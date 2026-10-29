Productores cuestionan la administración del Fideicomiso Salud Animal

El planteo fue trasladado este lunes a Carlos Corujo, responsable del fideicomiso, durante una reunión del consejo de la gremial, según supo Agro de Búsqueda . También participaron el director general de Servicios Ganaderos, Marcelo Rodríguez, y el coordinador del Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, Carlos Fuellis.

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En esa instancia la gremial cuestionó el destino de algunas erogaciones y cómo se adoptan las decisiones. Entiende que los representantes de los productores deben participar antes de que se disponga de los recursos y no ser informados una vez que los gastos ya fueron realizados.

Las reuniones vinculadas al fideicomiso han sido escasas y, en ocasiones, se limitaron a comunicar decisiones tomadas, de acuerdo con la visión de la FR. Para la gremial, ese funcionamiento debilita la gobernanza compartida.

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Entre los gastos observados se encuentra la realización de análisis de miel. Aunque las fuentes consultadas indicaron que se trató de un monto reducido, la FR considera que su financiación con esos recursos representa un antecedente inconveniente.

También cuestiona que se hayan financiado obras de infraestructura del Ministerio de Ganadería. Según la documentación examinada por Agro de Búsqueda , dentro del rubro de fortalecimiento de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) se registraron US$ 34.106,84 en infraestructura. La gremial entiende que los fondos deben destinarse a campañas sanitarias y no a inversiones en instalaciones del ministerio.

Una presentación sobre el fideicomiso indica que la ejecución acumulada en 2026 fue de US$ 985.519. De ese total, US$ 566.846 correspondieron al programa de la bichera, US$ 21.709 a la campaña contra la garrapata, y US$ 174.227 al fortalecimiento de la DGSG. Otros US$ 222.736 figuran como Fideicomiso Salud Animal.

El mismo material presenta un presupuesto total de US$ 7.061.870 y una ejecución acumulada de US$ 2.080.190,80 entre 2023 y 2026, con un saldo de US$ 4.981.679,20.

El Fideicomiso Salud Animal se constituyó con el presupuesto del Programa para la Erradicación de la Bichera. Según las fuentes consultadas, la intención era mantener esa política y ampliar el destino de los recursos a otros problemas sanitarios, especialmente la garrapata.

La FR participó en la discusión sobre el nuevo esquema durante el tratamiento presupuestal y reclama que sus opiniones se reflejen en las decisiones sobre el uso de los fondos.