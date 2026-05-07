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    Expo Nacional Hereford se realizará del 14 al 16 de mayo en Rivera

    También está previsto un remate por pantalla de ganado Hereford y cruza

    Participarán 24 cabañas, que expondrán 200 animales.

    Participarán 24 cabañas, que expondrán 200 animales.

    FOTO

    Hereford Uruguay
    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Con la participación de 24 cabañas que expondrán 200 animales, 165 de campo y 35 de bozal, se llevará a cabo la Expo Nacional Hereford, del 14 al 16 de mayo en el local Curticeiras, de la Sociedad Fomento Rural de Rivera.

    “Participarán criadores locales y ese es parte del objetivo de la Nacional Hereford, por eso se realiza de forma rotativa, para acercarnos a los socios de cada departamento, y que se sumen socios nuevos, criadores que nos acostumbran a llevar animales a las exposiciones”, comentó a Agro de Búsqueda la presidenta de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay (SCHU), Lucía Perdomo.

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    El programa

    El jueves 14 entrarán los animales y la admisión sanitaria. El viernes, desde la hora 10, se realizará el Foro Ganadero, con el título “Uruguay en el tablero mundial, exigencias sanitarias y nuevos horizontes comerciales”, con la participación de tres disertantes. Por un lado, estará el investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) Pablo Parodi, que expondrá sobre sanidad, resistencia y protocolos para una producción eficiente y segura contra la garrapata.

    Otro de los disertantes será el consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Koichi Tanaka, quien se referirá a la agenda externa del Mercosur y profundizará sobre los acuerdos con la Unión Europea y con Singapur.

    Y también participará el gerente de Acceso a Mercados del Instituto Nacional de Carnes (Inac), Álvaro Pereira, quien expondrá sobre competitividad ganadera y cómo Uruguay puede posicionarse ante los exportadores líderes.

    El viernes al mediodía se realizará un concurso de asadores y un concurso de maquetas y esculturas realizadas por alumnos de escuelas rurales de Rivera. Y desde la hora 13 del viernes comenzará la jura, a cargo del criador Santiago Bordaberry, con Felipe Bonilla y Martina Perroni como secretarios.

    También está previsto un remate por pantalla de ganado Hereford y cruza, desde la hora 15.30 en el hotel Casino de Rivera, con ventas a cargo de Zambrano & Cía., Escritorio Dutra y Valdés y Cía.

    Y el sábado se calificarán los lotes de campo, desde la hora 8.30.

    Contexto ganadero

    La titular de la SCHU destacó el buen año ganadero, con “buenos precios” y productores que “están apostando mucho por la cría, armando pie de cría, y sobre todo apostando mucho a la genética”. Analizó que “no era que antes la gente no se diera cuenta de que era importante tener animales de buena calidad genética, sino que ahora saben que eso se valoriza”.

    Señaló que los corrales buscan fidelizar a los criadores que le vendieron animales que rindieron bien.

    Perdomo subrayó que actualmente hay buenos precios por todas las categorías de ganado, pero planteó que “tenemos desafíos importantes por delante, como la garrapata, sobre todo en algunas zonas”. A propósito, la criadora consideró que “debe haber un compromiso país y tomar esto con la responsabilidad que se merece”.

    A propósito de las preñeces, dijo que se habla de “buenos porcentajes de preñeces tempranas”. Admitió que “hay una brecha”, pero sostuvo que “hay tecnología para mejorar”.

    Y destacó que Hereford “es una herramienta que da certezas, que tiene una vaca fértil, que se adapta, que es rústica, además de mansa, con una carcasa pesada, que se premia”.

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