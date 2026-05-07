Surgen advertencias de “riesgos” por la reforma jubilatoria que prepara el gobierno

Después de la presentación, la semana pasada, de los insumos aportados por el Diálogo sobre la Protección Social, el Poder Ejecutivo empezó a trabajar en las iniciativas —principalmente las relacionadas con la infancia— que volcará en el próximo proyecto de Rendición de Cuentas, al mismo tiempo que busca bajar el ruido surgido en torno a una reforma más sensible: la del régimen jubilatorio y las AFAP.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El lunes 4, las máximas autoridades del Ministerio de Economía y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto acordaron con las cuatro administradoras de fondos previsionales (AFAP) un ámbito conjunto para, entre otras cosas, evaluar “mejoras” en los costos operativos y el nivel y la estructura de las comisiones que cobran esas empresas; el marco regulatorio para la competencia en ese mercado y la gestión de los portafolios de inversión, y la organización de la relación entre los afiliados y las AFAP. Según se anunció, en 60 días deberá surgir un documento preliminar.

La asociación de AFAP privadas —Anafap— consideró esa instancia como “un paso positivo para abordar los desafíos del sistema previsional, con soluciones responsables y sostenibles”.

Pero, sumándose a los cuestionamientos de la oposición política tras divulgarse el documento del Diálogo, esta semana se conocieron advertencias desde círculos técnicos acerca de las posibles reformas.

Estabilidad institucional En una análisis circulado el miércoles 6 entre clientes, CPA/Ferrere enumeró algunas “conclusiones” y “riesgos a tener en cuenta”, basado en los “anuncios de las autoridades” tras el Diálogo y sin que se hayan informado los costos fiscales previstos. En síntesis, por sus implicancias, los cambios que se preparan “podrían afectar la estabilidad institucional, la calificación crediticia y el spread soberano, revirtiendo parcialmente las mejoras logradas” por Uruguay luego de la aprobación de la reforma jubilatoria del 2023.