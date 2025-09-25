Jornada de Proquimur tuvo más de 180 participantes

Con más de 180 productores, técnicos y referentes del sector, Proquimur celebró en Mercedes su Jornada Anual 2025, bajo el lema “Conectar para transformar – uniendo la ciencia con la experiencia”. La alta participación y el intenso intercambio de ideas confirmaron el objetivo central de la propuesta planteada este año: generar un espacio de articulación entre ciencia, academia y experiencia productiva, donde el debate enriqueció cada uno de los temas tratados.
