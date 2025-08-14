  • Cotizaciones
    jueves 14 de agosto de 2025

    Decisiones impositivas y presupuestales que prepara el Poder Ejecutivo provocan expectativas dentro y fuera del oficialismo

    El Ministerio de Economía anunciará la próxima semana algunos cambios en los regímenes de incentivos fiscales, mientras avanza en el análisis de ajustes al IRPF relacionados con las inversiones en el exterior y afina los recursos para el futuro Presupuesto

    El ministro Gabriel Oddone

    El ministro Gabriel Oddone

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Un conjunto de decisiones en elaboración en el Ministerio de Economía (MEF), que involucran a las finanzas públicas tanto por el lado del gasto como de los ingresos, son esperadas con expectativa dentro del oficialismo, la oposición y el sector empresarial, según consultas efectuadas por Búsqueda.

    Algunas de estas novedades empezarán a conocerse la próxima semana y otras, antes de fin de mes.

