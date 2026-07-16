La proteína redefine el futuro del consumo de lácteos

Antes que el volumen de leche producido sea un factor determinante, el futuro del negocio lácteo estará cada vez más ligado a la capacidad de responder a un consumidor que busca alimentos funcionales, saludables y con alto contenido proteico. Esa fue una de las principales conclusiones que dejó el Congreso Panamericano de Lechería organizado por Fepale, en Colombia, donde referentes internacionales coincidieron en que las nuevas preferencias de consumo están redefiniendo las estrategias de la industria y abriendo oportunidades para los países productores.

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El CEO de Expana y analista de mercados internacionales, José Saiz, sostuvo que el crecimiento de la demanda de proteínas representa un cambio estructural que va mucho más allá de una tendencia pasajera. Según explicó, el consumidor actual prioriza alimentos que aporten beneficios concretos para la salud, lo que ha impulsado una expansión sin precedentes del mercado de proteínas lácteas, especialmente las derivadas del suero.

Agregó que el fenómeno ya no se limita a la nutrición deportiva o a las fórmulas infantiles, sino que alcanza prácticamente a todas las categorías de alimentos.

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Saiz señaló que el envejecimiento de la población, la búsqueda de una mejor calidad de vida y una mayor conciencia sobre la alimentación están impulsando esta transformación.

La consecuencia inmediata es un mercado que hoy presenta una demanda superior a la oferta. El especialista indicó que la capacidad industrial para producir concentrados y aislados de proteína de suero no logra abastecer el crecimiento del consumo, situación que explica los elevados precios internacionales y que, según estimó, continuará al menos durante los próximos dos años mientras se concretan nuevas inversiones.

Desde una mirada global, el presidente de la Federación Internacional de Lechería (FIL-IDF), Gilles Froment, coincidió en que las perspectivas para el sector son positivas. Destacó que el consumo mundial continúa creciendo impulsado por la demografía, el aumento del poder adquisitivo y el reconocimiento de los lácteos como alimentos de alto valor nutricional.

Según Froment, los principales organismos internacionales proyectan un crecimiento de la producción mundial de entre 1,5% y 1,8% anual, mientras que el consumo avanzaría por encima del 2%, generando una brecha que obligará a aumentar la eficiencia y la producción para satisfacer las necesidades del mercado.

Para el director de Conaprole, Juan Parra, las conclusiones del congreso refuerzan una señal muy alentadora para Uruguay. “Lo que quedó muy claro es que la demanda va a superar a la oferta en el mediano y largo plazo. Esa es una perspectiva muy positiva para la lechería uruguaya”, sostuvo.

Parra destacó que el nuevo consumidor es cada vez más informado y busca productos específicos, con trazabilidad, sostenibilidad y beneficios funcionales. En ese escenario, la proteína adquiere un papel central.

“El mercado está migrando hacia productos que mejoran la calidad de vida y ahí la proteína juega un papel fundamental. Es la gran protagonista de esta nueva etapa del consumo”, señaló.

Explicó que Conaprole ya viene avanzando en esa dirección, mediante el desarrollo de productos con mayor contenido proteico, como yogures enriquecidos y proteínas de suero, aunque reconoció que una reconversión industrial de mayor escala requiere inversiones muy importantes y un análisis cuidadoso del mercado.

No obstante, aseguró que la innovación será clave para mantener la competitividad. “No podemos ser rígidos, porque el mercado cambia muy rápido. Tenemos que innovar con una visión de largo plazo, apoyados en la fortaleza de nuestra materia prima y en un crecimiento sustentable”, concluyó.