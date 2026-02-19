Gobierno de Argelia tiene interés en importar “1 millón de corderos” en pie, pero la oferta de Uruguay "no alcanza"

El gobierno de Argelia manifestó el interés en importar “1 millón de corderos” de Uruguay, pero la oferta “no alcanza”, dijo el director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP ), Nelson Chabén a Verdenews.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Esta intención de comprar ovinos en pie, comentó el director, se enmarca en la tradicional celebración musulmana del Ramadán, que es un período sagrado de la cultura islámica en el que hacen ayuno y, al finalizarlo, realizan una fiesta.

Agro El sector avícola celebra la habilitación de China, mercado que paga por las garras 3,5 veces más que Hong Kong

“Al terminar el Ramadán hay una fiesta sagrada, llamada Eid al-Fitr, en la que sacrifican corderos, entonces la demanda es muy alta”, indicó Chabén.

Señaló a su vez que “Uruguay estaba escasamente distinguido como proveedor de corderos”, por lo que la “estrategia” de la actual administración del MGAP es que los países musulmanes sepan que puede ser un “proveedor natural anual”.

Es necesario hacer una “planificación” que genere un “ciclo de producción y exportación”, lo cual es muy “sensible” para la ganadería uruguaya, valoró.

Entre otros rubros, Argelia tiene interés en importar ganado vacuno y granos uruguayos, como soja, trigo, maíz y arroz, considerando además que este país fue el principal mercado para las exportaciones de lácteos de Uruguay en 2025.

El año pasado las ventas externas de lácteos uruguayos a Argelia aumentaron 56% respecto a 2024, alcanzando un monto total de US$ 343 millones, según datos del Instituto Uruguay XXI.

Estas alternativas de exportación de productos agropecuarios uruguayos a ese país del norte de África surgieron durante la reunión virtual que mantuvo el lunes 9 el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, con su par argelino, Yacine Oualid.

Además, se está organizando la visita de una delegación de técnicos y de importadores argelinos a Uruguay en marzo, con foco en soja, trigo y maíz; y más adelante puede haber oportunidades comerciales para el arroz, señaló Chabén.

Otros países del golfo

El director de Asuntos Internacionales del MGAP también comentó que se ha “avanzado mucho con Kuwait”, y que antes de fin de mes habrá una reunión del sector granos con la importadora más importante del golfo Pérsico, que es kuwaití.

Además, destacó que Kuwait tiene disponibilidad de barcos de transporte de ganado en pie, incluyendo uno de los más grandes del rubro, tema que también interesa porque los fletes inciden en el precio final del producto.

Por otra parte, confirmó que el embajador de Arabia Saudita ha manifestado “un altísimo interés en trabajar con Uruguay”. Arabia Saudita tiene una capacidad económica y de demanda muy alta, además de gran influencia sobre los demás países de la región.

Destacó especialmente la complementariedad entre Uruguay y los países del golfo Pérsico. “Ellos necesitan lo que tenemos, y nosotros necesitamos lo que ellos tienen”, dijo Chabén.

El jerarca también señaló que se ha trabajado muchísimo con Catar y Emiratos Árabes. Con este último Uruguay tiene un tratado de inversiones en vigencia.

Por otra parte, en Asia se trabaja fundamentalmente con China, Corea, Japón, Indonesia, Filipinas y Vietnam. En estos últimos tres destinos hay posibilidades comerciales para los granos, la carne y los cítricos.

Recientemente, se abrió el mercado de Ucrania para todo tipo de carne, incluso bovina con hueso.

Y con Georgia se realizan gestiones para abrir primero el mercado de ganado en pie y luego otros productos.

El director Chabén fue el último embajador de Uruguay en Irak y ha tenido contacto con las autoridades de ese país, que ha sido el principal destino del arroz uruguayo. Incluso está la posibilidad de que Irak abra una embajada en Uruguay, si Uruguay instala alguna oficina en Bagdad.