumentaron apenas 1% y en Treinta y Tres fueron de 2%.

Las muertes de bovinos fueron 2,1% del total (247.498 cabezas), cayeron 6% respecto al año pasado. Donde más bajaron las muertes fue en Treinta y Tres (18%), Lavalleja (18%) y Salto (16%). Sin embargo, subieron 2% en Rocha, 1% en Canelones y en Florida se mantuvieron respecto a 2024.

Ovinos

La tendencia del stock ovino en Uruguay no deja de caer. En la década de 1990 existían más de 25 millones de cabezas. Más recientemente, la especie superó los 11 millones de cabezas en 2006 y desde allí comenzó a bajar, con leves repuntes en 2012 y 2013, cuando se ubicó por encima de los 8 millones, hasta que en esta última declaración jurada tocó su punto más bajo: 4,799 millones de cabezas.

El ajuste respecto al año anterior fue de 11,7%, con caídas en todas las categorías. Los que más bajaron fueron los corderos y las corderas (20,8%), lo que refleja una menor actividad en la cría de la especie. Las corderas diente de leche bajaron 16,5% y los corderos diente de leche cayeron 16,1% frente a 2024. Los capones ajustaron 14,1%; las borregas de dos a cuatro dientes sin encarnerar, 10,7%; los carneros, 9,8%; las ovejas de cría encarneradas, 9,4%, y las ovejas de descarte (consumo), 9%.

Las muertes de ovinos en el último año fueron de 6,7% en relación con el total, 323.419 cabezas, y para consumo se registró 7,4%, según las cifras declaradas por los productores al 30 de junio del año pasado.

De todos modos, las muertes cayeron 6% respecto a 2024. Donde más bajaron fue en Salto (24%), en San José (19%) y en Paysandú (16%). Sin embargo, crecieron 23% en Durazno, 10% en Flores y 7% en Soriano.

Tenedores de ganado y campo

Según se desprende de la última declaración jurada de Dicose, en Uruguay existen 84.597 tenedores de ganado y 50.678 son tenedores de ganado con campo.

Hay 15.743.077 hectáreas en tenencia de productores. Son 7.610.797 hectáreas en propiedad, 4.419.054 hectáreas arrendadas, 2.815.085 hectáreas ocupadas a otro título, 634.741 hectáreas ocupadas por la empresa y un socio, 269.190 hectáreas en pastoreo y 10.888 hectáreas en régimen de medianería.

La dotación promedio es de 0,76 unidades ganaderas por hectárea, con 13% de mejoramientos. La superficie total destinada a la ganadería es de 14.314.992 hectáreas y las unidades ganaderas (UG) 11.016.950.

Cabe recordar que en Uruguay una UG es una medida estándar que representa los requerimientos de materia seca (alimento) de una vaca que cría y desteta un ternero por año, y que sirve para homogeneizar distintas categorías y especies (bovinos/ovinos) y para calcular la carga animal en el campo.

El área en pastoreo a 11 meses o régimen similar bajó 5,2% interanual. Donde más bajó esta modalidad de uso de la tierra fue en los departamentos de Artigas (29,4%), Rivera (14,8%) y Rocha (14,4%). Sin embargo, subió en Soriano (14,5%), Maldonado (3,9%) y Paysandú (2,8%).

Por otra parte, la superficie de campo natural y rastrojos se incrementó 0,3% a escala nacional. Donde más subió fue en Rocha (5,2%), Maldonado (2,9%) y Soriano (2,7%); mientras que bajó en San José (6,5%), Rivera (1,5%) y Flores (1,2%).

En términos generales, la superficie ganadera no tuvo variación respecto a 2024. Los mejoramientos cayeron 0,7% y la dotación bajó 0,9%.

Lechería

Las existencias de ganado lechero al 30 de junio eran de 681.948 cabezas, con 302.048 vacas en ordeñe. Además, se contabilizaron 3.076 productores, la mayoría explota entre una y 500 hectáreas. Entre los productores de mayor escala, se registraron 92 de 1.000 a 2.499 hectáreas, seis de 2.500 a 4.999 hectáreas y apenas una empresa que explota de 5.000 a 9.999 hectáreas.

Se trata de Estancias del Lago, el megatambo e industria de la familia argentina Bulgheroni. Está ubicado en Durazno y es el más grande de Sudamérica. Produce 500.000 litros diarios de leche fluida y cuenta con más de 13.000 vacas en ordeñe.

Equinos y otras especies

En la especie equina se contabilizaron 405.813 animales, cifra que representó un incremento de 1,7% frente a 2024. Al considerarlos por categoría, los potrillos y las potrancas al pie de sus madres aumentaron 10,2%; los padrillos, 2,2%; las yeguas, 2,2%; los caballos, 1,9%; mientras que los potrillos y las potrancas destetados bajaron 3,2% respecto al año anterior.

Los tenedores de equinos son 29.602. Los departamentos que encabezan el listado son Canelones (2.447), Cerro Largo (2.364) y Lavalleja (2.336). En el otro extremo, donde menos tenedores de equinos hay, están Montevideo (232), Flores (621) y Río Negro (870).

Además, la Dicose y el SNIG informaron sobre la existencia de 117.040 suinos y 10.415 caprinos.