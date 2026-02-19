  • Cotizaciones
    jueves 19 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Gobierno de Argelia tiene interés en importar “1 millón de corderos” en pie, pero la oferta de Uruguay "no alcanza"

    Director de Asuntos Internacionales del MGAP confirmó que antes de fin de mes llegará una delegación con foco en granos

    Al terminar el Ramadán hay una fiesta sagrada, llamada Eid al-Fitr, en la que sacrifican corderos, entonces la demanda es muy alta.

    Al terminar el Ramadán hay una fiesta sagrada, llamada Eid al-Fitr, en la que sacrifican corderos, entonces la demanda es muy alta.

    FOTO

    Búsqueda | Ruben Silvera
    Por Ruben Silvera
    Redactor Agro de Búsqueda

    El gobierno de Argelia manifestó el interés en importar “1 millón de corderos” de Uruguay, pero la oferta “no alcanza”, dijo el director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Nelson Chabén a Verdenews.

    Esta intención de comprar ovinos en pie, comentó el director, se enmarca en la tradicional celebración musulmana del Ramadán, que es un período sagrado de la cultura islámica en el que hacen ayuno y, al finalizarlo, realizan una fiesta.

    Leé además

    El presidente chino Xi Jinping, saludando al ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti.
    Agro

    Fratti destacó habilitaciones para carne aviar, nuez pecán y cálculos biliares bovinos

    Por Agro de Búsqueda
    Los presidentes de China y Uruguay, Xi Jinping y Yamandú Orsi, conmemoraron los 38 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
    Agro

    El sector avícola celebra la habilitación de China, mercado que paga por las garras 3,5 veces más que Hong Kong

    Por Juan Luis Dellapiazza

    “Al terminar el Ramadán hay una fiesta sagrada, llamada Eid al-Fitr, en la que sacrifican corderos, entonces la demanda es muy alta”, indicó Chabén.

    Señaló a su vez que “Uruguay estaba escasamente distinguido como proveedor de corderos”, por lo que la “estrategia” de la actual administración del MGAP es que los países musulmanes sepan que puede ser un “proveedor natural anual”.

    Es necesario hacer una “planificación” que genere un “ciclo de producción y exportación”, lo cual es muy “sensible” para la ganadería uruguaya, valoró.

    Entre otros rubros, Argelia tiene interés en importar ganado vacuno y granos uruguayos, como soja, trigo, maíz y arroz, considerando además que este país fue el principal mercado para las exportaciones de lácteos de Uruguay en 2025.

    El año pasado las ventas externas de lácteos uruguayos a Argelia aumentaron 56% respecto a 2024, alcanzando un monto total de US$ 343 millones, según datos del Instituto Uruguay XXI.

    Estas alternativas de exportación de productos agropecuarios uruguayos a ese país del norte de África surgieron durante la reunión virtual que mantuvo el lunes 9 el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, con su par argelino, Yacine Oualid.

    Además, se está organizando la visita de una delegación de técnicos y de importadores argelinos a Uruguay en marzo, con foco en soja, trigo y maíz; y más adelante puede haber oportunidades comerciales para el arroz, señaló Chabén.

    Otros países del golfo

    El director de Asuntos Internacionales del MGAP también comentó que se ha “avanzado mucho con Kuwait”, y que antes de fin de mes habrá una reunión del sector granos con la importadora más importante del golfo Pérsico, que es kuwaití.

    Además, destacó que Kuwait tiene disponibilidad de barcos de transporte de ganado en pie, incluyendo uno de los más grandes del rubro, tema que también interesa porque los fletes inciden en el precio final del producto.

    Por otra parte, confirmó que el embajador de Arabia Saudita ha manifestado “un altísimo interés en trabajar con Uruguay”. Arabia Saudita tiene una capacidad económica y de demanda muy alta, además de gran influencia sobre los demás países de la región.

    Destacó especialmente la complementariedad entre Uruguay y los países del golfo Pérsico. “Ellos necesitan lo que tenemos, y nosotros necesitamos lo que ellos tienen”, dijo Chabén.

    El jerarca también señaló que se ha trabajado muchísimo con Catar y Emiratos Árabes. Con este último Uruguay tiene un tratado de inversiones en vigencia.

    Por otra parte, en Asia se trabaja fundamentalmente con China, Corea, Japón, Indonesia, Filipinas y Vietnam. En estos últimos tres destinos hay posibilidades comerciales para los granos, la carne y los cítricos.

    Recientemente, se abrió el mercado de Ucrania para todo tipo de carne, incluso bovina con hueso.

    Y con Georgia se realizan gestiones para abrir primero el mercado de ganado en pie y luego otros productos.

    El director Chabén fue el último embajador de Uruguay en Irak y ha tenido contacto con las autoridades de ese país, que ha sido el principal destino del arroz uruguayo. Incluso está la posibilidad de que Irak abra una embajada en Uruguay, si Uruguay instala alguna oficina en Bagdad.

    Selección semanal
    Hospital Policial

    Ricardo Medina, preso por crímenes en dictadura, denuncia que fue víctima de intento de homicidio en Hospital Policial

    Por Redacción Búsqueda
    Diputados

    Salle promoverá otra comisión investigadora sobre la pandemia tras difusión de “los archivos Epstein”

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Coalición republicana reabre negociación sobre proyecto de lavado de activos y pone en duda cambios clave

    Por Nicolás Delgado
    Mercado laboral

    BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El presidente Yamandú Orsi y el ministro Juan Castillo.

    Ministerio de Trabajo avanza con la exigencia de un preaviso por despidos, en momentos de alta conflictividad

    Por Redacción Búsqueda
    Fernando Pereira durante un acto en solidaridad con Cuba, en 2023. 

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

    Por Santiago Sánchez
    El estado de la primera OPV, en el astillero Cardama.

    Estudio Delpiazzo advirtió que Cardama presentaba documentos “a los ponchazos” que lo descalificarían en cualquier licitación

    Por Guillermo Draper
    Gabriel Quirici, director nacional de Educación.

    El Congreso de Educación discutirá sobre si limitar el uso de celulares en clase y el manejo de la inteligencia artificial, entre otros temas

    Por Nicolás Delgado
    // Leer el objeto desde localStorage