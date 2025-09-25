  • Cotizaciones
    jueves 25 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Jornada de Proquimur tuvo más de 180 participantes

    En Mercedes, la empresa generó un espacio de articulación entre ciencia, academia y experiencia productiva

    Martín Dibot, Ma. Elisa Bazzino, Juan Manuel Ugarte y Braulio Casadei.

    Martín Dibot, Ma. Elisa Bazzino, Juan Manuel Ugarte y Braulio Casadei.

    FOTO

    Rodrigo Núñez, Maximiliano Cabrera y Javier Peñagaricano y Eduardo Félix.

    Rodrigo Núñez, Maximiliano Cabrera y Javier Peñagaricano y Eduardo Félix.

    FOTO

    Gonzalo Tucat, Ignacio Achard y Federico Pasó.

    Gonzalo Tucat, Ignacio Achard y Federico Pasó.

    FOTO

    Emilia Vidal, Natalia Cabrera, Liliana Gottero y Antonio Bazzino.

    Emilia Vidal, Natalia Cabrera, Liliana Gottero y Antonio Bazzino.

    FOTO

    Fabricio Leiva, Sebastián Neira, Carlos Camelo, Lucia Camelo, Regina Saravia y Franco Invernizzi.

    Fabricio Leiva, Sebastián Neira, Carlos Camelo, Lucia Camelo, Regina Saravia y Franco Invernizzi.

    FOTO

    Marcelo Ochoa, Jonathan Palomeque, Arturo Terra y Juan Pablo Patrone.

    Marcelo Ochoa, Jonathan Palomeque, Arturo Terra y Juan Pablo Patrone.

    FOTO

    Gonzalo Martino, Belén Lecchini, Juan Adrover y Federico Goyeni.

    Gonzalo Martino, Belén Lecchini, Juan Adrover y Federico Goyeni.

    FOTO

    Juana Villalba, Emilia Darino, Luis Terzaghi, Lorena Caamaño y Luciana Rey.

    Juana Villalba, Emilia Darino, Luis Terzaghi, Lorena Caamaño y Luciana Rey.

    FOTO

    Julio Nin, Rodolfo Pignatta, Santiago Bono, Facundo Durán, Alejandro Brasil y Lucas Moura.

    Julio Nin, Rodolfo Pignatta, Santiago Bono, Facundo Durán, Alejandro Brasil y Lucas Moura.

    FOTO

    Gonzalo López y Sebastián Bianchi.

    Gonzalo López y Sebastián Bianchi.

    FOTO

    Pedro Heguy, Sofía Severi y Rodrigo Fernández.

    Pedro Heguy, Sofía Severi y Rodrigo Fernández.

    FOTO

    Juan Manuel Ugarte, Martín Dibot y Federico Patrón.

    Juan Manuel Ugarte, Martín Dibot y Federico Patrón.

    FOTO

    Julia Rebellato, Nicolás Vázquez y Lorena Scaglia.

    Julia Rebellato, Nicolás Vázquez y Lorena Scaglia.

    FOTO

    Eugenia Planchón, Javier Figares y Bernardo Castillo.

    Eugenia Planchón, Javier Figares y Bernardo Castillo.

    FOTO

    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Con más de 180 productores, técnicos y referentes del sector, Proquimur celebró en Mercedes su Jornada Anual 2025, bajo el lema “Conectar para transformar – uniendo la ciencia con la experiencia”. La alta participación y el intenso intercambio de ideas confirmaron el objetivo central de la propuesta planteada este año: generar un espacio de articulación entre ciencia, academia y experiencia productiva, donde el debate enriqueció cada uno de los temas tratados.

    Leé además

    El director de Origen, Patricio Cortabarría, y el gerente de Agronegocios de Itaú, José Zerbino, en el lanzamiento de los Remates Auspiciados Hereford.
    Agro

    Reproductores Hereford salen a venta con datos de eficiencia de conversión que “ofrecen certezas”

    Por Agro de Búsqueda
    Representantes del sector productivo y de la industria frigorífica, con el presidente de INAC, Gastón Scayola, en la Rural del Prado.
    Agro

    La adopción tecnológica en ganadería requiere de mercados, políticas públicas y visión estratégica

    Por Agro de Búsqueda
    Selección semanal
    “Búsquelo por el mundo”

    Juan Sartori pone en pausa su actividad política en Uruguay y se concentra en los negocios internacionales

    Por Federico Castillo
    Gobierno de Montevideo

    El Frente Amplio “blinda” a Cosse y busca unificar el relato sobre su gestión pese a las diferencias internas

    Por Santiago Sánchez
    Fuerzas Armadas

    Después de cinco años consecutivos, Uruguay declinó participar en un ejercicio militar clave de Estados Unidos

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Intendencia de Montevideo

    Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

    Por Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    El presidente del Banco República, Álvaro García.

    Álvaro García: “el BROU dispone de recursos y quiere crecer, particularmente en el sector agropecuario”

    Por Juan Dellapiazza y Ruben Silvera
    Monumento a Fructuoso Rivera en Tres Cruces.

    Manuel Flores Silva, un histórico dirigente colorado que da la “batalla cultural” por Fructuoso Rivera

    Por Redacción Búsqueda
    Colonos y aspirantes a colonos en la reunión del pasado 10 de setiembre en la Meseta de Artigas, en Paysandú.

    Colonización retomará compras y puede superar las 25.000 hectáreas

    Por Mauro Florentín
    Sede de UTE.

    La multinacional Tether niega que haya decidido abandonar Uruguay y sigue negociando con UTE

    Por Redacción Búsqueda