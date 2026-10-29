Fratti está dispuesto a discutir sobre limitar compra de tierras por parte de extranjeros y destacó la reelección de Lula
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, consideró necesario abrir una discusión sobre la propiedad de la tierra en Uruguay y las condiciones para la adquisición de campos por parte de sociedades anónimas
Fratti planteó que Uruguay debe prestar atención a quiénes compran campos y buscar consensos para eventuales reformas.
Al ser consultado por Agro de Búsqueda, el jerarca recordó que existe una ley que limita esas compras, aunque señaló que se han concedido excepciones. A su juicio, el país debe prestar atención a la posibilidad de que una parte creciente de la tierra quede en manos de propietarios cuya identidad o ubicación se desconozca.
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Fratti aclaró que no se trata de una decisión que pueda adoptar un gobierno por sí solo. A su entender, cualquier reforma en esa dirección requeriría la construcción de acuerdos políticos más amplios. El jerarca señaló, además, que comparte la visión expresada por el expresidente de la Asociación Rural del Uruguay Gabriel Capurro sobre el tema (ver edición del 10 de octubre).
La relación con Brasil
El ministro también evaluó positivamente el resultado electoral en Brasil, tanto desde el punto de vista político como comercial. Consideró favorable la continuidad de un gobierno progresista en un país al que atribuyó un papel de liderazgo en América Latina.
En el plano bilateral, sostuvo que Uruguay y Brasil han trabajado bien y que los problemas comerciales que surgieron durante la relación se fueron solucionando.
Según explicó, la continuidad de las autoridades facilita el seguimiento de los asuntos que ya están en marcha, porque permite mantener los canales de trabajo sin necesidad de comenzar de nuevo las conversaciones. “Todas las cosas que están en camino pueden seguir funcionando”, dijo.
Fratti destacó también la presencia de inversiones brasileñas en Uruguay y consideró conveniente preservar la estabilidad que ha caracterizado a la relación entre ambos países.
A propósito de las acusaciones de dumping de los lácteos uruguayos en Brasil, el ministro dijo que a Uruguay le gustaría que fuera eliminada y que será uno de los asuntos a tratar con las autoridades del país vecino.
El jerarca advirtió que, mientras se mantenga suspendida la sanción, existe la posibilidad de que Brasil decida volver a aplicarla. Agregó que las evaluaciones de los técnicos brasileños habían llegado a conclusiones diferentes de las sostenidas por Uruguay, y que será necesario retomar el diálogo una vez instaladas las autoridades correspondientes.