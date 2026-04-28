El gobierno busca despejar dudas sobre el futuro de las AFAP y anuncia cambios en prestaciones sociales

El presidente Yamandú Orsi fue el primero en tomar la palabra porque quería dejar claro un mensaje: las administradoras de fondos previsionales (AFAP) no serán eliminadas ni los ahorros en las cuentas de ahorro individual estatizados. Esas posibilidades no están en los planes del gobierno, ni tampoco son parte del documento final del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social que presentó este martes 28 el Poder Ejecutivo.

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“No ha sido sostenido por nadie ni está escrito en ningún lado que las AFAP no sean las responsables de gestionar los fondos de ahorro previsional”, sostuvo el ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien también participó en la conferencia de prensa, junto con el presidente y el director de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, después de un Consejo de Ministros donde se conversó sobre el resultado de ese diálogo y los futuros pasos a dar

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El documento es una síntesis del diálogo como insumo para el Poder Ejecutivo.

En la conferencia, Oddone pidió mantener una discusión responsable sobre el tema y sin poner “las certezas jurídicas” de Uruguay “en juego”, y agregó como mensaje final: “La principal fortaleza que tenemos es que somos un país serio; si nosotros ponemos en cuestionamiento por algún interés de corto plazo que dejamos de ser serios, el daño es irreversible, porque no estamos en un contexto de normalidad, estamos en un momento... yo no sé cuán conscientes son los uruguayos, que lo que está ocurriendo en el mundo es muy complejo”.

El mensaje que transmitió el gobierno buscó despejar dudas que habían surgido sobre los cambios que propiciará el Poder Ejecutivo al sistema previsional tras el cierre del Diálogo Social.

Basada en los trascendidos de prensa sobre el documento final, la asociación que agrupa a las tres AFAP privadas expresó preocupación el miércoles 22. “La propuesta reemplaza ese esquema por un organismo estatal único. Es, por definición, una estatización”, cuestionó esa organización empresarial.

A su vez, el director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, declaró que la “estatización de las cuentas de las AFAP” no es “algo menor, como se piensa en parte del gobierno, porque tiene consecuencias generales muy negativas. Tampoco se puede considerar una conquista, como dijeron los impulsores del Diálogo Social, porque no genera efecto positivo alguno para algún grupo particular” y, por el contrario, con esta reforma “todos pierden”.

Los cambios propuestos

Si bien el mensaje en la conferencia fue claro en cuanto a que en la agenda del gobierno “no aparece la propuesta de eliminar ni estatizar las AFAP”, sí considera introducir algunos ajustes al sistema buscando mejorar su eficiencia.

Oddone destacó que las AFAP “van a ser las entidades responsables” de “gestionar los fondos del ahorro previsional”. De hecho, opinó que el Diálogo Social terminó por ratificar que esas instituciones son parte del sistema, algo cuestionado por organizaciones de izquierda.

“La discusión que se plantea tiene que ver con el diseño que puede mejorar la eficacia y la eficiencia en la administración de los recursos de las personas en este proceso”, acotó Arim.

Portadas Gubuy (5)_0 El documento del Diálogo Social, un insumo para el Poder Ejecutivo. Presidencia

Por otro lado, el gobierno propondrá al Parlamento la creación de una “causal de retiro anticipado” para que algunas personas puedan acogerse a la jubilación a los 60 años, si bien se mantendrá los 65 años como la edad “normal” a partir de la cual los trabajadores pueden jubilarse. El mecanismo especial buscará, según dijo el jerarca, contemplar situaciones especiales de trabajadores de menores recursos.

El ministro aclaró que ese régimen especial no tendrá costos que afecten la sostenibilidad del sistema, según los cálculos desarrollados por el ministerio, OPP y el Banco de Previsión Social.

Revisión de las prestaciones sociales

Arim sostuvo que donde sí hubo unanimidades durante el Diálogo Social fue en la importancia de priorizar el sistema de cuidados y la primera infancia.

En la conferencia se anunció que la próxima Rendición de Cuentas, que debe enviar al Parlamento antes de julio, incluirá cambios a las prestaciones vinculadas a la infancia, “las cuales, además, deberían ser crecientes de acuerdo a las necesidades y los ingresos de los hogares”.

Sobre los costos de esa reestructura, Oddone explicó que serán parte de un proceso “gradual” que comenzará en 2027, cuando empiece a regir la Rendición de Cuentas que se apruebe este año.